أودينيزي يعلن ضم الكوسوفي فويفودا

أحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف مونديال 2026 في كرة القدم، بعد تسجيله 10 أهداف مع منتخب بلاده الذي حل رابعاً.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
توريس الحاسم: أهدي هدفي في نهائي المونديال لـ47 مليون إسبانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5297893-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8047-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
توريس الحاسم: أهدي هدفي في نهائي المونديال لـ47 مليون إسباني
فيران توريس مهاجم إسبانيا يتسلم ميداليته الذهبية من الرئيس الأميركي ترمب (أ.ب)
سار فيران توريس، مهاجم إسبانيا، على خطى الألماني ماريو غوتزه، بتسجيل هدف حاسم في نهائي كأس العالم، بعد مشاركته كبديل.
وحل توريس بديلاً لميكيل أويارزابال، هداف إسبانيا في مونديال 2026، في الدقيقة 62 من مباراة النهائي ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف، ليسجل هدف الفوز في الوقت الإضافي الثاني، ويقود الإسبان للقب المونديالي الثاني.
وأصبح توريس، مهاجم برشلونة، ثاني لاعب يسجل هدفاً حاسماً في نهائي المونديال، بعد مشاركته كبديل، وذلك بعدما كان الأول هو غوتزه لاعب ألمانيا، الذي حل بديلاً في نهائي نسخة 2014، ليسجل هدف فوز منتخب بلاده.
وللمفارقة فإن الهدفين كانا في شباك الأرجنتين، وأيضاً على مستوى الوقت الإضافي، ليحسم الألمان الفوز 1 - صفر على «راقصي التانغو»، وهي نفس نتيجة خسارة المنتخب اللاتيني في نسخة 2026 من إسبانيا.
كما حصل فيران توريس على جائزة رجل المباراة، بعدما سجل هدف الفوز، علماً بأنه كان قد سجل هدفاً ثانياً لكنه أُلغي بداعي التسلل.
وقال توريس في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «شعرت حينما سجلت الهدف بأنه ليس لي بمفردي، بل لـ47 مليون إسباني».
وأضاف: «لقد بذلنا قصارى جهدنا في المباراة، حينما تواجه فريق لديه ليونيل ميسي فهذا يعني أنك ستواجه الكثير من الصعوبات خلال المباراة».
وتابع مهاجم برشلونة: «صنعنا الكثير من الفرص خلال المباراة وكنا الأجدر بالفوز».
واختتم فيران توريس تصريحاته قائلاً: «إنه شعور جميل أن أسجل هدفاً أمنح به إسبانيا كأس العالم، لقد حدث ذلك من قبل مع أندرياس إنيستا، وحدث معي الآن».
رودري قائد إسبانيا يرفع كأس البطولة عالياً (رويترز)
توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب الأرجنتين، مساء الأحد، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب أفريقيا.
وتحت أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات الأمور في الوقت الأصلي، الذي أضاع خلاله لاعبوه أكثر من فرصة محققة، دون أن تهتز الشباك بفضل تألق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة، في الوقت الذي لم يطلق فيه رفاق ليونيل ميسي أي تسديدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، في ظل خوض منتخب الأرجنتين اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني إثر طرد لاعبه إنزو فرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني، احتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.
وخلال الوقت الإضافي من عمر المباراة التي أقيمت بملعب ميتلايف في نيوجيرسي، والذي يعد التاسع في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، أحرز فيران توريس هدف التتويج للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 عبر قذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء، دون أن يتمكن منتخب الأرجنتين من معادلة النتيجة والدفع بالمباراة لركلات الترجيح، خلال الوقت المتبقي من المباراة.
وبذلك، عادت البطولة التي توج بها منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية بقطر عام 2022 إلى قارة أوروبا، حيث رفعت منتخباتها حصيلتها من المونديال إلى 13 لقباً، بينما نالت منتخبات قارة أميركا الجنوبية البطولة 10 مرات فقط.
وتعتبر هذه هي المرة السادسة، التي يتم فيها حسم نهائي كأس العالم عبر الوقت الإضافي بعد نسخ 1934 و1966 و1978 و2010 و2014.
وواصل منتخب إسبانيا، الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم، سلسلة عدم الهزيمة للمباراة الـ38 على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول منتخب أوروبي يحقق هذا الإنجاز، بعدما فض شراكته مع المنتخب الإيطالي، علماً بأنه حقق 29 انتصاراً مقابل 9 تعادلات في تلك السلسلة.
في المقابل، كان منتخب الأرجنتين، الذي سجل ظهوره السابع في نهائي كأس العالم يطمح لأن يصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب في نسختين متتاليتين بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).
وخلال مشواره في المونديال الحالي، افتتح منتخب الأرجنتين مسيرته بتصدر ترتيب المجموعة العاشرة في مرحلة المجموعات برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه 3 / صفر على الجزائر، و2 / صفر على النمسا، و3 / 1 على الأردن.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني 3 / 2 على الرأس الأخضر (كاب فيردي)، بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الـ32، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على المنتخب المصري في دور الـ16.
وفاز منتخب الأرجنتين 3 / 1 على منتخب سويسرا بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الثمانية، ثم انتصر 2 / 1 على منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي.
في المقابل، استهل منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم بتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، حيث تعادل دون أهداف مع الرأس الأخضر في بداية لقاءاته بالنسخة الحالية، ثم حقق فوزاً 4 / صفر على منتخب السعودية، أعقبه بانتصار صعب 1 / صفر على منتخب أوروغواي.
وفاز منتخب إسبانيا 3 / صفر على النمسا في دور الـ32، ثم تغلب 1 / صفر على البرتغال في دور الـ16، وانتصر 2 / 1 على بلجيكا في دور الثمانية، و2 / صفر على فرنسا بالدور قبل النهائي.
ميسي يخسر «النهائي الخامس» في مسيرته مع منتخب الأرجنتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5297888-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
ميسي يخسر «النهائي الخامس» في مسيرته مع منتخب الأرجنتين
النجم المخضرم ليونيل ميسي باكياً بعد خسارة النهائي الخامس مع «الألبيسيليستي» (أ.ب)
عاش النجم المخضرم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين انتكاسة جديدة في مشواره الدولي مع بلاده بالخسارة صفر - 1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
وخسر ميسي نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد السقوط بنفس السيناريو أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 بعد التمديد للوقت الإضافي في مونديال 2014 بالبرازيل.
كما خسر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات 3 نهائيات أخرى في مسيرته مع الأرجنتين في كوبا أميركا أعوام 2007 أمام البرازيل، وفي 2015 و2016 أمام تشيلي في المرتين بركلات الترجيح.
ودفعت هذه الإخفاقات ليونيل ميسي لإعلان اعتزاله الدولي أكثر من مرة بسبب الضغوط الشديدة قبل أن يستعيد بريقه تحت قيادة المدرب الحالي ليونيل سكالوني الذي قاد «راقصي التانغو» لتحقيق 4 ألقاب.
مع سكالوني صعد ميسي لمنصات التتويج بكأس العالم 2022 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي، وبطولة كوبا أميركا مرتين في 2021 على حساب البرازيل بنتيجة 1 - صفر، والثانية على حساب كولومبيا بنفس النتيجة في عام 2024.
وبينهما فازت الأرجنتين 3 - صفر على إيطاليا في المباراة النهائية لكأس «فيناليسما» بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في مباراة أقيمت خلال يونيو (حزيران) 2022 على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف ليونيل ميسي هذه الإنجازات لتحقيقه كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بقميص بلاده في عام 2005 بهولندا، إضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين.