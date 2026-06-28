«رالي أكروبوليس اليوناني»: أوجيه يفوز باللقب... وانتكاسة متأخرة لنوفيل

فاز سيباستيان أوجيه سائق فريق تويوتا، وحامل لقب بطولة العالم للراليات، الأحد، برالي أكروبوليس اليوناني، بعدما عانى تييري نوفيل سائق هيونداي من ثقب مزدوج في الإطارات خلال المرحلة قبل الأخيرة.

وأنهى أوجيه، بطل العالم تسع مرات، الرالي بصحبة مساعده فنسن لونديه متقدماً بفارق 58.3 ثانية على البلجيكي نوفيل، وجاء تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا في المركز الثالث بفارق كبير.

وأنهى إلفين إيفانز سائق تويوتا ومتصدر البطولة، الرالي في المركز السابع، ليتقلص الفارق الذي يفصله عن كاتسوتا إلى سبع نقاط بعد ثماني جولات من أصل 14 جولة. ويحتل الفرنسي أوجيه المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 33 نقطة عن المتصدر.

وهذا هو الفوز رقم 69 لأوجيه في بطولة العالم للراليات والثاني له هذا الموسم، وحصد الحد الأقصى من النقاط بفوزه بالمرحلة الخاصة الأخيرة والنقاط الخاصة بتصنيف «سوبر صنداي».

أوجيه سائق تويوتا فاز برالي اليونان وقلص الفارق في صدارة الترتيب العام (إ.ب.أ)

وقال أوجيه عن فوزه الثاني في مسيرته برالي أكروبوليس والأول منذ عام 2011: «دعمتني آلهة اليونان أخيراً. كانت عطلة نهاية أسبوع طويلة. لم يكن هناك وقت للراحة مطلقاً. قدت السيارة بأكبر قدر ممكن من الهدوء وحاولت تفادي كل حجر».

وقال نوفيل، الذي كان متصدراً بعد منافسات يوم الجمعة، إن سيارته كانت تؤدي بشكل جيد، وأشار إلى أنه استفاد في البرتغال الشهر الماضي عندما عانى أوجيه من ثقب في الإطارات في المرحلة قبل الأخيرة.

واستعاد أوجيه الصدارة في المرحلة الافتتاحية من منافسات اليوم الأخير، وكان نوفيل يتخلف عنه بفارق 1.3 ثانية فقط عندما تعرض لثقب في الإطارات قبل عشرة كيلومترات من نهاية المرحلة 16. وكان الثنائي قد سجلا وقتين متطابقين في المرحلة 15.

وقال نوفيل الفائز برالي أكروبوليس مرتين: «أشيد بلعب أوجيه النظيف، قدم سباقاً رائعاً أيضاً. لا نعرف ماذا كان سيحدث لولا ثقب الإطارات. ولكن هذه هي طبيعة سباقات الرالي، ففي البرتغال استفدنا من الثقب الذي تعرض له، والآن يستفيد هو من الثقب الذي تعرضنا له».

وحقق جوش مكرلين أفضل مركز في مسيرته باحتلاله المركز الرابع بسيارة فورد، وجاء سامي باجاري سائق تويوتا خامساً، وأدريان فورمو سائق هيونداي سادساً.

واحتل مارتينز سيسكس سائق فريق إم سبورت فورد المركز الثامن وأكمل روبرت فيرفس وأندرياس ميكلسن، المشاركان بسيارتي سكودا في فئة «دبليو أر سي 2»، آخر اثنين من المراكز التي تمنح النقاط.

وتقام الجولة المقبلة من بطولة العالم في إستونيا من 17 إلى 19 يوليو (تموز).