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الرياضة رياضة عالمية

الاحتفالات الإسبانية تجتاح «روكافوندا» مسقط رأس لامين يامال

لامين يامال دائماً ما يرمز باحتفالاته إلى الحي الذي نشأ فيه (أ.ف.ب)
لامين يامال دائماً ما يرمز باحتفالاته إلى الحي الذي نشأ فيه (أ.ف.ب)
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الاحتفالات الإسبانية تجتاح «روكافوندا» مسقط رأس لامين يامال

لامين يامال دائماً ما يرمز باحتفالاته إلى الحي الذي نشأ فيه (أ.ف.ب)
لامين يامال دائماً ما يرمز باحتفالاته إلى الحي الذي نشأ فيه (أ.ف.ب)

لوَّح مشجعو إسبانيا بالأعلام وهتفوا في شوارع الحي الذي نشأ فيه المهاجم الإسباني الشاب لامين يامال، وذلك بعد فوز المنتخب 1-صفر على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم (الأحد).

وتعلم يامال (19 عاماً) كيفية لعب كرة القدم في شوارع روكافوندا، وهو حي لطبقة عمالية متعددة الأعراق في مدينة ماتارو الساحلية التي تقع على بعد نحو 30 كيلومتراً (19 ميلاً) شمال برشلونة.

ولا يزال سكان روكافوندا، ومن بينهم جدة جمال وأحد أبناء عمومته، يعتبرون لاعب المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، واحداً منهم.

وعلى ملعب الحي، حيث صقل جمال مهاراته عندما كان صبياً، توجد لوحة جدارية تصور اللاعب الذي يشكل رمزاً لما يمكن تحقيقه.

ولم ينسَ يامال، الذي ولد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، جذوره أبداً.

وطوال مسيرته الكروية، ظل يكرم روكافوندا بإشارة يده المميزة «304» بعد تسجيل الأهداف - في إشارة إلى الرمز البريدي للحي.

وخلال كأس العالم، ارتدى عصابة رأس كتب عليها «روكافوندا»، ووضع أعلام بلَدَي والديه الأصليين على حذائه، وقال إن كرة القدم مثال على الاندماج العرقي والاجتماعي.

الاحتفالات تجتاح شوارع العاصمة مدريد والمُدن الإسبانية (أ.ف.ب)

وفي قلب العاصمة مدريد، احتفل الآلاف في الشوارع بعد فوز إسبانيا باللقب عبر هدف سجله فيران توريس في الوقت الإضافي.

وغنى المشجعون، الذين ارتدوا الألوان الحمراء والذهبية لعلم إسبانيا، ورقصوا في شوارع العاصمة مرددين هتاف «أبطال، أبطال».

وبعد مباراة متوترة امتدت إلى الوقت الإضافي، انفجر المشجعون فرحاً في المدن والبلدات في جميع أنحاء إسبانيا مع انطلاق صفارة النهاية في نيويورك.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة «إكس»: «نحن أبطال العالم!! منتخبنا كان رائعاً! شكراً للفريق!».

وفي برشلونة، حيث يلعب عدد من لاعبي المنتخب في صفوف بطل الدوري الإسباني، أطلق المحتفلون الألعاب النارية واحتفلوا على الشواطئ في بداية ليلة يتوقع أن تستمر فيها الاحتفالات لوقت طويل.

وحددت الشرطة في بيلباو هوية خمسة أشخاص حاولوا تعطيل بث المباراة على شاشة عملاقة.

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