موتسيبي: فخور بأداء جميع منتخبات أفريقيا في المونديال

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إنه فخور للغاية بأداء المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 التي تختتم الأحد بلقاء الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية.

قال موتسيبي قبيل المباراة النهائية: «فخور بكل منتخبات أفريقيا، وستكون هناك اجتماعات يوم الأربعاء المقبل مع نجوم القارة، سعياً لتحقيق أداء أفضل في النسخ القادمة لكأس العالم».

أضاف في تصريحات تلفزيونية: «نسعى ليكون أحد منتخبات أفريقيا هو الفائز باللقب العالمي».

وشاركت 10 منتخبات أفريقية في مونديال 2026، تأهلت جميعها للأدوار الإقصائية باستثناء منتخب تونس الذي ودع من الدور الأول.

وخرجت منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والسنغال وجنوب أفريقيا، بينما ودع منتخب مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين، ولحق به المنتخب المغربي بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وختم باتريس موتسيبي تصريحاته: «هذه النسخة ناجحة جداً، أمر رائع لكرة القدم على الصعيد العالمي، وأظهرت القوة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لتوحيد الجميع، وكذلك جودة كرة القدم في كل أرجاء العالم».