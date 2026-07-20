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الرياضة رياضة عالمية

كوكوريا: دفاع إسبانيا كان «مذهلاً»

مارك كوكوريا (د.ب.أ)
مارك كوكوريا (د.ب.أ)
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كوكوريا: دفاع إسبانيا كان «مذهلاً»

مارك كوكوريا (د.ب.أ)
مارك كوكوريا (د.ب.أ)

أشاد مارك كوكوريا بالدفاع «المذهل» للمنتخب الإسباني، بعد إحرازه لقبه الثاني في «كأس العالم لكرة القدم»، الأحد، بفوزه على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد.

وسجل البديل فيران توريس هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني، لتنجح إسبانيا أخيراً في ضرب صمود الأرجنتين، التي لعبت بعشرة لاعبين على ملعب ميتلايف.

واستقبل فريق المدرب لويس دي لا فوينتي هدفاً واحداً فقط في مبارياته الثماني، خلال نسخة 2026 من البطولة، وهو أقل عدد من الأهداف يستقبله منتخب في مشوار تُوّج فيه بلقب «كأس العالم».

وكانت بلجيكا المنتخب الوحيد الذي نجح في هز شِباك إسبانيا، وذلك في الدور ربع النهائي في لوس أنجليس.

وقال كوكوريا، الذي أتمّ مؤخراً انتقاله من «تشيلسي» الإنجليزي إلى «ريال مدريد» الإسباني: «عندما لا تستقبل أهدافاً، أعتقد أن الفوز يصبح أسهل بكثير».

وتابع: «لقد قمنا بعمل مذهل من هذه الناحية، طوال البطولة، وليس المدافعون وحارس المرمى فحسب؛ لأنني أعتقد أنها مسؤولية جماعية. في النهاية، يتعلق الأمر بأن يقدّم الجميع التضحيات. نهاجم معاً وندافع معاً. وهذا أحد مفاتيح هذا الفريق».

وأضاف الظهير الأيسر، البالغ 27 عاماً، أن إسبانيا التي سبق أن أحرزت «كأس العالم» في عام 2010، بات بإمكانها أخيراً الاسترخاء. وقال: «الآن، حان وقت الاحتفال. جئنا إلى هنا بهدف واضح، وأمضينا 50 يوماً، أو ما يقارب 50 يوماً في المعسكر، والآن حان وقت أن نكون معاً، ونستمتع بكل لحظة، ونستعيد الذكريات، وفوق كل شيء أن نفصل أنفسنا عن الضغوط. أعتقد أننا نستحق حفلة كبيرة».

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