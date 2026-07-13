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الرياضة رياضة عالمية

جون تيري يقارن بيلينغهام بزيدان

جون تيري (أ.ف.ب)
جون تيري (أ.ف.ب)
  • زيوريخ سويسرا: «الشرق الأوسط»
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  • زيوريخ سويسرا: «الشرق الأوسط»
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جون تيري يقارن بيلينغهام بزيدان

جون تيري (أ.ف.ب)
جون تيري (أ.ف.ب)

أثنى قائد المنتخب الإنجليزي سابقاً جون تيري على نجم «الأسود الثلاثة» الحالي جود بيلينغهام، مؤكداً أن تأثيره في المونديال الحالي يذكره بالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، كما شدد على أنه لا يخشى مواجهة الأرجنتين في الدور ما قبل النهائي لبطولة «كأس العالم 2026».

ولعب بيلينغهام دوراً حاسماً في قيادة إنجلترا إلى المربع الذهبي بعد تسجيله ثنائية الفوز أمام النرويج في دور الـ8، مكرراً ما فعله في دور الـ16 عندما أحرز هدفين أيضاً في الانتصار المثير بنتيجة 3 - 2 على المكسيك.

وشبه تيري هذه العروض البطولية التي يقدمها بيلينغهام بالأثر الكبير الذي تركه زين الدين زيدان في مسيرة فرنسا نحو التتويج بـ«لقب 1998» وبلوغ نهائي «نسخة 2006».

وقال تيري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»: «لقد قلت في بداية كأس العالم هذه إنه يذكرني بزين الدين زيدان. إنه يجر هذا الفريق خلفه في الوقت الحالي، وأعتقد أنه لاعب عالمي، فضلاً عن ذلك، عندما تستمع إليه خارج الملعب، تجد أنه يتمتع بهدوء حقيقي أيضاً».

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)

ووافق النجم البرازيلي السابق غيلبرتو سيلفا، المتوج بلقب «مونديال 2002» وتذوق مرارة الخروج على يد رفاق زيدان في نسخة 2006، على هذا التشبيه تماماً، مؤكداً: «في هذه المباريات الكبيرة، هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى لاعبيك الكبار للظهور، وقد أظهر ذلك على مدار العامين الماضيين، سابقاً مع ريال مدريد والآن في كأس العالم».

وأضاف: «أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه. إنه يشبه زين الدين زيدان بطريقة ما، والمقارنة التي عقدها جون تيري معه تبدو منطقية تماماً».

وبهدفيه في ميامي بالولايات المتحدة ضد النرويج، أصبح بيلينغهام أول لاعب خط وسط في التاريخ يحرز 6 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعداً نارياً مع غريمه التقليدي الأرجنتين في أتلانتا الأميركية.

زين الدين زيدان (رويترز)

ورغم الحذر من الخطورة التي يشكلها حامل اللقب وقائده ليونيل ميسي، فإن تيري يرى أن كل الظروف تتهيأ لإنهاء العقدة الإنجليزية المستمرة منذ عام 1966.

وأكد تيري: «أنا لست قلقاً بشأن الأرجنتين؛ إذا كنت صادقاً. أنا لا أنظر إلى الأرجنتين وأجلس هنا قلقاً من أنهم أفضل منا، بل أعتقد أننا أفضل منهم لاعباً ضد لاعب».

وختم تيري تصريحاته قائلاً: «أتعلمون ما يعجبني في المنتخب الإنجليزي حالياً؟ لقد مررنا بلحظات كبرى... لدينا فريق جيد، ويبدو أن كل شيء يسير لمصلحتنا، وينتابني شعور بأن هذا هو وقت إنجلترا».

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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة»، الذي يقام يوم السبت 25 يوليو (تموز) الحالي في جدة، ويشهد مواجهات قوية على ألقاب عالمية، حيث يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو) للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الآيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة بالتعاون مع موسم الرياض، وبالشراكة مع «ماتش روم» و«صلة» و«غولد ستار»، على أن يُنقل حصرياً إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة «دازن».

ويدخل جوش كيلي المواجهة بعد تتويجه بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة مطلع العام الحالي إثر فوزه على الملاكم الروسي بخرام مرتضالييف، فيما يحصل أغياركو على أول فرصة للمنافسة على لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، بعدما أُلغي النزال الإقصائي الذي كان من المقرر أن يخوضه في وقت سابق من هذا العام.

