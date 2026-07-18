مبابي يودّع ديشان بـ«رسالة مؤثرة»

وجّه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، رسالة وداعية مؤثرة لمدربه في المنتخب ديدييه ديشان، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في مباراة المركز الثالث، من بطولة كأس العالم 2026.

ويقود ديشان منتخب فرنسا لآخر مباراة، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 14 عاماً.

وقال مبابي عبر «إكس»: «اليوم الرقصة الأخيرة لك... لقد قدمت لنا الكثير».

وتابع: «كان بإمكاننا أن نقدم لك نهاية أفضل، لكننا فشلنا».

وأضاف نجم ريال مدريد: «من الصعب وصف ما قدمته على مدار 14 عاماً، فقد كنت عنصراً أساسياً في نهضة هذا الفريق. لم يقدر الناس عظمتك حق قدرها، لكن الزمن والتاريخ سيخلدان ذلك».

وأضاف: «شكراً لك على منحي فرصة تمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي طوال هذه السنوات.».

وواصل: «أشعر بالفخر لوقوفي إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبداً كل ما عشناه وحققناه معاً».

وقال مبابي: «أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، وشكراً لك مجدداً على كل ما قدمته لهذا القميص الذي يعني لنا الكثير».