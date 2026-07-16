الجامعة الملكية المغربية تجدد الثقة بمحمد وهبي بعد مشوار المونديال

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، تجديد الثقة بالمدرب محمد وهبي لمواصلة قيادة المنتخب الوطني، عقب بلوغ «أسود الأطلس» الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026.

وقالت الجامعة، في بيان، إن المكتب التنفيذي قرر «تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدرباً للمنتخب الوطني».

وتولى وهبي (49 عاماً) تدريب المنتخب المغربي في مارس (آذار) الماضي خلفاً لوليد الركراكي، قبل أشهر من انطلاق المونديال، ونجح في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي، حيث خسر أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وخلال البطولة، أجرى وهبي تغييرات واضحة على أسلوب لعب المنتخب، مع الاعتماد على عدد من الوجوه الجديدة، وإعادة توظيف بعض اللاعبين، أبرزهم إسماعيل الصيباري الذي تألق في مركز هجومي.

وقدم المغرب أداءً هجومياً في معظم مبارياته، ولفت الأنظار بسيطرته على الكرة، كما نجح في تجاوز كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي بعد شوط أول صعب، قبل أن يتوقف مشواره أمام فرنسا.

وكان وهبي حريصاً على الإشادة بدور جهازه الفني، ولا سيما مساعديه جواو ساكرامنتو ويوسف حجي، كما نال هدوؤه وإدارته للمباريات إشادة واسعة من وسائل الإعلام المغربية.

ورغم الخروج من ربع النهائي، أكد وهبي تحمله مسؤولية الهزيمة، معرباً عن فخره بما قدمه المنتخب، ومشدداً على أن التركيز سينصب على الاستحقاقات المقبلة.

وبات المغرب الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي بلغ ربع نهائي مونديال 2026، كما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور في نسختين متتاليتين من كأس العالم.