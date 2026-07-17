عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

باجاري يهيمن على اليوم الأول من «رالي إستونيا»

سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
TT
TT

باجاري يهيمن على اليوم الأول من «رالي إستونيا»

سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)

فرض الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، سيطرته على منافسات اليوم الأول من «رالي إستونيا»، بعدما فاز بالمراحل السبع الافتتاحية ليتصدر الترتيب العام.

وتقدَّم باجاري بفارق 14.7 ثانية عن زميله السويدي أوليفر سولبرج، في حين حلّ الفرنسي أدريان فورمو، سائق هيونداي، في المركز الثالث، بعد مراحل أُقيمَ معظمها على الطرقات الحصوية.

وقال باجاري: «لم أواجه أي لحظات حرجة، وكل شيء كان تحت السيطرة. بذلت قصارى جهدي وحاولت الاستمتاع بالسباق، وكان يوماً رائعاً».

وجاء البلجيكي تييري نوفيل، سائق هيونداي، في المركز الرابع، يليه الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم 9 مرات وسائق تويوتا، الذي يشارك في «رالي إستونيا»، للمرة الأولى منذ عام 2021.

وشهد اليوم انسحاب الياباني تاكاموتو كاتسوتا، قبل المرحلة الأخيرة، بعد تعرض الإطار الأمامي الأيسر لسيارته للتلف، في حين تراجع متصدر بطولة العالم، الويلزي إلفين إيفانز، إلى المركز التاسع بفارق 49.8 ثانية عن باجاري، بعدما تأثر بانطلاقه أولاً على الطريق.

ورغم تراجعه في «الرالي»، لا يزال إيفانز يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم، بفارق 11 نقطة، بعد 8 جولات، من أصل 14.

مواضيع
رالي إستونيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«رالي أكروبوليس اليوناني»: أوجيه يفوز باللقب... وانتكاسة متأخرة لنوفيل

رياضة عالمية سيباستيان أوجيه سائق فريق تويوتا يحتفل بلقب أكروبوليس (إ.ب.أ)

«رالي أكروبوليس اليوناني»: أوجيه يفوز باللقب... وانتكاسة متأخرة لنوفيل

فاز سيباستيان أوجيه سائق فريق تويوتا، وحامل لقب بطولة العالم للراليات، الأحد برالي أكروبوليس اليوناني.

«الشرق الأوسط» (بيلوبونيس (اليونان))
رياضة عالمية تييري نوفيل سائق «هيونداي» يتصدر «رالي أكروبوليس» (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«رالي أكروبوليس»: نوفيل ينتزع الصدارة بعد اليوم الأول

انتزع تييري نوفيل، سائق «هيونداي»، الصدارة من سيباستيان أوجييه سائق «تويوتا»، بعد انتهاء أول يوم كامل من رالي أكروبوليس اليوناني، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سيتري (اليونان))
رياضة سعودية (الاتحاد السعودي للمحركات)
رياضة سعودية

المحركات السعودية تستعرض أثر وإنجازات النسخة الافتتاحية من رالي المملكة

شكلت استضافة المملكة العربية السعودية النسخة الأولى من رالي السعودية، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات 2025، محطة تاريخية بارزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية إلفين إيفانز (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رالي اليابان: إيفانز يعزِّز صدارته للترتيب بفوزه الثاني هذا العام

عزَّز الويلزي إلفين إيفانز صدارته للترتيب العام، الأحد، بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم في رالي اليابان، المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية متصدر بطولة العالم للراليات إلفين إيفانز تألق في اليابان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«رالي اليابان»: إيفانز بالصدارة... و«تويوتا» تهيمن

هيمن فريق «تويوتا» على المراكز الأربعة الأولى بنهاية اليوم الأول لرالي اليابان؛ حيث تقدم إيفانز بفارق 15.7 ثانية على سولبرغ.

«الشرق الأوسط» (آيتشي (اليابان))
الرياضة رياضة عالمية

«يوفنتوس» يواصل مفاوضاته لضم بيليغرينو رغم منافسة «كريستال بالاس»

الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
TT
TT

«يوفنتوس» يواصل مفاوضاته لضم بيليغرينو رغم منافسة «كريستال بالاس»

الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)

يواصل «يوفنتوس» سعيه للتعاقد مع مهاجم «بارما»، الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم دخول «كريستال بالاس» الإنجليزي على خط المفاوضات.

ووفق تقارير صحافية إيطالية، يسعى «يوفنتوس» إلى تدعيم خط هجومه، بعد رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش، في حين يواصل دراسة عدة خيارات هجومية؛ من بينها راندال كولو مواني، ولويس أوبيندا، وجوناثان ديفيد.

