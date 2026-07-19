سيندو أول هندية تفوز بلقب بطولة اليابان للريشة الطائرة

أحرزت بي في سيندو لقب فردي السيدات ​في بطولة اليابان المفتوحة للريشة الطائرة اليوم الأحد لتصبح أول لاعبة هندية تحصد هذا اللقب بفوزها بنتيجة 21-17 و21-17 على المرشحة التي ‌تحظى بدعم ‌الجماهير المحلية ​أكاني ياماغوتشي.

وانتفضت ‌سيندو ⁠بقوة ​بعد تأخرها ⁠في بداية الشوط الأول واستعادت زمام المبادرة وحسمت اللقب بفوزها في شوطين متتاليين.وقالت اللاعبة الهندية (31 عاما) في منشور ⁠على تطبيق «إنستغرام» عقب فوزها: «هذا ‌ما ‌أحارب من أجله. ​العلم. ‌بلدي».

ويعد هذا اللقب أول ‌انتصار كبير تحققه سيندو منذ فوزها ببطولة سنغافورة المفتوحة في 2022. كما أنه أول ‌لقب تحرزه بطلة العالم سابقا على مستوى الجولة ⁠العالمية ⁠منذ فوزها بلقب بطولة سيد مودي الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ويشكل هذا الفوز دفعة معنوية في الوقت المناسب لسيندو، الحائزة على ميداليتين أولمبيتين، قبل انطلاق بطولة العالم في ​نيودلهي في الفترة ​من 17 إلى 23 أغسطس (آب).