غارسيا يودّع منتخب بلجيكا بعد 18 شهراً

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، يوم الاثنين، إن بلجيكا لن تجدد عقد المدرب رودي غارسيا.

قاد غارسيا، بلجيكا، إلى ربع نهائي كأس العالم، هذا الشهر، إذ خسرت أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب، لكن مستقبله كان محل شك بعد بطولة اتسم أداؤها إلى حد كبير بعدم الإقناع.

وينتهي عقد الفرنسي البالغ من العمر 62 عاماً في نهاية الشهر.

وقال المدير الرياضي للاتحاد، فينسنت مانارت، في بيان: «لا شك أن رودي غارسيا لعب دوراً رئيسياً في استعادة منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر) لمكانته. تم تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني في ظروف رياضية ومالية صعبة. وبفضل التزامه وخبرته على وجه الخصوص، استعادت المجموعة تماسكها، وتم تحقيق نتيجة قوية في آخر كأس عالم».

وأضاف: «نيابة عن الاتحاد، أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى رودي ومساعديه على الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأعمل حالياً مع فريقي على التحضير لدورة جديدة، بما في ذلك تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني».