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موتسيبي: فخور بأداء جميع منتخبات أفريقيا في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
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موتسيبي: فخور بأداء جميع منتخبات أفريقيا في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إنه فخور للغاية بأداء المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 التي تختتم الأحد بلقاء الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية.

قال موتسيبي قبيل المباراة النهائية: «فخور بكل منتخبات أفريقيا، وستكون هناك اجتماعات يوم الأربعاء المقبل مع نجوم القارة، سعياً لتحقيق أداء أفضل في النسخ القادمة لكأس العالم».

أضاف في تصريحات تلفزيونية: «نسعى ليكون أحد منتخبات أفريقيا هو الفائز باللقب العالمي».

وشاركت 10 منتخبات أفريقية في مونديال 2026، تأهلت جميعها للأدوار الإقصائية باستثناء منتخب تونس الذي ودع من الدور الأول.

وخرجت منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والسنغال وجنوب أفريقيا، بينما ودع منتخب مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين، ولحق به المنتخب المغربي بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وختم باتريس موتسيبي تصريحاته: «هذه النسخة ناجحة جداً، أمر رائع لكرة القدم على الصعيد العالمي، وأظهرت القوة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لتوحيد الجميع، وكذلك جودة كرة القدم في كل أرجاء العالم».

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أكثر من مجرد زينة... قصة نجوم قمصان المنتخبات

ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
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أكثر من مجرد زينة... قصة نجوم قمصان المنتخبات

ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)

في كل مرة يفوز فيها فريق بكأس العالم، فإنه لا يكتفي بالفوز بالكأس فحسب، بل يحصل أيضاً على الحق في إضافة نجمة جديدة فوق شعاره، وهو تفصيل صغير أصبح الرمز الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية.

وستسعى إسبانيا لإضافة نجمتها الثانية، بينما ستحاول الأرجنتين الظهور لأول مرة بنجمتها الرابعة، في نهائي الأحد.

وبدأت البرازيل كل شيء. رغم أن هذه العادة تبدو اليوم قديمة قدم كأس العالم نفسها، إلا أن النجوم لم تكن موجودة خلال العقود الأولى من البطولة.

وكانت البرازيل هي التي غيرت التاريخ، فبعد فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة في المكسيك عام 1970، قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إضافة ثلاث نجوم ذهبية فوق شعاره تخليداً لذكرى جيل لا مثيل له بقيادة بيليه، واحتفالاً بأن المنتخب سيحتفظ بكأس جول ريميه بشكل دائم، كما تنص عليه اللوائح لأول دولة تفوز بثلاثة ألقاب. لاقت الفكرة استحساناً كبيراً لدرجة أن الاتحادات الأخرى بدأت في تقليدها.

وفي النهاية، اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قاعدة رسمية.

وعلى مر السنين، تحولت المبادرة البرازيلية إلى معيار دولي لكرة القدم.

أدرج «الفيفا» هذا الخيار في لوائح أطقم المنتخبات، وسمح للاتحادات الفائزة بكأس العالم بعرض نجمة واحدة لكل لقب كأس عالم تحرزه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت النجوم بمثابة سجل دائم للإنجازات. يكفي النظر إلى قميص المنتخب الوطني لمعرفة تاريخه.

وهناك استثناء واحد يثير الجدل دائماً، إذ تفتخر أوروغواي بأربع نجوم، رغم أنها لم تفز إلا بكأسي عالم (1930 و1950). ويكمن التفسير في فترة سابقة لتأسيس كأس العالم، فقد نظم «الفيفا» دورات الألعاب الأولمبية في باريس 1924 وأمستردام 1928، ولعقود من الزمن، اعتبرها الاتحاد بمثابة بطولات العالم في ذلك الوقت، لأنها جمعت أفضل المنتخبات الوطنية على مستوى العالم قبل ظهور كأس العالم الحديثة.

وإذا فازت إسبانيا بكأس العالم، فستضيف النجمة الثانية إلى تاريخها، بعد ستة عشر عاماً من فوزها بالنجمة الأولى في جنوب أفريقيا عام 2010.

أما إذا فازت الأرجنتين، فسيضيف منتخب «الألبيسيليستي» النجمة الرابعة لأول مرة، معادلاً بذلك إيطاليا وألمانيا، ومتخلفاً فقط عن البرازيل في الرقم القياسي التاريخي.

ولأن النجمة ليست مجرد زينة. إنها جيل لا يتكرر، وفوز بالنهائي، وملايين من الناس يحتفلون في الشوارع، وذكرى تتناقلها الأجيال الأحد، عندما تخوض إسبانيا والأرجنتين المباراة، لن يقتصر التنافس على رفع كأس العالم فحسب، بل سيتنافسان أيضاً على تلك القطعة الصغيرة من التاريخ التي تحمل وزناً أكبر بكثير مما تبدو عليه، و90 دقيقة فقط تفصل أحدهما عن إضافة فصل جديد إلى قصته إلى الأبد.

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رابيو ينتقد سلوكيات لاعبي فرنسا بعد الهزيمة الكبيرة أمام إنجلترا

أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
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رابيو ينتقد سلوكيات لاعبي فرنسا بعد الهزيمة الكبيرة أمام إنجلترا

أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)

وجه أدريان رابيو، لاعب وسط المنتخب الفرنسي، انتقادات حادة لزملائه، وذلك بعد خسارة الفريق بنتيجة 6 - 4 أمام نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات لاعب الوسط الذي شارك أساسياً في المباراة، حيث قال: «كانت بدايتنا سيئة في الشوط الأول».

وأضاف: «رأيت سلوكيات من بعض اللاعبين لم أرَها من قبل، إنه أمر مخيب للآمال، لأنها كانت المباراة الأخيرة التي يمكننا فيها ترك انطباع جيد في البطولة».

وتابع لاعب وسط ميلان الإيطالي: «هناك خيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة أمام إسبانيا، لكن كان علينا إتمام المهمة ولم يكن بوسعنا الاستسلام بهذه الطريقة».

وكشف رابيو عن النقاشات التي دارت بين الشوطين لمحاولة تغيير الأمور: «تحدثنا في الاستراحة بين الشوطين، واتفقنا على أننا بحاجة إلى إظهار الفخر؛ تحسنت الأمور كثيراً في الشوط الثاني، لأن الموقف الذي تم إظهاره في الشوط الأول كان غير مقبول».

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إسدال الستار على المونديال بحفل ختام راقص

أجواء استعراضية صاخبة قبل نهائي المونديال (د.ب.أ)
أجواء استعراضية صاخبة قبل نهائي المونديال (د.ب.أ)
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إسدال الستار على المونديال بحفل ختام راقص

أجواء استعراضية صاخبة قبل نهائي المونديال (د.ب.أ)
أجواء استعراضية صاخبة قبل نهائي المونديال (د.ب.أ)

أسدل الستار على نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأحد، بحفل ختام جرى وسط أجواء استعراضية صاخبة على ملعب نيويورك نيوجيرسي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا في النهائي.

وشهدت بداية العرض فقرة استعراضية لفرقة طبول ومجموعة من راقصي البريك دانس حول مسرح دائري صمم على شكل كرة قدم، مع صعود مجسمات لمعالم نيويورك الشهيرة مثل قوس واشنطن سكوير ومبنى الفيسل.

وحاول صانع المحتوى الأميركي الشهير آيشو سبيد بث الحيوية في الحفل بركضه الحماسي لتأدية أغنية كأس العالم، حاملاً كرة قدم ذهبية وسط الراقصين، مبرزاً شغفاً حقيقياً بالبطولة يتجاوز مجرد كونه التزاماً تعاقدياً.

وقدم بوست مالون أغنية «كروم هارت بريكر» برفقة راقصين بأزياء مشابهة، قبل أن يشاركه سواي لي في أداء أغنية «سانفلور».

واحتشد في المدرجات أكثر من 80 ألف مشجع إلى جانب كوكبة من المشاهير وكبار الشخصيات لمتابعة المباراة النهائية المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، في حضور الممثل العالمي توم كروز بالإضافة إلى النجوم روبي وليامز ولورا باوزيني ونيكول شيرزينغر.

وأعربت الفنانة الإيطالية لورا باوزيني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن حماسها الشديد وفخرها بالوقوف إلى جانب روبي وليامز ونيكول شيرزينغر، قائلة: «عندما دعاني روبي للغناء معه، شعرت بقشعريرة في جسدي بأكمله لأنه أحد المغنيين وكتاب الأغاني والاستعراضيين المفضلين لدي».

ولا يقتصر الحضور الفني المكثف على فترة ما قبل المباراة، بل سيمتد الإبهار إلى فترة ما بين الشوطين التي ستشهد عروضاً لأسماء من العيار الثقيل تضم مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي إس.

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