عناق ميسي ويامال في نهائي المونديال ينذر ببداية عهد جديد

تحولت صورة تم التقاطها قبل نحو 19 عاماً، ظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحمم طفلاً يدعى لامين يامال، إلى واحدة من أكثر الصور تداولاً في عالم كرة القدم،

بعدما اكتسبت مع مرور الزمن دلالات لم يتوقعها أحد.

لكن المشهد الأكثر تأثيراً جاء عقب نهائي كأس العالم 2026، عندما جمعتهما صورة جديدة، هذه المرة على أرض ملعب «ميتلايف» في نيويورك بولاية نيوجيرسي، في لقطة جسدت نهاية حقبة كروية وبداية أخرى قد تحمل اسم النجم الإسباني الشاب الذي احتفل بفوز بلاده بكأس العالم على حساب الأرجنتين بطلة مونديال 2022 بالفوز 1 - 0، مساء الأحد.

قبيل المباراة النهائية، استعادت الجماهير حول العالم الصورة الشهيرة التي التُقطت عام 2007 ضمن حملة خيرية نظمتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، حيث لم يكن ميسي آنذاك سوى موهبة صاعدة في برشلونة، بينما كان يامال رضيعاً لا يتجاوز عمره بضعة أشهر.

ومع مرور السنوات، أصبح ميسي أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، في حين برز يامال كأحد أبرز المواهب الصاعدة، ليقود منتخب إسبانيا إلى التتويج بلقب كأس العالم على حساب الأرجنتين.

وعقب صافرة النهاية، خطفت الأنظار لحظة توجه ميسي نحو يامال لاحتضانه وتهنئته على الإنجاز التاريخي.

العناق بين ميسي ويامال بدا كأنه إعلان رمزي عن انتقال الشعلة بين جيلين (رويترز)

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إلى أن ذلك العناق لم يكن مجرد لفتة رياضية تعكس الاحترام بين لاعبين، بل بدا كأنه إعلان رمزي عن انتقال الشعلة بين جيل صنع التاريخ وآخر يستعد لكتابة فصوله الخاصة.

وأضاف «فيفا» أن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان كلمات أوريول كانالس، المسؤول السابق في قسم التسويق بصحيفة «سبورت»، الذي وصف الصورة الأولى بأنها «هدية من الحياة»، مشبهاً إياها بمشهد افتراضي لمايكل جوردان وهو يحمم ليبرون جيمس، في إشارة إلى الترابط الرمزي بين أسطورتين من جيلين مختلفين لكرة السلة.

ورغم خسارة الأرجنتين في النهائي، فإن ميسي قدم أداءً استثنائياً في البطولة، مؤكداً مجدداً مكانته كأحد أعظم من مارس اللعبة، وأثبت قائد الأرجنتين البالغ من العمر 39 عاماً أن العمر لم يكن عائقاً أمام تقديم مستويات رفيعة، وقاد منتخب بلاده حتى المباراة النهائية، في إنجاز عزز إرثه الكروي.

وأكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عقب المباراة، أن الشعب الأرجنتيني يجب أن يفخر بما قدمه المنتخب، مشدداً على أن ميسي سيظل، بالنسبة إليه، أعظم لاعب وطئت قدماه ملاعب كرة القدم.

في المقابل، واصل يامال نجم برشلونة ووريث ميسي في النادي الكاتالوني، ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل بفضل مهاراته الفردية، وسرعة قراره، وقدرته الكبيرة على صناعة الفارق، لينجح في قيادة إسبانيا نحو لقب عالمي جديد، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين لقيادة كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأشاد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بما قدمه يامال، مؤكداً على أن البطولة شكلت محطة مهمة في مسيرته، ليس فقط بسبب الأداء الفني، بل أيضاً لما أظهره من انضباط وتضحية من أجل مصلحة الفريق.

وبين الصورة التي وثقت لقاءً عابراً بين شاب أرجنتيني وطفل رضيع قبل 19 عاماً، والصورة التي جمعتهما بعد نهائي كأس العالم 2026، تتجسد واحدة من أكثر القصص الإنسانية والرياضية تأثيراً في تاريخ اللعبة.

أكدت هذه القصة أن كرة القدم لا تصنع الأبطال فحسب، بل تكتب أيضاً حكايات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، لتبقى محفورة في ذاكرة الجماهير بوصفها رمزاً لاستمرار الإرث وانتقال المجد من جيل إلى آخر.