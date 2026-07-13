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الرياضة رياضة عالمية

كروس يقلل من أهمية الحديث عن الخلاف بين توخيل وبيلينغهام

توني كروس (رويترز)
توني كروس (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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كروس يقلل من أهمية الحديث عن الخلاف بين توخيل وبيلينغهام

توني كروس (رويترز)
توني كروس (رويترز)

قلل النجم الألماني الدولي السابق توني كروس من أهمية الحديث عن الخلاف بين المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل ونجم الفريق جود بيلينغهام عقب التأهل إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة «كأس العالم 2026».

وأوضح النجم السابق لريال مدريد والمتوج بلقب «كأس العالم 2014» في سلسلة مقاطع فيديو نشرها، الاثنين، عبر شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي تحت عنوان: «كروس وكروس: المونديال تحت المجهر» برفقة شقيقه فيليز: «أعتقد أن الموقف أخذ أكبر من حجمه، ولا أرى وجود أي خلافات حقيقية في وجهات النظر».

ووجه توخيل انتقادات علنية للأداء والأخطاء الفنية للاعبيه عقب الفوز الصعب على النرويج 2 - 1 بدور الـ8 في ميامي بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثار انزعاج بيلينغهام، زميل كروس السابق في النادي الملكي، عند سؤاله عن تلك الانتقادات.

توماس توخيل وجود بيلينغهام (رويترز)

وعلق كروس قائلاً: «لقد زرت ميامي مرات عدة خلال الفترات التحضيرية للمواسم، وهي واحدة من أكبر الأماكن إزعاجاً، حيث لا يمكن تحمل نسبة الرطوبة هناك. وبعد خوض 120 دقيقة في مثل هذه الأجواء، فإن آخر ما تود سماعه هو أنك لعبت بشكل سيئ، خصوصاً بعد تحقيق التأهل، ولهذا السبب بدا اللاعب منزعجاً بعض الشيء».

وفي الوقت نفسه، أبدى أسطورة ريال مدريد تفهمه موقف مواطنه توخيل، موضحاً: «هو على حق تماماً في تقييمه، فمنتخب إنجلترا لم يقدم أداء جيداً... من يملك الحق في الإشارة إلى الأخطاء إن لم يكن المدير الفني؟ خصوصاً أنه أمضى دقيقتين قبل ذلك في الإشادة بالعقلية الرائعة للفريق».

وأشار النجم المعتزل البالغ من العمر 36 عاماً إلى أن مثل هذه الأمور لا تصبح مشكلة إلا إذا كانت العلاقة بين المدرب واللاعبين غير صحية؛ «لكنني شاهدت بعض مقاطع الفيديو في الأسابيع الماضية تثبت عكس ذلك تماماً، واستمعت لتصريحات من اللاعبين أشادوا فيها بوضوح بحديث توخيل».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا ريال مدريد ألمانيا

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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة»، الذي يقام يوم السبت 25 يوليو (تموز) الحالي في جدة، ويشهد مواجهات قوية على ألقاب عالمية، حيث يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو) للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الآيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة بالتعاون مع موسم الرياض، وبالشراكة مع «ماتش روم» و«صلة» و«غولد ستار»، على أن يُنقل حصرياً إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة «دازن».

ويدخل جوش كيلي المواجهة بعد تتويجه بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة مطلع العام الحالي إثر فوزه على الملاكم الروسي بخرام مرتضالييف، فيما يحصل أغياركو على أول فرصة للمنافسة على لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، بعدما أُلغي النزال الإقصائي الذي كان من المقرر أن يخوضه في وقت سابق من هذا العام.

كما يعود حمزة شيراز إلى الحلبة بعد تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية في مصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث يخوض أول دفاع عن لقبه أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في واحدة من أبرز مواجهات الحدث.

