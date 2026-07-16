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الجامعة الملكية المغربية تجدد الثقة بمحمد وهبي بعد مشوار المونديال

محمد وهبي قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم (أ.ف.ب)
محمد وهبي قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم (أ.ف.ب)
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الجامعة الملكية المغربية تجدد الثقة بمحمد وهبي بعد مشوار المونديال

محمد وهبي قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم (أ.ف.ب)
محمد وهبي قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم (أ.ف.ب)

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، تجديد الثقة بالمدرب محمد وهبي لمواصلة قيادة المنتخب الوطني، عقب بلوغ «أسود الأطلس» الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026.

وقالت الجامعة، في بيان، إن المكتب التنفيذي قرر «تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدرباً للمنتخب الوطني».

وتولى وهبي (49 عاماً) تدريب المنتخب المغربي في مارس (آذار) الماضي خلفاً لوليد الركراكي، قبل أشهر من انطلاق المونديال، ونجح في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي، حيث خسر أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وخلال البطولة، أجرى وهبي تغييرات واضحة على أسلوب لعب المنتخب، مع الاعتماد على عدد من الوجوه الجديدة، وإعادة توظيف بعض اللاعبين، أبرزهم إسماعيل الصيباري الذي تألق في مركز هجومي.

وقدم المغرب أداءً هجومياً في معظم مبارياته، ولفت الأنظار بسيطرته على الكرة، كما نجح في تجاوز كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي بعد شوط أول صعب، قبل أن يتوقف مشواره أمام فرنسا.

وكان وهبي حريصاً على الإشادة بدور جهازه الفني، ولا سيما مساعديه جواو ساكرامنتو ويوسف حجي، كما نال هدوؤه وإدارته للمباريات إشادة واسعة من وسائل الإعلام المغربية.

ورغم الخروج من ربع النهائي، أكد وهبي تحمله مسؤولية الهزيمة، معرباً عن فخره بما قدمه المنتخب، ومشدداً على أن التركيز سينصب على الاستحقاقات المقبلة.

وبات المغرب الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي بلغ ربع نهائي مونديال 2026، كما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور في نسختين متتاليتين من كأس العالم.

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الرياضة رياضة عالمية

ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
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ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)

واصل البلجيكي تيم ميرلييه تألقه في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات، بعدما أحرز فوزه الثالث هذا العام، بحسمه المرحلة الثانية عشرة التي امتدت لمسافة 179.1 كيلومتر بين نيفر وشالون-سور-سون.

ونجح دراج فريق سودال-كويك ستيب في تجنب حادث تصادم كبير وقع قبل نحو 400 متر من خط النهاية، ليحسم السباق أمام الهولندي أولاف كوي، فيما جاء مواطنه ياسبر فيليبسن في المركز الثالث.

وقال ميرلييه: «لم أكن على علم بالهجوم المتأخر بسبب مشكلة في الاتصال مع الفريق، لكننا حافظنا على هدوئنا، ووجدت المساحة المناسبة للانطلاق في النهاية، وهي نوعية من النهايات تناسبني».

ورفع الدراج البلجيكي، البالغ من العمر 33 عاماً، رصيده إلى ثلاثة انتصارات في النسخة الحالية، بعد فوزه سابقاً بمرحلتي بوردو وبرجيراك، وإلى ستة انتصارات في مسيرته بمراحل طواف فرنسا.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات-إكس آر جي، بالقميص الأصفر، محافظاً على صدارة الترتيب العام بفارق يزيد على ثلاث دقائق ونصف عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة عدة محاولات هجومية، أبرزها انطلاقة منفردة لباتيست فيستروفير، قبل أن تلتحق به مجموعة صغيرة، ثم محاولة أخرى من 14 متسابقاً، إلا أن المجموعة الرئيسية نجحت في احتواء جميع المحاولات، لتنتهي المرحلة بسباق سرعة جماعي.

وعلى صعيد القميص الأخضر، اشتد الصراع على صدارة ترتيب النقاط، بعدما قلص ميرلييه وفيليبسن الفارق مع المتصدر مادس بيدرسن.

ولا يزال بيدرسن يتصدر الترتيب برصيد 357 نقطة، يليه بينيام غيرماي (317)، ثم ياسبر فيليبسن (311)، وتيم ميرلييه (307)، ما يبقي المنافسة مفتوحة مع تبقي عدة مراحل مناسبة للدراجين المتخصصين في السرعة.

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سباق للدراجات فرنسا بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
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أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026، الأحد، على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد «خواتم الأبطال» للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وأوضح فيفا أن هذه الخطوة تستلهم أحد أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه التاريخي.

وسيُنتج 2026 خاتماً بإصدار محدود ومرقم بشكل فردي، احتفاءً بنسخة كأس العالم الحالية، على أن يحصل أبطال العالم على 30 خاتماً، فيما سيُطرح 1996 خاتماً للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب البطل، كما سيكون كل خاتم مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.

وعقب صافرة نهاية المباراة النهائية، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، قبل أن يتم تصنيع الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات الخاصة بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق.

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كأس العالم أميركا
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فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
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فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)

أكد الأسترالي أوسكار بياستري بقاءه مع ماكلارين للفورمولا واحد العام المقبل، منهياً بذلك التكهنات حول استبدال سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، به.

وعند سؤاله الخميس على هامش سباق جائزة أستراليا الكبرى هل سيشارك مع ماكلارين في عام 2027، أجاب الأسترالي بـ«نعم»، مضيفاً أنه يثق بالفريق وبقدراته.

وكانت التقارير قد انتشرت على نطاق واسع بأن ريد بول كان يدرس إمكان التعاقد مع بياستري في حال انتقال فيرستابن إلى ماكلارين.

وتابع بياستري: «لم أكن أدرك أن الأمر سيكون مثيراً للجدل»، قبل أن يُشير إلى أن مديري الفريق، الأميركي زاك براون والإيطالي أندريا ستيلا، أبديا ثقتهما به.

وأضاف: «بالطبع، اطلعت على بعض الإشاعات، وأنا شخصياً مرتاح تماماً لوضعي الحالي، وقد كان زاك وأندريا داعمَين للغاية ومطمئنين للغاية».

وتابع: «من الواضح أن ماكس لا يشعر بأنه في وضع جيد حالياً، وهو يبحث عن خيارات أخرى. وقد حدث الأمر نفسه العام الماضي معه ومع مرسيدس».

وأردف ابن الـ25 عاماً: «إذن، ليس هذا بالأمر الجديد، لكنني سعيد جداً بوضعي الحالي وبالمسار الذي أسلكه. لا يُقلقني الأمر حقاً. من المهم أن يعرف الناس الوضع الراهن، ووضع السوق، وكل المعلومات المتاحة جيدة».

وختم قائلاً: «لذا، أثق بالفريق هنا وبالمعلومات التي قيلت لي وبإيمانهم بي، وهذا كل ما يهمني».

وكان فيرستابن قد رفض سابقاً التعليق على التقارير التي تربطه بفريق ماكلارين، وقال إنه لا يُريد التحدث عن مستقبله.

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الفورمولا 1 بلجيكا