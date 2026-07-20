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رئيس وزراء أونتاريو الكندية مستاء من تصريحات ترمب بشأن حرائق الغابات

وزيرة الاستعداد للطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية جيل دنلوب تقف محاطة بوزير الموارد الطبيعية بالمقاطعة مايك هاريس (يساراً) ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد (يميناً) أمام خريطة حية لحركة دخان الحرائق خلال مؤتمر صحافي في تورونتو بكندا 17 يوليو 2026 (أ.ب)
وزيرة الاستعداد للطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية جيل دنلوب تقف محاطة بوزير الموارد الطبيعية بالمقاطعة مايك هاريس (يساراً) ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد (يميناً) أمام خريطة حية لحركة دخان الحرائق خلال مؤتمر صحافي في تورونتو بكندا 17 يوليو 2026 (أ.ب)
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رئيس وزراء أونتاريو الكندية مستاء من تصريحات ترمب بشأن حرائق الغابات

وزيرة الاستعداد للطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية جيل دنلوب تقف محاطة بوزير الموارد الطبيعية بالمقاطعة مايك هاريس (يساراً) ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد (يميناً) أمام خريطة حية لحركة دخان الحرائق خلال مؤتمر صحافي في تورونتو بكندا 17 يوليو 2026 (أ.ب)
وزيرة الاستعداد للطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية جيل دنلوب تقف محاطة بوزير الموارد الطبيعية بالمقاطعة مايك هاريس (يساراً) ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد (يميناً) أمام خريطة حية لحركة دخان الحرائق خلال مؤتمر صحافي في تورونتو بكندا 17 يوليو 2026 (أ.ب)

أعرب رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، عن استيائه الشديد من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا، على خلفية انبعاثات الدخان الناجمة عن حرائق الغابات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار فورد إلى أن مقاطعته قد ساهمت سابقاً في جهود إخماد الحرائق داخل الأراضي الأميركية، كما قدّمت المساعدة للولايات المتحدة عندما تعرّضت ولاية جورجيا لإعصار مدمّر في عام 2024.

وقال فورد في تصريحاته: «بدلاً من انتقاد وتهديد كندا، التي تعتبر أقرب حليف وصديق لكم، قد يحين اليوم الذي تحتاجون فيه إلى مساعدتنا»، مضيفاً: «أشعر بالإحباط الشديد كلما استمعت إلى هذا الكلام غير المسؤول».

وأوضح فورد أن أحد أكبر حرائق الغابات التي شهدتها المنطقة مؤخراً قد اندلع أصلاً في ولاية مينيسوتا الأميركية، متسائلاً: «قد يكون من الأجدر بالرئيس ترمب أن يقدّم الدعم لأقرب حلفائه وأصدقائه، بدلاً من الجلوس وإطلاق تهديداته بالرسوم الجمركية».

يُذكر أن نحو 200 حريق غابات تشتعل حالياً في مختلف أنحاء شمال أونتاريو، منها 57 حريقاً لا تزال خارج نطاق السيطرة.

مواضيع
دونالد ترمب حريق رسوم جمركية كندا أميركا

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