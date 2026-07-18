حرائق الغابات تعكر استعدادات أميركا لنهائي كأس العالم

غطى دخان حرائق الغابات الكثيف والخانق جزءاً كبيراً من شرق الولايات المتحدة، السبت، معكراً الاستعدادات للمباراة النهائية المرتقبة لكأس العالم المقررة في عطلة نهاية الأسبوع على ملعب مفتوح في ولاية نيوجيرسي.

وأدت حرائق الغابات المشتعلة في كندا إلى انتقال سحب الضباب الدخاني السام عبر الحدود، فيما طُلب من السكان في نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن ومنطقة الغرب الأوسط البقاء في منازلهم بسبب التدهور الخطير في جودة الهواء.

وفي مرحلة ما من يوم السبت، جعل الدخان من نيويورك المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، تلتها مباشرة تورونتو وواشنطن، بحسب منصة أيكيوإير (IQAir) المتخصصة في رصد جودة الهواء.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي كأس العالم التي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب مفتوح يقع عبر النهر من مانهاتن، حيث حجبت سحب الدخان الكثيفة أفق المدينة، فيما ارتدى كثيرون الكمامات في الخارج.

وقال المدير التنفيذي لفريق العمل الخاص بكأس العالم في البيت الأبيض أندرو جولياني خلال إحاطة صحافية إن منظمي البطولة «يراقبون الوضع عن كثب».

لكن كان يُتوقع أن تحمل العواصف القوية التي تضرب نيويورك، السبت، نوعاً من الانفراج؛ إذ قد تسهم الأمطار الغزيرة في إزالة جزء من الدخان، لكنها قد تتسبب أيضاً في فيضانات مفاجئة ورياح خطرة.