«رالي أكروبوليس»: نوفيل ينتزع الصدارة بعد اليوم الأول

انتزع تييري نوفيل، سائق «هيونداي»، الصدارة من سيباستيان أوجييه، سائق «تويوتا»، بعد انتهاء أول يوم كامل من «رالي أكروبوليس» اليوناني، الجمعة.

وأكمل السائق البلجيكي المرحلة السابعة على الطرق الترابية متقدماً بفارق 9.7 ثانية على بطل العالم تسع مرات، الذي كان قد فاز يوم الخميس بالمرحلة الافتتاحية القصيرة الخاصة على الطرق المعبدة في أثينا، قبل أن ينتقل المتسابقون بحراً خلال الليل إلى إيتيا. واحتل أدريان فورمو، سائق «هيونداي»، المركز الثالث، متأخراً بفارق 42.4 ثانية عن المتصدر. وقال نوفيل، بطل العالم لعام 2024 الذي فاز في اليونان في العام نفسه بعد فوزه السابق في 2022: «من الرائع دائماً أن تكون في الصدارة، لكن هذا لا يعني شيئاً لنا في الوقت الحالي، لأن الرالي طويل جداً. سيكون يوم غد صعباً للغاية على السيارة والإطارات».

وانتزع نوفيل الصدارة من فورمو في المرحلة الرابعة عندما تعرض الفرنسي لثقب في الإطار. أما سائق «تويوتا» متصدر الترتيب العام، ألفين إيفانز، فقد أنهى اليوم في المركز السابع، متأخراً بأكثر من دقيقتين، بعد أن عانى كونه أول المنطلقين على الطريق. قال السائق الويلزي: «كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، لكنه كان أصعب مما توقعنا». وانسحب زميله في فريق «تويوتا»، أوليفر سولبرغ، من سباق اليوم بعد أن خرج عن الطريق في المرحلة الأخيرة وعلقت سيارته.

ويستمر الرالي، السبت، بست مراحل في منطقة بيلوبونيز.