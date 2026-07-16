لامين يامال يغيب عن بداية استعدادات إسبانيا لنهائي كأس العالم

بدأ المنتخب الإسباني استعداداته للمباراة النهائية لكأس العالم 2026 وسط مخاوف بشأن جاهزية نجمه الشاب لامين يامال، الذي غاب عن الحصة التدريبية الجماعية الأولى قبل مواجهة الأرجنتين، الأحد.

وظهر جناح برشلونة مرتدياً ضمادة على فخذه اليسرى، فيما اكتفى بالتدرب بشكل فردي إلى جانب بيدرو بورو، في إطار برنامج تأهيلي احترازي.

وتعرض يامال لكدمة قوية خلال مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، بعدما تسبب لوكاس ديني في ركلة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء، قبل أن يكمل اللقاء حتى النهاية رغم الإصابة.

ووفقاً لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية، فإن إبعاد يامال عن التدريبات الجماعية جاء كإجراء وقائي، في وقت يواصل فيه الجهاز الطبي العمل على تجهيزه للمباراة النهائية.

ويأمل المدرب لويس دي لا فوينتي في استعادة لاعبه البالغ 19 عاماً بكامل جاهزيته، خاصة أنه يعد أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني، بعدما شارك في جميع مباريات المونديال الحالي وسجل هدفاً في الفوز على السعودية بدور المجموعات.

ولا يقتصر القلق داخل المعسكر الإسباني على يامال، إذ يواصل بيدرو بورو أيضاً برنامجاً تدريبياً خاصاً بسبب إجهاد عضلي في أوتار الركبة، بعدما لعب جميع مباريات الأدوار الإقصائية، ونال جائزة أفضل لاعب في نصف النهائي أمام فرنسا.

وتسعى إسبانيا لإحراز لقبها الثاني في كأس العالم بعد تتويجها عام 2010، فيما يطمح يامال إلى إضافة لقب عالمي إلى لقب كأس أوروبا 2024، بينما تبحث الأرجنتين عن لقبها العالمي الرابع.