رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن خليفة مدرب المنتخب ديديه ديشان، سيتم الكشف عنه قريباً، وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» أن ديالو أكد مراراً وتكراراً رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد.

وقال ديالو: «قلت من قبل إنني سأنتظر حتى نهاية كأس العالم احتراماً لعمل ديديه والفريق، وبنهاية الشهر الحالي سنتعرف على هوية خليفة ديشان».

وينتظر زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998، دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدرباً لريال مدريد الإسباني بين عامي 2019 و2021.