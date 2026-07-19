انفجارات عدة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، ليل السبت الأحد، بعد تحذير سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ بالستية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان أحد الانفجارات قويا إلى درجة أنه أطلق أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة.

وقبل لحظات من دوي الانفجارات، كان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في منشور على «تليغرام» من أن صواريخ بالستية في طريقها إلى كييف.

وتشن روسيا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بتعرض مبنى سكني للقصف في منطقة شيفتشينكيفسكي، إضافة إلى مركز للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن منزلا اشتعلت فيه النيران في منطقة سفياتوشينسكي.

وتأتي هذه الضربات بعد أن استهدفت أوكرانيا السبت بطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات، مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى في مجال التجارة الالكترونية في منطقتي موسكو وتامبوف، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.

وفي أوكرانيا، أسفرت ضربات روسية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في مناطق جنوب شرق البلاد السبت.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على الأراضي الروسية، في رد على أربع سنوات من القصف الروسي لمناطقها.

واستهدفت الهجمات الأوكرانية التي تصفها كييف بأنها «عقوبات بعيدة المدى» البنية التحتية النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.