انضمام أديمي إلى برشلونة يعجل برحيل باردجي

سينضم كريم أديمي رسمياً إلى برشلونة الأسبوع المقبل، وكان من المتوقع في البداية أن يوقع هذا الأسبوع، لكن بعض التعديلات الطفيفة على عقده مع بوروسيا دورتموند أدّت إلى تأجيل الإعلان الرسمي.

ورغم هذا التأجيل، لا أحد يشك في إتمام الصفقة لأن الاتفاق بين الناديين نهائي، واللاعب موجود بالفعل في برشلونة، بانتظار بدء التدريبات في أقرب وقت ممكن، تحت قيادة هانسي فليك.

ويعدّ روني باردجي أحد أكثر اللاعبين قلقاً بشأن هذه الصفقة، فهو يعلم أنه بمجرد إتمام التوقيع، سيجد نفسه بلا مكان في الفريق، وسيضطر للبحث عن نادٍ جديد.

ومع وصول أديمي، سيضم هانسي فليك 4 أجنحة في التشكيلة (لامين يامال، رافينيا، جوردون، الوافد الجديد)، لذا سيحصل باردجي على وقت لعب محدود للغاية إذا بقي، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

لهذا السبب، سيغادر اللاعب السويدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية. ولا يعدّ الأمر مفاجئاً، فقد صرّح في نهاية الموسم الماضي بأنه يشعر بأنه يجب أن يلعب أكثر. قال ذلك بكل احترام، لكن تلك الكلمات كانت بمثابة إعلان واضح عن نواياه، لذا مع وصول أديمي، يبدو مستقبله مؤكداً للغاية.

ويبقى أن يتضح كيف سيجري حسم رحيله: هل سيختار النادي انتقالاً نهائياً أم إعارة؟ الخيار الأول سيدرّ دخلاً من بيعه (تتراوح قيمته السوقية بين 10 و15 مليون يورو)، ويمكن لبرشلونة الاحتفاظ باللاعب من خلال خيار إعادة الشراء أو حق الأولوية. أما خيار الإعارة فيبدو أسهل لأنه سيبقى لاعباً في برشلونة، مع أن النادي لن يحصل على أي دخل من رحيله.