زيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش مع تواصل الاحتجاجاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5297531-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
زيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش مع تواصل الاحتجاجات
نشطاء يرفعون صورة لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي خلال احتجاجات في كييف (أ.ب)
ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى تغييرات محتملة في الجيش، فيما هزت احتجاجات نادرة في زمن الحرب، البلاد لليوم الثالث رفضاً لاستقالة وزير الدفاع.
وقدم ميخايلو فيدوروف (35 عاماً)، وهو وزير قاد جهود استخدام الطائرات المسيّرة والإصلاح العسكري، استقالته في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار تعديل وزاري مثير للجدل أجراه زيلينسكي.
وجاءت التظاهرات تزامناً مع عقد الرئيس اجتماعات استمرت يومين مع كبار القادة العسكريين، وسط تكهنات إعلامية بأنه قد يبحث عن بديل لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: «كانت هناك مشاورات كثيرة أمس واليوم. بالطبع أسمع ما يقوله الناس»، مضيفاً أنه تحدث مع كل من سيرسكي وفيدوروف.
وأضاف: «ستتم بلورة قرارات تتعلق بالجيش».
في كييف، شاهد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» متظاهرين يصفقون ويقرعون لافتات من الورق المقوى التي أصبحت رمزاً لاحتجاجات مناهضة للحكومة في الصيف الماضي، وهم يهتفون «عار» و«فيدوروف».
وفي أول رد فعل له على الاحتجاجات، كتب فيدوروف على تطبيق «تلغرام»: «أشكركم على الأمل».
وتابع: «هناك حوار. وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام».
وأُعلن عن تنظيم مسيّرات في مدن أوكرانية رئيسية أخرى.
كما طالب المتظاهرون باستقالة سيرسكي الذي أفادت تقارير بأنه كان قد طالب بإقالة فيدوروف إثر خلاف نشب بينهما بشأن كيفية التصدي للغزو الروسي.
خلال فترة توليه المنصب التي لم تتجاوز ستة أشهر، دخل فيدوروف في خلافات متكررة مع سيرسكي (60 عاماً) في أثناء سعيه لرقمنة وتحديث جيش أنهكته أربع سنوات ونصف من القتال.
بعد يوم واحد من إجباره على ترك منصبه، عقد فيدوروف الخميس مؤتمراً صحافياً استثنائياً اتهم فيه قائد الجيش بتقسيم البلاد وبغياب المرونة، متسائلاً عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا بينما لا يزال سيرسكي يضطلع بالمسؤولية.
عقب اتهامات فيدوروف، دعا سيرسكي الذي قاد دفاع كييف خلال الأشهر الحاسمة الأولى من الغزو الروسي في عام 2022، إلى التركيز على «الحرب وعلى استراتيجية فعالة تحقق حالياً نتائج ملموسة».
تأتي هذه الخلافات فيما يبدو أن أوكرانيا قد نجحت في تثبيت خطوط الجبهة، بينما بدأت ضرباتها بعيدة المدى تؤثر على الحياة اليومية داخل روسيا.
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ميشال أبونجم (باريس)
استقالة مشرّع ألماني لجأ إلى أم بديلة في الولايات المتحدة لإنجاب طفلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5297482-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%81%D9%84
استقالة مشرّع ألماني لجأ إلى أم بديلة في الولايات المتحدة لإنجاب طفل
علم ألمانيا (رويترز)
أعلن عضو بارز في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس استقالته من منصبه القيادي، السبت، حسبما أفادت مصادر حزبية «وكالة الصحافة الفرنسية»، وسط جدل بشأن لجوئه إلى أم بديلة في الولايات المتحدة في وقت تحظر فيه ألمانيا هذه الممارسة.
وقال ينس شبان، رئيس كتلة «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في البرلمان: «في الأيام الأخيرة، أدركت أن سعادتي الشخصية في تكوين أسرة مع زوجتي، وأن أصبح أباً، لا تتوافق مع منصبي السياسي»، بحسب ما جاء في رسالة إلى زملائه.
ويعارض حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بشدة عمليات الحمل عن طريق تأجير الأرحام، وقد صوّت خلال مؤتمره في فبراير (شباط) لصالح الإبقاء على الحظر الألماني لهذه الممارسة.
ورحَّب ميرتس باستقالة شبان، قائلاً إن قرار التنحي كان «صائباً ولا مفر منه».
وأضاف: «المصداقية هي أثمن ما يملكه المرء في السياسة»، مشيداً بدور شبان في مساعدة حزبه على العودة إلى السلطة.
استقبل شبان وزوجته مؤخراً مولودهما الجديد من أم حاضنة في الولايات المتحدة، وقد انتشر الخبر في وسائل الإعلام الألمانية، مطلع هذا الأسبوع.
