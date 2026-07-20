إسبانيا أول منتخب يتسلم «خواتم» أبطال المونديال

توَّج منتخب إسبانيا، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 بالكأس الأيقونية والميداليات الذهبية المرموقة، كما حصل أيضاً منتخب (الماتادور) على رمز جديد يعبر عن النصر.

وظفر منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب الأرجنتين، بعد اللجوء للوقت الإضافي، مساء الأحد، في المباراة النهائية للمونديال، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وفي سابقة في تاريخ مسابقات «فيفا»، سيحصل لاعبو منتخب إسبانيا على خواتم الأبطال المصممة خصيصاً لهم، في خطوة تنقل أحد أشهر التقاليد الرياضية الأميركية إلى اللعبة العالمية.

وكان كل خاتم جزءاً من إصدار محدود للغاية يضم 2026 نسخة مرقمة بشكل فردي، في خطوة تحتفي بشكل مباشر بالبطولة نفسها.

ومن بين هذه الخواتم، سيتم تقديم 30 خاتماً إلى الفريق المتوج، بينما سيتاح 1996 خاتماً للجماهير في مختلف أنحاء العالم كمنتج رسمي مرخص، مما يمنح الفرصة للجماهير لامتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم 2026

ويبرز شكل كأس بطولة كأس العالم بفخر على أحد جانبي الخاتم، بينما تم تخصيص الجانب الآخر ليعكس هوية الفريق الفائز، وكان كل خاتم مرقماً بشكل فردي، ومصمماً على مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة خاصة به، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفور انتهاء المباراة تسلم رودري، قائد المنتخب الإسباني، ولويس دي لا فوينتي، المدير الفني للفريق، خاتمين مؤقتين تخليداً لهذه المناسبة، وبعد ذلك، سيجري تخصيص الخواتم الثلاثين لكل واحد من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد لاحق، لضمان ملاءمة مثالية تدوم مدى الحياة لإنجاز سيتردد صداه إلى الأبد.