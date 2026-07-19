«رالي إستونيا»: باياري يحقق أول انتصار وإيفانز يعزّز صدارته

حقّق الفنلندي سامي باياري، سائق «تويوتا»، مفاجأة كبيرة بإحرازه، الأحد، لقب «رالي إستونيا»، فيما نجح متصدر «بطولة العالم للراليات»، البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا)، في تعزيز صدارته على حساب الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وعلى غرار السويدي أوليفر سولبرغ الذي فاز بشكل مفاجئ في نسخة 2025، شهد الرالي تتويج بطل غير متوقع؛ إذ حقق باياري، بطل فئة «دبليو آر سي2» لعام 2024، أول انتصار له في «الفئة الأولى» من بطولة العالم.

وفاز السائق الفنلندي بـ12 من أصل 18 مرحلة خاصة، بينها المراحل الـ9 الأولى، قبل أن يدير تقدمه بثبات لينهي الرالي بفارق 19 ثانية أمام سولبرغ.

وبهذا الفوز، صعد باياري، البالغ من العمر 24 عاماً، إلى المركز الـ3 في الترتيب العام للبطولة، ليؤكد نفسه منافساً جدياً على اللقب.

جاء هذا الإنجاز تتويجاً لموسم مميز للسائق الـ5 في ترتيب فريق «تويوتا»، بعدما سبق له صعود منصة التتويج 5 مرات خلال الجولات الـ8 الأولى، بحلوله وصيفاً مرة وثالثاً 4 مرات.

وقال باياري بعد احتفاله بالفوز فوق سقف سيارته «ياريس»: «إنه شعور رائع. ما زلت لا أستوعب ما حدث. أنا ممتن جداً لـ(تويوتا) ولكل من دعمني، حتى في الأوقات الصعبة. كنت أعلم أن هذا الفوز بات قريباً، وها هو يتحقق. إنه أمر مذهل».

ورغم اضطراره إلى افتتاح الطريق الجمعة، فإن إيفانز أنهى الرالي في المركز الـ6، ووسع صدارته البطولة مستفيداً من انسحاب الياباني تاكاموتو كاتسوتا، ليرفع الفارق بينهما إلى 25 نقطة.

وقال الويلزي: «سارت الأمور بشكل جيد اليوم رغم أن بعض المقاطع كانت صعبة. كان الأسبوع معقداً؛ لأن افتتاح الطريق في اليوم الأول جعل تعويض المراكز لاحقاً أمراً صعباً، لكنْ هذا جزء من اللعبة».

من جانبه، اكتفى أوجييه بالحد من الخسائر في «رالي» لم يشارك فيه منذ سنوات، لكنه فقد نقطة إضافية أمام إيفانز الذي بات يتقدمه بفارق 38 نقطة في الترتيب العام.

وقال الفرنسي: «افتقدت قليلاً الخبرة هنا بعد 5 أعوام من الغياب. لم يكن أسبوعاً سيئاً. فعلنا ما في وسعنا. استمتعنا كثيراً، لكن كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل. على الأقل خرجنا ببعض النقاط».

وسيكون على أوجييه (42 عاماً)، إذا أراد مواصلة حلمه بإحراز لقب عالمي عاشر، تحقيق نتيجة أفضل بعد أسبوعين في «رالي فنلندا» الذي يتميز بمسارات سريعة مشابهة لـ«رالي إستونيا».

وفي صراع بعيد عن المنافسة على اللقب، تفوق الفرنسي أدريان فورمو على زميله في «هيونداي» البلجيكي تييري نوفيل، ليحصد المركز الـ3 ويحقق المنصة الـ11 خلال مسيرته في «بطولة العالم للراليات».