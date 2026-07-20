بعد لقب «المونديال»… دي لا فوينتي يذكّر كوكوريا بوعد «الوشم»

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، إن مدافعه مارك كوكوريا رجل يفي بوعده، وعليه، الآن، أن ينفّذ وعده بوشم وجه المدرب على جسده، بعد فوز أبطال أوروبا على الأرجنتين 1- 0، أمس الأحد، ليحصدوا لقب «كأس العالم لكرة القدم».
وأعلن كوكوريا، في وقت سابق، أنه سيرسم وشم وجه المدرب على جسده إذا فازت إسبانيا باللقب.
وقال دي لا فوينتي (65 عاماً)، في مؤتمر صحافي: «أنا أكبر من رسم الوشوم، لكن لاعبي فريقي يفون بوعودهم، وأعلم أنهم سيحافظون على وعدهم، ارتكبوا خطأ وسيلتزمون به، أنا لست قبيحاً إلى هذا الحد».
وقاد دي لا فوينتي إسبانيا، الآن، إلى لقب بطولة أوروبا 2024، بالإضافة إلى «كأس العالم».
وعندما سُئل عن الجزء من جسد كوكوريا الذي يود أن يرى وجهه عليه، قال المدرب مبتسماً: «ربما جزء لا يكون مرئياً. لكن عندما تقول شيئاً، عليك أن تلتزم بكلمتك».