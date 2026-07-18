هدف ألفاريز في شباك سويسرا الأفضل في «ربع ونصف نهائي» المونديال

اختير الهدف الرائع الذي سجَّله المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في شباك سويسرا أفضل هدف في دور الـ8، والمربع الذهبي ببطولة كأس العالم 2026.
ولعب ألفاريز دوراً بارزاً في قيادة الأرجنتين نحو التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ جاء هدفه المذهل في وقت كانت فيه بلاده متعادلةً مع المنتخب السويسري الذي كان يلعب بـ10 لاعبين في الشوطين الإضافيَّين وقبل دقائق معدودة من اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث أطلق تسديدةً رائعةً من خارج منطقة الجزاء منحت «منتخب التانغو» التَّقدُّم في مباراة انتهت بالفوز 3 - 1، مما منح الفريق بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
وحصد هدف ألفاريز 37.0 في المائة من أصوات المشجعين، متفوقاً بفارق مريح على مجموعة من الأهداف المميزة؛ وجاء في المركز الثاني هدف أندرياس شيلديروب من زاوية شبه مستحيلة مع النرويج ضد إنجلترا بنسبة 22.3 في المائة، يليه في المركز الثالث هدف إنزو فيرنانديز من قذيفة بعيدة المدى عادل بها النتيجة للأرجنتين أمام إنجلترا في المربع الذهبي بنسبة 18.2 في المائة.
واحتلَّ هدف كيليان مبابي الأول لفرنسا في شباك المغرب المركز الرابع بنسبة 9.7 في المائة، متقدماً على هدف جود بيلينغهام الأول مع إنجلترا أمام النرويج بنسبة 8.6 في المائة، وهدف بيدرو بورو مع إسبانيا ضد فرنسا بنسبة 3.9 في المائة.