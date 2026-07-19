إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا السبت، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفاً في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاماً في المنصب.

وسجلت إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول عبر ديكلان رايس وإزري كونسا وثنائية لبوكايو ساكا.

وسجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الرابع لفرنسا بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف السادس لإنجلترا.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي بفارق هدفين عن مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكما يتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على ميسي، الذي يخوض نهائي، الأحد، أمام إسبانيا، بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويمتلك مايكل أوليسه رقماً قياسياً في كأس العالم بصناعته 7 أهداف، متفوقاً على بيليه الذي صنع 6 أهداف في نهائيات 1970.

وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشامب بدايو أوباميكانو ولوكا ديني لتعزيز خط دفاع رباعي، بدا تائهاً.

ويرحل ديشان عن تدريب فرنسا بعد 185 مباراة.