في سن الـ41... مودريتش يستعد لتجديد عقده مع ميلان

يستعد النجم الكرواتي المخضرم، لوكا مودريتش، لتوقيع عقد جديد مع ناديه ميلان الإيطالي مدته موسم واحد، وقد ينضم إلى معسكر إعداد فريقه في أستراليا استعداداً للموسم الجديد.

سيبلغ مودريتش 41 عاماً في سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتهى تعاقده مع ميلان في 30 يونيو (حزيران)، وركز مؤخراً على مشوار منتخب بلاده في مونديال 2026، ويحاول حالياً تجاوز خيبة الخروج المبكر من البطولة.

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، أن البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد ومسؤولي النادي ساهموا في إقناع مودريتش بالاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

وسبق أن أكد مودريتش ارتباطه وحبه الشديد لنادي ميلان، الذي نشأ على تشجيعه في أثناء وجود النجم الكرواتي السابق، زفونيمير بوبان، ضمن صفوف الفريق الإيطالي.

وأضافت أن مودريتش يقضي إجازة حالياً، ويبدو أنه يميل بشدة للموافقة على الاستمرار مع ميلان لموسم آخر.

وأشارت إلى أنه حال تجديد تعاقده، سينضم النجم الكرواتي إلى جولة فريق ميلان في أستراليا التي ستبدأ يوم 26 يوليو (تموز) استعداداً للموسم الجديد.

ورغم تقدمه في السن، شارك مودريتش الذي سبق أن فاز بالكرة الذهبية في 37 مباراة بقميص ميلان الموسم الماضي، حيث سجل هدفين إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في إجمالي مشاركة 2864 دقيقة.

وضاعت فرصة على مودريتش للمشاركة في عدد أكبر من المباريات بسبب إصابته بكسر في إحدى عظام الوجه، ما أدى لغيابه عن مباراتين في أبريل (نيسان).