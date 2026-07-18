رئيس الاتحاد الإسباني: لافوينتي مستمر حتى مونديال 2030

أبدى رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رضاه عن مسيرة المنتخب تحت قيادة المدير الفني لويس دي لافوينتي، ملمّحاً إلى إمكانية بقائه في منصبه حتى كأس العالم 2030 التي ستستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

ويستعد المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا 2024 بقيادة دي لافوينتي، لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 الأحد في ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وقال لوزان في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية: «لم تكن هناك شكوك أبداً حول دي لافوينتي، وفي الوقت الحالي لا توجد شكوك ولو بسيطة. أعتقد أن الجميع يتفق على قدراته وحكمه الصحيح وإدارته للأمور بشكل جيد».

وأضاف: «لويس يقرأ كل مباراة بشكل جيد، وفوق ذلك يعطي كل ما لديه. لديه بالفعل خطة للمستقبل، وهو يعلم جيداً كيف يتعامل مع الأمور بشكل جيد».

وتابع لوزان: «إنه مدرب رائع، وإلى جانب ذلك هو شخص رائع أيضاً، ونحن سعداء بالعمل معه ومع الفريق بأكمله؛ لأنهم رائعون ومتواضعون ويعملون بجد».

وحول بقاء دي لافوينتي قال لوزان: «كرة القدم غير متوقعة، لكن يمكننا توقع أن دي لافوينتي سيستمر معنا لفترة. عقده دليل على ذلك، وأتيحت لي فرصة تجديد عقده، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا».

وأوضح: «كان الأمر سهلاً للغاية بالفعل. أنا فخور بالطريقة التي ساعدنا بها في التوصل إلى اتفاق جيد، لدينا موعد آخر مع التاريخ، لكنني أعتقد أن لويس سيكون معنا في 2030».