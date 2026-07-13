كروس يقلل من أهمية الحديث عن الخلاف بين توخيل وبيلينغهام

قلل النجم الألماني الدولي السابق توني كروس من أهمية الحديث عن الخلاف بين المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل ونجم الفريق جود بيلينغهام عقب التأهل إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة «كأس العالم 2026».

وأوضح النجم السابق لريال مدريد والمتوج بلقب «كأس العالم 2014» في سلسلة مقاطع فيديو نشرها، الاثنين، عبر شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي تحت عنوان: «كروس وكروس: المونديال تحت المجهر» برفقة شقيقه فيليز: «أعتقد أن الموقف أخذ أكبر من حجمه، ولا أرى وجود أي خلافات حقيقية في وجهات النظر».

ووجه توخيل انتقادات علنية للأداء والأخطاء الفنية للاعبيه عقب الفوز الصعب على النرويج 2 - 1 بدور الـ8 في ميامي بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثار انزعاج بيلينغهام، زميل كروس السابق في النادي الملكي، عند سؤاله عن تلك الانتقادات.

توماس توخيل وجود بيلينغهام (رويترز)

وعلق كروس قائلاً: «لقد زرت ميامي مرات عدة خلال الفترات التحضيرية للمواسم، وهي واحدة من أكبر الأماكن إزعاجاً، حيث لا يمكن تحمل نسبة الرطوبة هناك. وبعد خوض 120 دقيقة في مثل هذه الأجواء، فإن آخر ما تود سماعه هو أنك لعبت بشكل سيئ، خصوصاً بعد تحقيق التأهل، ولهذا السبب بدا اللاعب منزعجاً بعض الشيء».

وفي الوقت نفسه، أبدى أسطورة ريال مدريد تفهمه موقف مواطنه توخيل، موضحاً: «هو على حق تماماً في تقييمه، فمنتخب إنجلترا لم يقدم أداء جيداً... من يملك الحق في الإشارة إلى الأخطاء إن لم يكن المدير الفني؟ خصوصاً أنه أمضى دقيقتين قبل ذلك في الإشادة بالعقلية الرائعة للفريق».

وأشار النجم المعتزل البالغ من العمر 36 عاماً إلى أن مثل هذه الأمور لا تصبح مشكلة إلا إذا كانت العلاقة بين المدرب واللاعبين غير صحية؛ «لكنني شاهدت بعض مقاطع الفيديو في الأسابيع الماضية تثبت عكس ذلك تماماً، واستمعت لتصريحات من اللاعبين أشادوا فيها بوضوح بحديث توخيل».