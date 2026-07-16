ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

واصل البلجيكي تيم ميرلييه تألقه في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات، بعدما أحرز فوزه الثالث هذا العام، بحسمه المرحلة الثانية عشرة التي امتدت لمسافة 179.1 كيلومتر بين نيفر وشالون-سور-سون.

ونجح دراج فريق سودال-كويك ستيب في تجنب حادث تصادم كبير وقع قبل نحو 400 متر من خط النهاية، ليحسم السباق أمام الهولندي أولاف كوي، فيما جاء مواطنه ياسبر فيليبسن في المركز الثالث.

وقال ميرلييه: «لم أكن على علم بالهجوم المتأخر بسبب مشكلة في الاتصال مع الفريق، لكننا حافظنا على هدوئنا، ووجدت المساحة المناسبة للانطلاق في النهاية، وهي نوعية من النهايات تناسبني».

ورفع الدراج البلجيكي، البالغ من العمر 33 عاماً، رصيده إلى ثلاثة انتصارات في النسخة الحالية، بعد فوزه سابقاً بمرحلتي بوردو وبرجيراك، وإلى ستة انتصارات في مسيرته بمراحل طواف فرنسا.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات-إكس آر جي، بالقميص الأصفر، محافظاً على صدارة الترتيب العام بفارق يزيد على ثلاث دقائق ونصف عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة عدة محاولات هجومية، أبرزها انطلاقة منفردة لباتيست فيستروفير، قبل أن تلتحق به مجموعة صغيرة، ثم محاولة أخرى من 14 متسابقاً، إلا أن المجموعة الرئيسية نجحت في احتواء جميع المحاولات، لتنتهي المرحلة بسباق سرعة جماعي.

وعلى صعيد القميص الأخضر، اشتد الصراع على صدارة ترتيب النقاط، بعدما قلص ميرلييه وفيليبسن الفارق مع المتصدر مادس بيدرسن.

ولا يزال بيدرسن يتصدر الترتيب برصيد 357 نقطة، يليه بينيام غيرماي (317)، ثم ياسبر فيليبسن (311)، وتيم ميرلييه (307)، ما يبقي المنافسة مفتوحة مع تبقي عدة مراحل مناسبة للدراجين المتخصصين في السرعة.