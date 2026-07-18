أغويرو يدافع عن لابورت بعد تصريحات «عنف الأرجنتين»

دافع المهاجم الأرجنتيني المعتزل سرخيو أغويرو عن نظيره الإسباني إيمريك لابورت، وذلك بعد تصريحاته التي انتقد فيها طريقة لعب الأرجنتين، والتي اتهم فيها لاعبيها بالعنف.
ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا مساء الأحد، في نيويورك بنهائي كأس العالم، في حين كان لابورت قد تحدث في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، منتقداً ما يراه من عنف في أداء بعض لاعبي الأرجنتين، وشدد على أن منتخب إسبانيا فاز بمبارياته السابقة من خلال الأداء بـ«نُبل»، ولا يعتمد على إيذاء المنافسين، لافتاً إلى أن الحكم سيكون له دور في حسم المباراة النهائية.
وقال أغويرو، الذي تزامل مع لابورت لسنوات في مانشستر سيتي: «ألا تفهمون أيها الناس ما معنى المزحة؟!». وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «أنا ولابورت أصدقاء، لا تدعوا الأمر يُحدث ضجة».