وأثارت الأنباء على الفور انتقادات داخل حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، ودعوات إلى استقالة شبان.
وحاول شبان في البداية تبرير موقفه، قائلاً في مقابلة بودكاست مع صحيفة «بيلد»، الجمعة، إنه «فكر ملياً لفترة طويلة، بما في ذلك في قضية تأجير الأرحام» قبل أن يقرِّر أخيراً إنجاب طفل بهذه الطريقة.
لكنه قال لزملائه، السبت: «إن التوفيق بين قراري الشخصي باللجوء إلى تأجير الأرحام لإنجاب طفل، والتوقعات المشروعة الملقاة على عاتقي بصفتي رئيساً لكتلتنا البرلمانية كان أكثر صعوبة مما توقعت».
ورحَّب نواب المعارضة باستقالة شبان.
وقال لويغي بانتيسانو، أحد قادة حزب دي لينكه اليساري المتشدِّد، إنَّ قرار شبان اللجوء إلى أم بديلة في الولايات المتحدة «يكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير».
وأضاف بانتيسانو لصحيفة «راينيشه بوست» أن «القانون يُطبّق دائماً على عموم الناس، أما بالنسبة إلى كبار السياسيين، فيبدو أنه يُطبّق حتى تتوافر لديهم الأموال الكافية للتحايل عليه في الخارج».
وحذَّر ميرتس، الجمعة، من أنَّ اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب ستبحث هذه المسألة، مؤكداً أنَّه لا يرى «أي مبرر» لتغيير القوانين الألمانية الخاصة بتأجير الأرحام أو التخلي عن موقف حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الرافض لهذه الممارسة منذ عقود.
ضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا تطول ناقلات نفق ومصافي
صورة وزعها حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف لأضرار سببها هجوم بمسيَّرات أوكرانية على إلكتروستال (أ.ب)
كثّفت أوكرانيا وروسيا هجماتهما المتبادلة، مستهدفتا بشكل خاص البنى التحتية ومنشآت الطاقة. وأسفر هجوم بمسيَّرات أوكرانية على مركزين لوجستيين في روسيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ فيما تسبّب حريق في مستودع نفطي في ضاحية موسكو بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على «إكس» عن «إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في منطقة موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة»، مشيراً إلى أن المركزين يستخدمان «لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيَّرات ومعدّات ملاحة».
ذكر مسؤولون روس السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في روسيا في هجمات بطائرات مسيَّرة أوكرانية ليلاً.
وتواصل قوات كييف حملتها الجوية المتواصلة ضد البنية التحتية للطاقة والأهداف العسكرية داخل روسيا، بهدف تقويض جهود موسكو الحربية وجعل الروس يشعرون بعواقب الغزو الشامل الذي شنه الكرملين على أوكرانيا
والذي دخل عامه الخامس.
وأضاف المسؤولون الروس أن المسيَّرات الأوكرانية قصفت مستودعين كبيرين تابعين لشركة «وايلدبيريز» الروسية لتجارة التجزئة الإلكترونية ليلاً. ويقع أحد المستودعين في كوتوفسك بمنطقة تامبوف على بعد نحو 360 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا، والآخر في مدينة إلكتروستال، على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق موسكو.
واشتعلت النيران في كليهما، ولكن تاتيانا كيم مؤسسة شركة وايلدبيريز قالت في وقت لاحق السبت، إن الحريق في كوتوفسك قد تم إخماده. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها منافذ إلكترونية روسية حريقاً مشتعلاً في المنشأة الواقعة في مدينة إلكتروستال، مع تصاعد أعمدة دخان هائلة فوقها.
واستُهدفت المنطقة بأكثر من 379 مسيَّرة ليلاَ، على ما كشف رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين. وكتب في منشور على «تلغرام»: «أُسقط القسم الأكبر منها بواسطة الدفاعات الجوية عندما كان لا يزال بعيداً. وتمّ تدمير 64 طائرة مسيَّرة للعدوّ أثناء اقترابها من موسكو».
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت اعترضت 379 طائرة أوكرانية مسيَّرة فوق 19 منطقة روسية وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها بشكل غير قانوني وفوق بحر آزوف والبحر الأسود.
وقال زيلينسكي إن وحدة العمليات الأوكرانية الخاصة نفذت ضربات أيضا على أهداف في بحر آزوف وفي المنطقة المحتلة.
وفي أوكرانيا، حسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخص وإصابة 13. ففي البحر الأسود، أصيبت سفينة ترفع علم أنتيغوا وبربودا، فقضى شخص وجُرح ثلاثة، بحسب حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر. وأفادت مصادر في وزارة الداخلية والنقل وسلطات محلية بإصابة عائلة من خمسة أفراد في منطقة.
وأضاف كيبر عبر تطبيق «تلغرام» أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضاً، وأن منشآت بنية تحتية - بما في ذلك عدد من المباني وحاويات التخزين والمستودعات - تعرضت لأضرار. وقال كيبر إن «البنية التحتية الصناعية» قد تضررت أيضاً، مما أسفر عن تضرر مبنى إداري ومستودع وأكثر من اثنتي عشرة سيارة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت ميناءين في منطقة أوديسا، مستهدفة سفينة شحن تحمل بضائع للجيش الأوكراني في بيفديني وخزانات وقود في ميناء أوديسا. وذكرت الوزارة أيضاً أن أربع سفن شحن تعرضت للهجوم في ميناء ميكولايف بالمنطقة المجاورة. ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الأوكراني.
من جانب آخر، تواصلت الاحتجاجات ضد قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، لليوم الثالث على التوالي في كييف ومدن أخرى بأنحاء أوكرانيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «يوكرينفورم»، يطالب العديد من المحتجين أيضاً بإقالة القائد العام للجيش أولكسندر سيرسكي، الذي ينظر إليه باعتباره جزءاً من الجيل القديم من كبار القادة العسكريين المعارضين للإصلاحات.
وفي إطار تعديل وزاري واسع، أقال زيلينسكي هذا الأسبوع رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو وفيدوروف، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى ستة أشهر، من الحكومة.
وينظر إلى الوزير البالغ من العمر 35 عاماً باعتباره إصلاحياً، إذ أعاد هيكلة نظام المشتريات في الجيش، كما يعرف بالتزامه القوي بتحديث ورقمنة قوات الدفاع الأوكرانية. لكن فيدوروف أقر بنفسه بأنه كان منخرطاً في خلاف مستمر مع الجنرال سيرسكي.
وفي نهاية المطاف، قرر زيلينسكي دعم القائد العام للجيش، ويعتزم ترشيح يفجين خمارا، الرئيس بالإنابة لجهاز الأمن الأوكراني، خلفاً لفيدوروف.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تغيير وزير الدفاع الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) 2022.
وكان اسم وزير الداخلية السابق إيهور كليمنكو مطروحاً في البداية لتولي حقيبة الدفاع. لكن زيلينسكي أعلن أن كليمنكو سيتولى بدلاً من ذلك منصب أمين مجلس الأمن القومي الجديد.
وكان هذا المنصب يشغله وزير الدفاع الأسبق رستم أوميروف، الذي قاد لفترة طويلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب. ولا يزال مستقبله السياسي غير واضح.
وفي تغييرات أخرى، عرض زيلينسكي على تاراس كاتشكا، نائب رئيس الحكومة السابق المسؤول عن ملف الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، منصب رئيس بعثة أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأقر المشرعون الأوكرانيون، الخميس، تعيين سيرجي كورتسكي رئيساً جديداً للوزراء في البلاد. وحصل الرئيس السابق لشركة الطاقة الحكومية «نفتوجاز» على 289 صوتاً في البرلمان، متجاوزاً بفارق كبير الحد المطلوب البالغ 226 صوتاً. ويمثل هذا التعديل الوزاري ثاني تغيير لرئيس الوزراء منذ غزو أوكرانيا من جانب جارتها روسيا.
5 تحديات تنتظر أندي بيرنهام في رئاسة الحكومة البريطانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5297415-5-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
5 تحديات تنتظر أندي بيرنهام في رئاسة الحكومة البريطانية
أندي بيرنهام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد (أ.ب)
ستواجه أندي بيرنهام، الذي يستعد لتولي رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين، مجموعة من التحديات عندما يصبح سابع رئيس للوزراء في المملكة المتحدة خلال عقد.
وقد حظي رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، الجمعة، بتأييد ساحق لتولي زعامة حزب العمال، بعد استقالة كير ستارمر الشهر الماضي.
ويقول مراقبون إن على بيرنهام الآن معالجة العديد من القضايا التي أدت إلى سقوط عدد من أسلافه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
تكلفة المعيشة
ستُعطى الأولوية لتعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة الناخبين المستائين من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وسيواجه بيرنهام هامشاً محدوداً للمناورة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، فضلاً عن قواعد مالية صارمة تفرض عليه تحقيق توازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية.
وفي خطاب ألقاه، الجمعة، أبدى بيرنهام رغبته في «أن نصل ببلدنا إلى مستوى معيشي أكثر يسراً».
ودافع عن فكرة نقل مزيد من الصلاحيات إلى المدن الأخرى بوصفها أداة لتحقيق النمو.
وعلق فيليب ماكان من معهد الإنتاجية البحثي، قائلاً: «لا يقتصر الأمر على دفع عجلة النمو المحلي فحسب، بل يتعلق بتحويل هذه المناطق، لتصبح محركاً للنمو الوطني».