ورغم أن قيمة الصفقة المقدَّرة بنحو 30 مليون يورو لا تمثل العقبة الرئيسية، فإن الخلاف يدور حول صيغة التعاقد، إذ يرغب «يوفنتوس» في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء عند تحقيق شروط معينة، بينما يتمسك «بارما» بصفقة انتقال نهائي مع ضمانات واضحة وجدول محدد للدفع.

وتزداد المفاوضات تعقيداً بسبب وجود بند يمنح نادي «فيليز سارسفيلد» الأرجنتيني 7 في المائة من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بعدما انتقل بيليغرينو إلى «بارما»، في فبراير (شباط) 2025، مقابل 1.64 مليون يورو.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 24 عاماً، موسماً لافتاً مع «بارما»، بعدما سجل 12 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً في 39 مباراة بجميع المسابقات.

ورغم اهتمام «كريستال بالاس» بضمّه، تشير التقارير إلى أن بيليغرينو يفضل الانتقال إلى «يوفنتوس».

مواضيع
الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

لابورت: هدفنا التتويج بـ«كأس العالم»… وإسبانيا تستحق الإشادة

إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
TT
TT

لابورت: هدفنا التتويج بـ«كأس العالم»… وإسبانيا تستحق الإشادة

إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)

أكد مدافع المنتخب الإسباني إيمريك لابورت أن منتخب بلاده يستحق الإشادة على الأداء الذي يقدمه في «كأس العالم 2026»، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو التتويج باللقب عندما يواجه الأرجنتين في النهائي، الأحد، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

كان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، في نصف النهائي، في حين تأهلت الأرجنتين، عقب انتصارها على إنجلترا 2-1.

وفي تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أشاد لابورت بزميله الشاب باو كوبارسي، مؤكداً أن قوة المنتخب الدفاعية ليست نتاج عمل المدافعين فحسب، بل ثمرة جهد جماعي يبدأ من الخط الأمامي.

وقال: «الفضل يعود للفريق بأكمله، فنحن نمثل الخط الأخير، لكن العمل يبدأ من المهاجمين. نحاول إبعاد الضغط عن حارس المرمى، ونعمل جميعاً على الحفاظ على نظافة الشباك، وهذا ما يجعل من الصعب هزيمتنا».

وتحدّث لابورت أيضاً عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه «أسطورة حية»، وقال: «نشأنا جميعاً ونحن نشاهد مقاطع فيديو له، ولعبت ضده مرات عدة، إنه يظهر دائماً في اللحظات الحاسمة، وهذا ما اختبرته في مواجهاتي أمامه».

وختم مدافع إسبانيا قائلاً: «نستمتع بمشاهدة ميسي، لكننا نأمل أن يكون كأس العالم من نصيبنا هذه المرة، وليس من نصيبه».

مواضيع
كأس العالم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

منتخب ليبيريا يلغي وديته في الولايات المتحدة بعد رفض منح التأشيرات

منتخب ليبيريا (رويترز)
منتخب ليبيريا (رويترز)
TT
TT

منتخب ليبيريا يلغي وديته في الولايات المتحدة بعد رفض منح التأشيرات

منتخب ليبيريا (رويترز)
منتخب ليبيريا (رويترز)

ألغى منتخب ليبيريا لكرة القدم مباراته الودية أمام نادي مينيسوتا يونايتد الأميركي، بعد تعذر حصول بعثته على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، في واقعة جديدة تُسلط الضوء على القيود المفروضة على منح التأشيرات.

وأعلنت وزارة الرياضة الليبيرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلغاء المباراة بعدما رُفضت طلبات التأشيرة الخاصة بأعضاء المنتخب والوفد الرسمي، مؤكدة أن القرار حالَ دون مشاركة البعثة والوفاء بالالتزامات التعاقدية في المواعيد المحددة.

من جانبه، أعرب نادي مينيسوتا يونايتد عن أسفه لإلغاء اللقاء، مشيراً إلى أنه كان يتطلع لاستضافة المنتخب الليبيري والاحتفاء بالعلاقات التي تجمع الجالية الليبيرية في ولاية مينيسوتا بالنادي، لكنه أوضح أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون إقامة المباراة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا التطور في ظل السياسة المتشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منح التأشيرات، وهي سياسة أثارت جدلاً خلال «كأس العالم 2026»، بعدما واجه عدد من المشجعين صعوبات في دخول الولايات المتحدة.

كما شهدت البطولة رفض منح تأشيرات لحكم صومالي، ولاعب غاني، ونحو 15 فرداً من الجهاز الفني للمنتخب الإيراني.

وسبق أن ألغى منتخب السنغال للسيدات لكرة السلة معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة، العام الماضي، بعد رفض منح التأشيرات لـ12 لاعبة وعضواً من الجهاز الفني.

في سياق متصل، شهدت مدينة مينيابوليس، في وقت سابق من العام، تدخلات لشرطة الهجرة أسفرت عن مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص.

مواضيع
كرة القدم ليبيريا