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الرياضة رياضة عالمية

في سن الـ41... مودريتش يستعد لتجديد عقده مع ميلان

النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (رويترز)
النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (رويترز)
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في سن الـ41... مودريتش يستعد لتجديد عقده مع ميلان

النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (رويترز)
النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (رويترز)

يستعد النجم الكرواتي المخضرم، لوكا مودريتش، لتوقيع عقد جديد مع ناديه ميلان الإيطالي مدته موسم واحد، وقد ينضم إلى معسكر إعداد فريقه في أستراليا استعداداً للموسم الجديد.

سيبلغ مودريتش 41 عاماً في سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتهى تعاقده مع ميلان في 30 يونيو (حزيران)، وركز مؤخراً على مشوار منتخب بلاده في مونديال 2026، ويحاول حالياً تجاوز خيبة الخروج المبكر من البطولة.

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، أن البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد ومسؤولي النادي ساهموا في إقناع مودريتش بالاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

وسبق أن أكد مودريتش ارتباطه وحبه الشديد لنادي ميلان، الذي نشأ على تشجيعه في أثناء وجود النجم الكرواتي السابق، زفونيمير بوبان، ضمن صفوف الفريق الإيطالي.

وأضافت أن مودريتش يقضي إجازة حالياً، ويبدو أنه يميل بشدة للموافقة على الاستمرار مع ميلان لموسم آخر.

وأشارت إلى أنه حال تجديد تعاقده، سينضم النجم الكرواتي إلى جولة فريق ميلان في أستراليا التي ستبدأ يوم 26 يوليو (تموز) استعداداً للموسم الجديد.

ورغم تقدمه في السن، شارك مودريتش الذي سبق أن فاز بالكرة الذهبية في 37 مباراة بقميص ميلان الموسم الماضي، حيث سجل هدفين إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في إجمالي مشاركة 2864 دقيقة.

وضاعت فرصة على مودريتش للمشاركة في عدد أكبر من المباريات بسبب إصابته بكسر في إحدى عظام الوجه، ما أدى لغيابه عن مباراتين في أبريل (نيسان).

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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)

أعلن نادي فنربخشه التركي الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو (44.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأوضح فنربخشه أنه توصل إلى اتفاق مع كل من اللاعب والنادي الفرنسي بشأن انتقاله، على أن تُسدَّد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات متساوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف النادي، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، أنه سيتحمل أي مدفوعات أخرى قد تترتب بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان غرينوود قد انضم إلى مرسيليا، في يوليو (تموز) 2024، قادماً من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات، منهياً بذلك مسيرته الطويلة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل فنربخشه أن يعزز غرينوود قوته الهجومية في مسعاه لإحراز أول لقب في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014.

وسجَّل المهاجم الإنجليزي، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، 37 هدفاً في الدوري الفرنسي خلال 66 مباراة خاضها على مدار موسمين مع مرسيليا.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي أخبار تركيا تركيا
الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
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إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)

تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز 2 - صفر على فرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال 2026 مساء الثلاثاء.

وسجل ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا في الدقيقتين 22 و58.

وينتظر الإسبان في المباراة النهائية المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.

ويسعى المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد التتويج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

كما رد الإسبان اعتبارهم من الخسارة 1 - 3 أمام فرنسا في دور الـ16 لمونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في فك عقدة قبل النهائي بالخسارة أمام إسبانيا للعام الثالث على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 - 2 في قبل نهائي يورو 2024 بألمانيا، وفوز إسبانيا 5 - 4 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وينتظر المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، ووصيف مونديال 2022، الخاسر من مواجهة الأرجنتين ضد إنجلترا للتنافس على الميدالية البرونزية منتصف ليل السبت المقبل.

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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)

أظهر حارس المرمى الألماني السابق أوليفر كان دعمه لمواطنه توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا بعد انتقاد الأخير لأداء لاعبيه رغم التأهل لقبل نهائي كأس العالم.

سلط توخيل الضوء على أخطاء فريقه بعد الفوز 2 - 1 على النرويج بعد التمديد للوقت الإضافي ضمن منافسات دور الثمانية.

وتسببت تصريحات المدرب الألماني في حالة استياء واسعة، وأغضبت النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

لكن أوليفر كان قال عبر موقع لينكد: «ردود الفعل على تصريحات توخيل تبرز ملامح عصرنا أكثر مما تكشف عن كرة القدم».

وأضاف: «لم يزعجني ما قاله توخيل بل طرح مثل هذه الأسئلة، لأنها تكشف عن حالة غريبة تتجاوز حدود الرياضة».

وأوضح: «مقتنع بأن الهزائم هي أخطر لحظة أمام تطور أي فريق، بل إنها أخطر لحظة في مسيرة النجاح، لأن الخسائر تدفعنا نحو تحليل الأسباب والبحث عن تفسيرات، أما الانتصارات فتجنبنا كل ذلك».

وأضاف: «لذا القائد الحقيقي يظهر بعد الانتصارات وليس الهزائم».

واستطرد أوليفر كان: «توخيل لم يخلق أجواء سيئة بل هو رد فعل بدهي في الرياضة، فقد منع ظاهرة أن يكون الفوز أهم من الحقيقة».

وختم تصريحاته في هذا الشأن: «الفارق بين الفرق الجيدة والاستثنائية لا يظهر بعد الهزائم بل الانتصارات».

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