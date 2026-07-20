ميسي يخسر «النهائي الخامس» في مسيرته مع منتخب الأرجنتين

عاش النجم المخضرم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين انتكاسة جديدة في مشواره الدولي مع بلاده بالخسارة صفر - 1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وخسر ميسي نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد السقوط بنفس السيناريو أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 بعد التمديد للوقت الإضافي في مونديال 2014 بالبرازيل.

كما خسر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات 3 نهائيات أخرى في مسيرته مع الأرجنتين في كوبا أميركا أعوام 2007 أمام البرازيل، وفي 2015 و2016 أمام تشيلي في المرتين بركلات الترجيح.

ودفعت هذه الإخفاقات ليونيل ميسي لإعلان اعتزاله الدولي أكثر من مرة بسبب الضغوط الشديدة قبل أن يستعيد بريقه تحت قيادة المدرب الحالي ليونيل سكالوني الذي قاد «راقصي التانغو» لتحقيق 4 ألقاب.

مع سكالوني صعد ميسي لمنصات التتويج بكأس العالم 2022 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي، وبطولة كوبا أميركا مرتين في 2021 على حساب البرازيل بنتيجة 1 - صفر، والثانية على حساب كولومبيا بنفس النتيجة في عام 2024.

وبينهما فازت الأرجنتين 3 - صفر على إيطاليا في المباراة النهائية لكأس «فيناليسما» بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في مباراة أقيمت خلال يونيو (حزيران) 2022 على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ليونيل ميسي هذه الإنجازات لتحقيقه كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بقميص بلاده في عام 2005 بهولندا، إضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين.