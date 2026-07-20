بعد لقب «المونديال»… دي لا فوينتي يذكّر كوكوريا بوعد «الوشم»

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب ​منتخب إسبانيا، إن مدافعه مارك كوكوريا رجل يفي بوعده، وعليه، الآن، أن ينفّذ وعده بوشم وجه المدرب على جسده، بعد فوز أبطال ‌أوروبا على ‌الأرجنتين 1- 0، ​أمس الأحد، ‌ليحصدوا ⁠لقب ​«كأس العالم ⁠لكرة القدم».

وأعلن كوكوريا، في وقت سابق، أنه سيرسم وشم وجه المدرب على جسده إذا فازت إسبانيا باللقب.

وقال ⁠دي لا فوينتي (65 عاماً)، ‌في ‌مؤتمر صحافي: «أنا أكبر ​من ‌رسم الوشوم، لكن لاعبي فريقي ‌يفون بوعودهم، وأعلم أنهم سيحافظون على وعدهم، ارتكبوا خطأ وسيلتزمون به، أنا لست ‌قبيحاً إلى هذا الحد».

وقاد دي لا فوينتي ⁠إسبانيا، ⁠الآن، إلى لقب بطولة أوروبا 2024، بالإضافة إلى «كأس العالم».

وعندما سُئل عن الجزء من جسد كوكوريا الذي يود أن يرى وجهه عليه، قال المدرب مبتسماً: «ربما جزء لا يكون مرئياً. ​لكن ​عندما تقول شيئاً، عليك أن تلتزم بكلمتك».