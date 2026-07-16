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الرياضة رياضة عالمية

ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
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ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)

واصل البلجيكي تيم ميرلييه تألقه في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات، بعدما أحرز فوزه الثالث هذا العام، بحسمه المرحلة الثانية عشرة التي امتدت لمسافة 179.1 كيلومتر بين نيفر وشالون-سور-سون.

ونجح دراج فريق سودال-كويك ستيب في تجنب حادث تصادم كبير وقع قبل نحو 400 متر من خط النهاية، ليحسم السباق أمام الهولندي أولاف كوي، فيما جاء مواطنه ياسبر فيليبسن في المركز الثالث.

وقال ميرلييه: «لم أكن على علم بالهجوم المتأخر بسبب مشكلة في الاتصال مع الفريق، لكننا حافظنا على هدوئنا، ووجدت المساحة المناسبة للانطلاق في النهاية، وهي نوعية من النهايات تناسبني».

ورفع الدراج البلجيكي، البالغ من العمر 33 عاماً، رصيده إلى ثلاثة انتصارات في النسخة الحالية، بعد فوزه سابقاً بمرحلتي بوردو وبرجيراك، وإلى ستة انتصارات في مسيرته بمراحل طواف فرنسا.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات-إكس آر جي، بالقميص الأصفر، محافظاً على صدارة الترتيب العام بفارق يزيد على ثلاث دقائق ونصف عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة عدة محاولات هجومية، أبرزها انطلاقة منفردة لباتيست فيستروفير، قبل أن تلتحق به مجموعة صغيرة، ثم محاولة أخرى من 14 متسابقاً، إلا أن المجموعة الرئيسية نجحت في احتواء جميع المحاولات، لتنتهي المرحلة بسباق سرعة جماعي.

وعلى صعيد القميص الأخضر، اشتد الصراع على صدارة ترتيب النقاط، بعدما قلص ميرلييه وفيليبسن الفارق مع المتصدر مادس بيدرسن.

ولا يزال بيدرسن يتصدر الترتيب برصيد 357 نقطة، يليه بينيام غيرماي (317)، ثم ياسبر فيليبسن (311)، وتيم ميرلييه (307)، ما يبقي المنافسة مفتوحة مع تبقي عدة مراحل مناسبة للدراجين المتخصصين في السرعة.

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سباق للدراجات فرنسا بلجيكا

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أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
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أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026، الأحد، على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد «خواتم الأبطال» للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وأوضح فيفا أن هذه الخطوة تستلهم أحد أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه التاريخي.

وسيُنتج 2026 خاتماً بإصدار محدود ومرقم بشكل فردي، احتفاءً بنسخة كأس العالم الحالية، على أن يحصل أبطال العالم على 30 خاتماً، فيما سيُطرح 1996 خاتماً للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب البطل، كما سيكون كل خاتم مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.

وعقب صافرة نهاية المباراة النهائية، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، قبل أن يتم تصنيع الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات الخاصة بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
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فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)

أكد الأسترالي أوسكار بياستري بقاءه مع ماكلارين للفورمولا واحد العام المقبل، منهياً بذلك التكهنات حول استبدال سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، به.

وعند سؤاله الخميس على هامش سباق جائزة أستراليا الكبرى هل سيشارك مع ماكلارين في عام 2027، أجاب الأسترالي بـ«نعم»، مضيفاً أنه يثق بالفريق وبقدراته.

وكانت التقارير قد انتشرت على نطاق واسع بأن ريد بول كان يدرس إمكان التعاقد مع بياستري في حال انتقال فيرستابن إلى ماكلارين.

وتابع بياستري: «لم أكن أدرك أن الأمر سيكون مثيراً للجدل»، قبل أن يُشير إلى أن مديري الفريق، الأميركي زاك براون والإيطالي أندريا ستيلا، أبديا ثقتهما به.

وأضاف: «بالطبع، اطلعت على بعض الإشاعات، وأنا شخصياً مرتاح تماماً لوضعي الحالي، وقد كان زاك وأندريا داعمَين للغاية ومطمئنين للغاية».

وتابع: «من الواضح أن ماكس لا يشعر بأنه في وضع جيد حالياً، وهو يبحث عن خيارات أخرى. وقد حدث الأمر نفسه العام الماضي معه ومع مرسيدس».

وأردف ابن الـ25 عاماً: «إذن، ليس هذا بالأمر الجديد، لكنني سعيد جداً بوضعي الحالي وبالمسار الذي أسلكه. لا يُقلقني الأمر حقاً. من المهم أن يعرف الناس الوضع الراهن، ووضع السوق، وكل المعلومات المتاحة جيدة».

وختم قائلاً: «لذا، أثق بالفريق هنا وبالمعلومات التي قيلت لي وبإيمانهم بي، وهذا كل ما يهمني».

وكان فيرستابن قد رفض سابقاً التعليق على التقارير التي تربطه بفريق ماكلارين، وقال إنه لا يُريد التحدث عن مستقبله.

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الفورمولا 1 بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

كوفنتري سيتي يتعاقد مع المدافع السويسري أوريل أميندا

المدافع السويسري أوريل أميندا (رويترز)
المدافع السويسري أوريل أميندا (رويترز)
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كوفنتري سيتي يتعاقد مع المدافع السويسري أوريل أميندا

المدافع السويسري أوريل أميندا (رويترز)
المدافع السويسري أوريل أميندا (رويترز)

أعلن كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقده مع المدافع السويسري أوريل أميندا قادماً من آينتراخت فرانكفورت، دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

وينضم قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عاماً إلى الفريق بعد موسمين مع النادي الألماني، خاض خلالهما 42 مباراة في مختلف المسابقات، كما يمتلك في رصيده سبع مباريات دولية مع منتخب سويسرا.

وقال أميندا بعد توقيع العقد: «أريد الفوز، وأريد مساعدة الفريق والنادي على تحقيق النجاح».

وأضاف: «أتطلع بشدة للعب في هذا الملعب الرائع، ولقاء الجماهير والاحتفال معهم بالانتصارات. كما أريد تسجيل الأهداف هنا أيضاً، ولا أستطيع الانتظار لبدء هذه التجربة».

ويفتتح كوفنتري سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام حامل اللقب آرسنال في 21 أغسطس (آب) المقبل.

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