كما يعود حمزة شيراز إلى الحلبة بعد تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية في مصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث يخوض أول دفاع عن لقبه أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في واحدة من أبرز مواجهات الحدث.

وتشهد البطاقة عودة الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي إلى المملكة بعد فوزه اللافت في عرض «ليلة الساموراي» بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يواجه المكسيكي ألفينو هيريرا، فيما يخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة أمام الفنزويلي أورلاندو بينو، فيما يواصل الهندي نيشانت ديف، الحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024، مشواره الاحترافي بمواجهة البيروفي سيزار دياز.

وتضم البطاقة أيضاً مواجهة بين البولندي بافيل أوغست والدنماركي جاكوب بانك، بعد أن حقق أوغست مفاجأة لافتة في وقت سابق بفوزه على سيمون زاخنهوبر، رغم دخوله النزال بديلاً وفي وقت قصير.

وعلى الصعيد المحلي، يعود ثلاثة من أبرز الملاكمين السعوديين إلى الحلبة على أرضهم؛ إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، فيما يلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، ويخوض سلطان المحمد نزاله أمام الملاكم الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد البطاقة حضوراً مصرياً من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا، في إطار سعيهما لمواصلة التقدم على الساحة الدولية. وتنطلق فعاليات أسبوع النزال يوم الأربعاء 22 يوليو من خلال فعالية «الوصول المهيب» في نادي جدة لليخوت، يعقبها المؤتمر الصحافي يوم الخميس، ثم مراسم الوزن يوم الجمعة في جدة بروميناد، على أن تُبث جميع فعاليات أسبوع النزال مباشرة عبر منصة «دازن».

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رياضة رياضة سعودية الملاكمة الترفيه السعودية
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)

قال مانشستر يونايتد وتشيلسي، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن يونايتد ضم لاعب الوسط البرازيلي آندريه سانتوس من تشيلسي بعقد يستمر حتى يونيو (حزيران) 2031.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد دفع مبلغاً أولياً قيمته 48 مليون جنيه إسترليني (64.30 مليون دولار) لضم سانتوس، مع احتمال دفع مبلغ إضافي قيمته مليونا جنيه إسترليني بنوداً إضافية.

وقال سانتوس (22 عاماً)، في مقطع فيديو نشره يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي: «بصراحة؛ منذ صغري كنت أحلم بهذه اللحظة. التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع هذا الشعار من أسباب وجودي هنا».

وانضم سانتوس إلى تشيلسي عام 2023، وقضى فترات إعارة مع فرق: فاسكو دا غاما البرازيلي، ونوتنغهام فورست، وستراسبورغ، قبل أن يعود إلى «ستامفورد بريدج» في موسم 2025 - 2026.

وخاض سانتوس 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.

وسيعوض انضمامه الفراغ الذي خلفه كاسيميرو الذي رحل عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده.

ومن المتوقع أيضاً أن يعزز لاعب الوسط خيارات المدرب مايكل كاريك في ظل إصابة مانويل أوغارتي بأربطة الركبة، التي تعرض لها خلال خسارة أوروغواي 1 - 0 أمام إسبانيا في كأس العالم، والتي قد تبقيه بعيداً عن الملاعب مدة طويلة.

وخاض سانتوس 6 مباريات مع منتخب البرازيل، لكنه لم يُدرج في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم التي شهدت خروج الفريق الفائز باللقب 5 مرات من دور الـ16.

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الرياضة رياضة عالمية

ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
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ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)

ستشهد مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا الثلاثاء الوقوف دقيقة صمت، تكريماً لضحايا اعتداء نيس في 14 يوليو (تموز) 2016، وفقاً لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة «إكس» يوم الاثنين.

وكتب ماكرون «قبل فرنسا-إسبانيا، سيتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء نيس، بعد عشرة أعوام من 14 يوليو 2016. شكراً لرئيس (فيفا) على الاستجابة لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين عبّروا عن تضامنهم. لن ننسى أبداً».

من جانبه، أعلن رئيس بلدية نيس إيريك سيوتي أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبلغه بموافقة «فيفا» على إقامة دقيقة الصمت، موجهاً شكره إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وكان سيوتي قد طالب الجمعة الماضي بإقامة دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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