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الرياضة رياضة عالمية

بعد لقب «المونديال»… دي لا فوينتي يذكّر كوكوريا بوعد «الوشم»

لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
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بعد لقب «المونديال»… دي لا فوينتي يذكّر كوكوريا بوعد «الوشم»

لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب ​منتخب إسبانيا، إن مدافعه مارك كوكوريا رجل يفي بوعده، وعليه، الآن، أن ينفّذ وعده بوشم وجه المدرب على جسده، بعد فوز أبطال ‌أوروبا على ‌الأرجنتين 1- 0، ​أمس الأحد، ‌ليحصدوا ⁠لقب ​«كأس العالم ⁠لكرة القدم».

وأعلن كوكوريا، في وقت سابق، أنه سيرسم وشم وجه المدرب على جسده إذا فازت إسبانيا باللقب.

وقال ⁠دي لا فوينتي (65 عاماً)، ‌في ‌مؤتمر صحافي: «أنا أكبر ​من ‌رسم الوشوم، لكن لاعبي فريقي ‌يفون بوعودهم، وأعلم أنهم سيحافظون على وعدهم، ارتكبوا خطأ وسيلتزمون به، أنا لست ‌قبيحاً إلى هذا الحد».

وقاد دي لا فوينتي ⁠إسبانيا، ⁠الآن، إلى لقب بطولة أوروبا 2024، بالإضافة إلى «كأس العالم».

وعندما سُئل عن الجزء من جسد كوكوريا الذي يود أن يرى وجهه عليه، قال المدرب مبتسماً: «ربما جزء لا يكون مرئياً. ​لكن ​عندما تقول شيئاً، عليك أن تلتزم بكلمتك».

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