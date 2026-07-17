باجاري يهيمن على اليوم الأول من «رالي إستونيا»

فرض الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، سيطرته على منافسات اليوم الأول من «رالي إستونيا»، بعدما فاز بالمراحل السبع الافتتاحية ليتصدر الترتيب العام.

وتقدَّم باجاري بفارق 14.7 ثانية عن زميله السويدي أوليفر سولبرج، في حين حلّ الفرنسي أدريان فورمو، سائق هيونداي، في المركز الثالث، بعد مراحل أُقيمَ معظمها على الطرقات الحصوية.

وقال باجاري: «لم أواجه أي لحظات حرجة، وكل شيء كان تحت السيطرة. بذلت قصارى جهدي وحاولت الاستمتاع بالسباق، وكان يوماً رائعاً».

وجاء البلجيكي تييري نوفيل، سائق هيونداي، في المركز الرابع، يليه الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم 9 مرات وسائق تويوتا، الذي يشارك في «رالي إستونيا»، للمرة الأولى منذ عام 2021.

وشهد اليوم انسحاب الياباني تاكاموتو كاتسوتا، قبل المرحلة الأخيرة، بعد تعرض الإطار الأمامي الأيسر لسيارته للتلف، في حين تراجع متصدر بطولة العالم، الويلزي إلفين إيفانز، إلى المركز التاسع بفارق 49.8 ثانية عن باجاري، بعدما تأثر بانطلاقه أولاً على الطريق.

ورغم تراجعه في «الرالي»، لا يزال إيفانز يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم، بفارق 11 نقطة، بعد 8 جولات، من أصل 14.