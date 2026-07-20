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الاقتصاد

رغم تحسن العجز المالي... توقعات بتباطؤ نمو المغرب إلى 3 % في 2027

مواطنون يتبضعون في إحدى أسواق الخضراوات بضواحي مدينة الدار البيضاء (رويترز)
مواطنون يتبضعون في إحدى أسواق الخضراوات بضواحي مدينة الدار البيضاء (رويترز)
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رغم تحسن العجز المالي... توقعات بتباطؤ نمو المغرب إلى 3 % في 2027

مواطنون يتبضعون في إحدى أسواق الخضراوات بضواحي مدينة الدار البيضاء (رويترز)
مواطنون يتبضعون في إحدى أسواق الخضراوات بضواحي مدينة الدار البيضاء (رويترز)

توقعت الهيئة السامية للتخطيط، يوم الاثنين، تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3 في المائة خلال عام 2027، مقارنةً بنسبة 4.8 في المائة المتوقعة خلال العام الحالي، رغم توقعات بانخفاض العجز المالي.

واستندت التوقعات إلى فرضية عودة محصول الحبوب إلى مستواه المتوسط في عام 2027، بعد الانتعاش القوي الذي شهده القطاع الزراعي هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة، وفقاً لتقرير الهيئة.

كما توقعت الهيئة اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ2.4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3.6 في المائة في عام 2027، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على السلع المغربية في ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية.

وفي المقابل، رجحت الهيئة انخفاض العجز المالي إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنةً بـ3.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بارتفاع الإيرادات الضريبية التي يُتوقع أن تعوّض زيادة الإنفاق الحكومي.

كذلك، توقعت الهيئة تراجع الدين العام بشكل طفيف إلى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 76.5 في المائة في عام 2026.

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