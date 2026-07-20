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الرياضة رياضة عالمية

وفاة شاب صغير في إسبانيا أثناء احتفالات التتويج بـ«كأس العالم»

أفسدت حالة الوفاة احتفالات الجماهير الإسبانية بلقب «كأس العالم» (أ.ب)
أفسدت حالة الوفاة احتفالات الجماهير الإسبانية بلقب «كأس العالم» (أ.ب)
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وفاة شاب صغير في إسبانيا أثناء احتفالات التتويج بـ«كأس العالم»

أفسدت حالة الوفاة احتفالات الجماهير الإسبانية بلقب «كأس العالم» (أ.ب)
أفسدت حالة الوفاة احتفالات الجماهير الإسبانية بلقب «كأس العالم» (أ.ب)

قالت أجهزة الطوارئ إن مراهقاً، يبلغ عمره 13 عاماً، تُوفي، وأُصيب شخصان آخران بجروح، على أثر انهيار جزئي لنافورة في غرب إسبانيا، خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مما أفسد الاحتفالات الجماهيرية بفوز البلاد بـ«كأس العالم لكرة القدم»، للمرة الثانية في التاريخ.

وقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل في مدينة سيوداد رودريغو، وهي مدينة من العصور الوسطى مُحاطة بسور، ويبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة وتقع في مقاطعة سالامانكا، بالقرب من الحدود مع البرتغال.

وأضافت أجهزة الطوارئ الإقليمية أن مئات السكان كانوا متجمعين عند نافورة «أربول جوردو» وسط المدينة، عندما انفصل الجزء العلوي من النصب التذكاري وسقط على عدة أشخاص.

وأعربت بلدية مدينة سيوداد رودريغو، في بيان لها، عن تعازيها لأسرة الضحية.

وقال البيان: «تشعر المدينة بأَسرها بهذه الخسارة، وتُشارك أصدقاء الشاب الصغير وعائلته حزنهم... ما كان من المفترض أن يكون احتفالاً بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم تحوّل إلى مأساة».

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