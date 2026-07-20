رقم نادر يكشف عن معاناة ميسي أمام إسبانيا

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات عن رقم نادر يجسد الصعوبات التي واجهها قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، خلال خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا «نهائيَّ كأس العالم 2026»؛ إذ لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافس طيلة المباراة التي انتهت بفوز الإسبان 1 - صفر بعد التمديد.

ووفقاً لإحصاءات «أوبتا»، فإن هذه ثاني مرة فقط يعجز فيها ميسي عن لمس الكرة داخل منطقة جزاء الفريق المنافس خلال 31 مباراة بدأها أساسياً في نهائيات كأس العالم.

وتعود أول مرة إلى نصف نهائي «مونديال 2014» أمام هولندا، حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي قبل أن تحسم الأرجنتين تأهلها إلى النهائي بركلات الترجيح.

0 - Lionel Messi n'a touché aucun ballon dans la surface adverse pour la deuxième fois seulement en 31 titularisations en Coupe du Monde après la demi-finale de l'édition 2014 contre les Pays-Bas (0-0, qualification de l'Argentine aux tirs au but).Crépuscule ? pic.twitter.com/pW0GB8dZGU — OptaJean (@OptaJean) July 20, 2026

ويعكس هذا الرقم نجاح الدفاع الإسباني في عزل ميسي عن أخطر مناطق الملعب، والحد من تأثيره الهجومي طيلة النهائي؛ إذ فشل قائد الأرجنتين في الوصول إلى منطقة الجزاء أو صناعة الفرص التي اعتاد تقديمها في المباريات الكبرى.

وجاءت هذه الإحصائية لتختصر واحدة من أصعب مباريات ميسي في كأس العالم، بعدما بدا بعيداً عن مناطق الخطورة أمام التنظيم الدفاعي الإسباني، قبل أن تتلقى الأرجنتين هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الثاني، لتفقد لقبها العالمي.