ساكا رابع إنجليزي يسجل «هاتريك» في المونديال

خطف بوكايو ساكا نجم منتخب إنجلترا الأضواء من الجميع خلال الفوز المثير على فرنسا بنتيجة 6 - 4 الذي أهدى الإنجليز الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخهم.

سجّل ساكا ثلاثية هاتريك، بهزّ شباك فرنسا بالهدفين الثالث والرابع في الشوط الأول، إضافة إلى هدف خامس من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

أصبح نجم آرسنال رابع لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم بعد كل من جيف هيرست في مونديال 1966 بإنجلترا، وغاري لينيكر في 1986 بالمكسيك، وهاري كين في مونديال روسيا 2018.

ورفع بوكايو ساكا رصيده أيضاً إلى 17 هدفاً في 56 مباراة بقميص منتخب بلاده ليضيف برونزية مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى فضية بطولتي يورو 2021 و2024.

وبات ساكا أيضاً رابعاً في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلادهم في كأس العالم برصيد 5 أهداف متساوياً مع هيرست، وأمامهما كل من جود بيلينغهام 7 أهداف وغاري لينيكر 10 أهداف، بينما يعتلي الصدارة قائد الفريق هاري كين بـ14 هدفاً، منهم 6 أهداف في هذه النسخة.