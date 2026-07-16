أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026، الأحد، على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد «خواتم الأبطال» للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وأوضح فيفا أن هذه الخطوة تستلهم أحد أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه التاريخي.

وسيُنتج 2026 خاتماً بإصدار محدود ومرقم بشكل فردي، احتفاءً بنسخة كأس العالم الحالية، على أن يحصل أبطال العالم على 30 خاتماً، فيما سيُطرح 1996 خاتماً للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب البطل، كما سيكون كل خاتم مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.

وعقب صافرة نهاية المباراة النهائية، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، قبل أن يتم تصنيع الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات الخاصة بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق.