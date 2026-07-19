ترمب وإنفانتينو يواجهان احتجاجاً بالبطاقات الحمراء في نهائي المونديال

أطلق مشجعو كرة القدم احتجاجاً فريداً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال نهائي كأس العالم، الأحد.
وتم توزيع بطاقات حمراء في نيويورك ونيوجيرسي على المشجعين المتجهين إلى ملعب «ميتلايف» لحضور مباراة إسبانيا والأرجنتين.
ويأمل منظمو الاحتجاج أن يرفع المشجعون البطاقات الحمراء أثناء تسليم الكأس تعبيراً عن غضبهم من ترمب وإنفانتينو. ومن المقرر أن يقوم الثنائي بتسليم كأس العالم لقائد المنتخب الفائز.
وحملت البطاقات الحمراء رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) الذي يحيل إلى منصة «فينال ريد كارد»، والتي تقدم تعليمات للجماهير حول متى يجب رفعها.
وقال الموقع الإلكتروني: «بعد المراجعة، بسبب الفساد السياسي وإساءة استخدام الرئاسة، القرار هو البطاقة الحمراء!».
قال الموقع إنه يحاكي مراجعة مساعد الفيديو في إحدى المباريات. وواجه رئيس «فيفا» إنفانتينو، والرئيس الأميركي ترمب، انتقادات لاذعة خلال الأسبوعين الماضيين بعد رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون رغم حصوله على بطاقة حمراء، مما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا.
وجاء رفع الإيقاف، وهو سابقة في تاريخ كأس العالم الحديث، عقب اتصال هاتفي من ترمب إلى إنفانتينو، الذي أكد أن ذلك لم يؤثر على القرار.
وشارك بالوغون في المباراة التي أقيمت في سياتل، لكنه لم يتمكن من منع الهزيمة 4-1 أمام بلجيكا.