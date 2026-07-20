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الرياضة رياضة عالمية

رقم نادر يكشف عن معاناة ميسي أمام إسبانيا

ميسي لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء إسبانيا وفقاً لـ«أوبتا» (أ.ف.ب)
ميسي لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء إسبانيا وفقاً لـ«أوبتا» (أ.ف.ب)
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رقم نادر يكشف عن معاناة ميسي أمام إسبانيا

ميسي لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء إسبانيا وفقاً لـ«أوبتا» (أ.ف.ب)
ميسي لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء إسبانيا وفقاً لـ«أوبتا» (أ.ف.ب)

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات عن رقم نادر يجسد الصعوبات التي واجهها قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، خلال خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا «نهائيَّ كأس العالم 2026»؛ إذ لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافس طيلة المباراة التي انتهت بفوز الإسبان 1 - صفر بعد التمديد.

ووفقاً لإحصاءات «أوبتا»، فإن هذه ثاني مرة فقط يعجز فيها ميسي عن لمس الكرة داخل منطقة جزاء الفريق المنافس خلال 31 مباراة بدأها أساسياً في نهائيات كأس العالم.

وتعود أول مرة إلى نصف نهائي «مونديال 2014» أمام هولندا، حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي قبل أن تحسم الأرجنتين تأهلها إلى النهائي بركلات الترجيح.

ويعكس هذا الرقم نجاح الدفاع الإسباني في عزل ميسي عن أخطر مناطق الملعب، والحد من تأثيره الهجومي طيلة النهائي؛ إذ فشل قائد الأرجنتين في الوصول إلى منطقة الجزاء أو صناعة الفرص التي اعتاد تقديمها في المباريات الكبرى.

وجاءت هذه الإحصائية لتختصر واحدة من أصعب مباريات ميسي في كأس العالم، بعدما بدا بعيداً عن مناطق الخطورة أمام التنظيم الدفاعي الإسباني، قبل أن تتلقى الأرجنتين هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الثاني، لتفقد لقبها العالمي.

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رياضة ميسي كأس العالم الأرجنتين

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