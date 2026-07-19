كاكا: الأرجنتين لا تستسلم أبداً... ويامال قد يصبح بطلاً للعالم

قال النجم البرازيلي السابق كاكا، الذي سبق له التتويج بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده، إن مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 ستكون قوية، وستحسمها التفاصيل الصغيرة.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تحليل كاكا للمباراة على هامش حضوره فعالية تابعة لـ«أديداس» خلال المونديال الحالي في أميركا والمكسيك وكندا، حيث قال إنه يرى مسارين مختلفين في نهائي المونديال.

وأوضح كاكا: «المنتخب الإسباني يدخل المباراة بقوة كبيرة، كثير من الناس لم يروا فيه مرشحاً في البداية، لكنهم قدموا أداءً جيداً في انطلاقتهم نحو البطولة، ونجحوا في إقصاء فرنسا بطريقة رائعة».

وفي حديثه عن المنتخب الأرجنتيني، قال كاكا: «إنهم لا يستسلمون أبداً، إنهم يقاتلون دائماً، ولقد أظهروا ذلك أمام الرأس الأخضر ومصر وسويسرا وإنجلترا، هذه القوة وعدم الاستسلام مثيران للإعجاب».

وتحدث كاكا عن نجم المنتخب الإسباني، لامين يامال، قائلاً: «في عمر 19 عاماً، يمكنه أن يصبح بطل العالم، ربما يغير ذلك مسيرته وحياته تماماً، وكذلك حياته الشخصية».