وتشهد البطاقة عودة الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي إلى المملكة بعد فوزه اللافت في عرض «ليلة الساموراي» بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يواجه المكسيكي ألفينو هيريرا، فيما يخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة أمام الفنزويلي أورلاندو بينو، فيما يواصل الهندي نيشانت ديف، الحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024، مشواره الاحترافي بمواجهة البيروفي سيزار دياز.

وتضم البطاقة أيضاً مواجهة بين البولندي بافيل أوغست والدنماركي جاكوب بانك، بعد أن حقق أوغست مفاجأة لافتة في وقت سابق بفوزه على سيمون زاخنهوبر، رغم دخوله النزال بديلاً وفي وقت قصير.

وعلى الصعيد المحلي، يعود ثلاثة من أبرز الملاكمين السعوديين إلى الحلبة على أرضهم؛ إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، فيما يلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، ويخوض سلطان المحمد نزاله أمام الملاكم الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد البطاقة حضوراً مصرياً من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا، في إطار سعيهما لمواصلة التقدم على الساحة الدولية. وتنطلق فعاليات أسبوع النزال يوم الأربعاء 22 يوليو من خلال فعالية «الوصول المهيب» في نادي جدة لليخوت، يعقبها المؤتمر الصحافي يوم الخميس، ثم مراسم الوزن يوم الجمعة في جدة بروميناد، على أن تُبث جميع فعاليات أسبوع النزال مباشرة عبر منصة «دازن».

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رياضة رياضة سعودية الملاكمة الترفيه السعودية
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)

قال مانشستر يونايتد وتشيلسي، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن يونايتد ضم لاعب الوسط البرازيلي آندريه سانتوس من تشيلسي بعقد يستمر حتى يونيو (حزيران) 2031.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد دفع مبلغاً أولياً قيمته 48 مليون جنيه إسترليني (64.30 مليون دولار) لضم سانتوس، مع احتمال دفع مبلغ إضافي قيمته مليونا جنيه إسترليني بنوداً إضافية.

وقال سانتوس (22 عاماً)، في مقطع فيديو نشره يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي: «بصراحة؛ منذ صغري كنت أحلم بهذه اللحظة. التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع هذا الشعار من أسباب وجودي هنا».

وانضم سانتوس إلى تشيلسي عام 2023، وقضى فترات إعارة مع فرق: فاسكو دا غاما البرازيلي، ونوتنغهام فورست، وستراسبورغ، قبل أن يعود إلى «ستامفورد بريدج» في موسم 2025 - 2026.

وخاض سانتوس 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.

وسيعوض انضمامه الفراغ الذي خلفه كاسيميرو الذي رحل عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده.

ومن المتوقع أيضاً أن يعزز لاعب الوسط خيارات المدرب مايكل كاريك في ظل إصابة مانويل أوغارتي بأربطة الركبة، التي تعرض لها خلال خسارة أوروغواي 1 - 0 أمام إسبانيا في كأس العالم، والتي قد تبقيه بعيداً عن الملاعب مدة طويلة.

وخاض سانتوس 6 مباريات مع منتخب البرازيل، لكنه لم يُدرج في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم التي شهدت خروج الفريق الفائز باللقب 5 مرات من دور الـ16.

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الرياضة رياضة عالمية

ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
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ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)

ستشهد مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا الثلاثاء الوقوف دقيقة صمت، تكريماً لضحايا اعتداء نيس في 14 يوليو (تموز) 2016، وفقاً لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة «إكس» يوم الاثنين.

وكتب ماكرون «قبل فرنسا-إسبانيا، سيتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء نيس، بعد عشرة أعوام من 14 يوليو 2016. شكراً لرئيس (فيفا) على الاستجابة لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين عبّروا عن تضامنهم. لن ننسى أبداً».

من جانبه، أعلن رئيس بلدية نيس إيريك سيوتي أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبلغه بموافقة «فيفا» على إقامة دقيقة الصمت، موجهاً شكره إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وكان سيوتي قد طالب الجمعة الماضي بإقامة دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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