وأعلن بيرنهام أنه سيدعم الشركات الصغيرة، ويسعى إلى إحياء القطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز سيطرة الدولة على قطاعات المياه والنقل والطاقة.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه قد يُخفف القيود المفروضة على التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لخفض فواتير الطاقة.
وقد يحدد اختياره لوزير المال -الذي لم يُعلنه بعد- ملامح أجندته الاقتصادية، وما إذا كانت ستتجه نحو اليسار أم ستتبنى نهجاً أكثر وسطية.
فاتورة خدمات الرعاية
وتشكّل التكلفة الباهظة للرعاية الاجتماعية تحدياً آخر أمام بيرنهام، الذي أقرّ بضرورة خفضها.
وواجه ستارمر ردود فعل غاضبة من الجمهور وحزبه بسبب إصلاحات نظام الإعانات، بما في ذلك خفض مدفوعات التدفئة الشتوية لكبار السن.
واضطر ستارمر إلى التراجع عن تلك الإجراءات، الأمر الذي زاد من انخفاض شعبيته.
وسيواجه بيرنهام، المنتمي إلى ما يُعرف داخل الحزب بـ«اليسار المعتدل»، ضغوطاً لمقاومة خفض الإعانات.
كما تعهّد بـ«إصلاح» القطاعات التي تعاني نقص التمويل، مثل خدمات الرعاية، التي حاول إصلاحها جذرياً عندما كان وزيراً للصحة عام 2009.
والجمعة، صرّح بيرنهام الذي يُعاني والده مرض ألزهايمر، بأنه «مستعد لمواجهة التحديات» لإجراء تغييرات، مضيفاً: «النظام مُعطّل».
الدفاع
سيحتاج بيرنهام إلى سدّ فجوة قدرها 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) على مدى أربع سنوات في خطة الاستثمار الدفاعي.
والشهر الماضي عرض ستارمر الخطة، بعد إرجاء إعلانها مراراً. لكن مهمة تنفيذها ستقع على عاتق بيرنهام.
ومن المرجح أن يواجه بيرنهام أيضاً ضغوطاً داخلية ومن حلفاء، من بينهم الولايات المتحدة، لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، والوفاء بهدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) المتمثل في تخصيص 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035.
وسبق أن صرّح بأنه سيتحمل «مسؤولية» تمويل الخطة الدفاعية، ولن يتنازل «عن أي شيء» في هذا الشأن.
شعبية حزب العمال
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في فرملة الشعبية المتزايدة لحزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة.
يشهد حزب العمال تراجعاً في شعبيته لصالح حزبي الخضر والإصلاح اليساريين، اللذَين حققا مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية مطلع هذا العام، مما زاد الضغط على ستارمر للتنحي لصالح سياسي قادر على مواجهة نجاح حزب الإصلاح.
وفي خطابه الجمعة، تعهد بيرنهام برسم مسار سياسي جديد «يعكس هوية حزب العمال بوضوح»، بعيداً عن نهج الحزبَين الواقعَين على الهامش السياسي. وقال: «نفوز بأن نكون أنفسنا». وأضاف: «لن نسعى إلى منافسة حزب الخضر في أجندته البيئية، أو حزب (ريفورم) في شعاراته، ولن نكرر ما فعلناه في الماضي حين تبنينا كثيراً من سياسات حزب المحافظين».
ورأى أستاذ السياسة في كلية لندن للاقتصاد، توني ترافيرز، أن هذا قد يمثّل نهجاً مختلفاً.
وصرح ترافيرز لوكالة «فرانس برس»: «هذا يُشير إلى أن حزب العمال بقيادة بيرنهام سيسعى لكسب أصوات ناخبي حزب الإصلاح وحزب الخضر من خلال برنامج مختلف».
السياسة الخارجية
وأضاف ترافيرز: «بخصوص الشؤون الدولية، فإن القضية الأبرز هي كيفية التعامل مع دونالد ترمب»، مشيراً إلى أن ستارمر كان يتمتع بعلاقة ودية نسبياً مع الرئيس الأميركي حتى اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وإلى جانب السعي لإيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس الأميركي المتقلّب الذي وصف بيرنهام بأنه «ليبرالي جداً»، سيجد الأخير نفسه أمام تحدي التعامل مع الحربَين الدائرتَين في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأشار بيرنهام إلى أنه لن يبتعد كثيراً عن السياسة الخارجية التي انتهجها ستارمر، والتي تحظى عموماً بتقدير كبير، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع أعضاء «الناتو» وحلفاء آخرين.
وكتب في صحيفة «التايمز» هذا الشهر: «ستظل علاقتنا مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية بصفتها حليفنا الأهم في مجال الدفاع والأمن، ولن يتزعزع دعم بريطانيا لأوكرانيا».