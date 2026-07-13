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العالم أوروبا

الاتحاد الأوروبي يعيّن موفداً خاصاً إلى قبرص

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي يعيّن موفداً خاصاً إلى قبرص

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، تعيين موفد خاص إلى قبرص، معولة على «زخم جديد» لإيجاد تسوية للنزاع المستمر في الجزيرة منذ عقود.

ومنذ الغزو التركي لقبرص عام 1974 رداً على انقلاب لقوميين قبارصة بدعم من اليونان، انقسمت هذه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط إلى قسمين: الجنوب الناطق باليونانية والذي تعترف به الأمم المتحدة، والشمال الناطق بالتركية والذي أعلن من جانب واحد قيام «جمهورية شمال قبرص التركية».

وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، كان آخرها جولة تفاوض عُقدت في سويسرا عام 2017.

وخلال اتصال هاتفي أجرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهاية هذا الأسبوع، صرّحت بأن هناك «زخماً جديداً لحل القضية القبرصية».

وكتبت على منصة «إكس»: «علينا انتهاز هذه الفرصة»، قبل أن تعلن تعيين موفد خاص كلف متابعة الملف القبرصي، هو نائب رئيس المفوضية الأوروبية رافاييل فيتو.

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العالم أوروبا

تقرير: شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في مقتل وزيرة دولة سابقة

ضباط شرطة يبحثون عن أدلة قرب منزل آن ويديكوم السبت بعد العثور عليها ميتة (رويترز)
ضباط شرطة يبحثون عن أدلة قرب منزل آن ويديكوم السبت بعد العثور عليها ميتة (رويترز)
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تقرير: شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في مقتل وزيرة دولة سابقة

ضباط شرطة يبحثون عن أدلة قرب منزل آن ويديكوم السبت بعد العثور عليها ميتة (رويترز)
ضباط شرطة يبحثون عن أدلة قرب منزل آن ويديكوم السبت بعد العثور عليها ميتة (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين، أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تتولى حالياً قيادة التحقيق فيما يشتبه أنها جريمة قتل بحق وزيرة الدولة السابقة آن ويديكوم.

وعُثر على ويديكوم (78 عاماً) ميتة في منزلها بمنطقة ريفية جنوب غربي إنجلترا، الخميس، وبها ما وصفتها الشرطة بأنها «إصابات خطيرة». وألقت الشرطة القبض على رجل بريطاني في روذرام بشمال إنجلترا في وقت متأخر من السبت.

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بريطانيا
العالم أوروبا

هولندا تستدعي سفير موسكو عقب هجمات إلكترونية روسية

مقر للسفارة الروسية في لاهاي بهولندا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقر للسفارة الروسية في لاهاي بهولندا (أرشيفية - أ.ف.ب)
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هولندا تستدعي سفير موسكو عقب هجمات إلكترونية روسية

مقر للسفارة الروسية في لاهاي بهولندا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقر للسفارة الروسية في لاهاي بهولندا (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن، الاثنين، لـ«وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)»، إن الوزارة استدعت السفير الروسي في أمستردام عقب هجمات إلكترونية روسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنديد دول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بما قالت إنها أنشطة روسية تستهدف تقويض البنية التحتية والمؤسسات الحكومية.

وشدّد «الاتحاد الأوروبي» عقوباته المفروضة على موسكو بعد هجمات إلكترونية.

وأضاف بيرندسن أن الأنشطة الإلكترونية الروسية شملت اختراق كاميرات مملوكة للقطاع الخاص على طرق لنقل العتاد العسكري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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العالم أوروبا

فاديفول يحذر من التوسع الروسي والصيني في القطب الشمالي

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)
غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)
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فاديفول يحذر من التوسع الروسي والصيني في القطب الشمالي

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)
غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى إعادة توجيه سياسة الدفاع والردع على الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل استمرار ما يصفه الغرب بالتهديدات الصادرة من موسكو.

وقبيل توجهه في زيارة إلى شمال النرويج، قال فاديفول، الاثنين: «تتغلغل روسيا على نحو متزايد اقتصادياً وعسكرياً في منطقة تحظى بأهمية استراتيجية قصوى لأمننا»، مشيراً إلى أن روسيا لا تتورع عن القيام باستفزازات وهجمات هجينة، فضلاً عن أن الصين تعمل هي الأخرى على تعزيز وجودها في القطب الشمالي، وفق خطة ممنهجة.

ومن المقرر أن يزور فاديفول، الثلاثاء، برفقة نظيره النرويجي إسبن بارت إيده، مقر قيادة القوات المسلحة النرويجية في مدينة بودو الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية. وتضم المدينة أيضاً مركز عمليات حلف «الناتو» الجوية، الذي افتُتح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليكمل المراكز القائمة في ألمانيا وإسبانيا، ويتولى التخطيط والتنسيق للعمليات الجوية في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.

وقبيل الزيارة مباشرة، حملت ألمانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي) مسؤولية اختراق شبكات حكومية، وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت بنى تحتية حيوية. وعلى خلفية هذه الاتهامات، استدعت ألمانيا السفير الروسي، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو عزمه استدعاء السفير الروسي «خلال الأيام المقبلة».

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، «المسيحي الديمقراطي» أن شمال المحيط الأطلسي يضم شرايين أوروبا الحيوية العابرة للأطلسي، مثل كابلات نقل البيانات، والبنية التحتية للطاقة، فضلاً عن خطوط الإمداد عبر الجو، وبشكل متزايد أيضاً عبر البحر.

وأضاف فاديفول أن منطقة القطب الشمالي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يفوق 4 أضعاف المعدل العالمي، وأن ذوبان الجليد يفتح ممرات بحرية جديدة، ويتيح الوصول إلى مواد خام استراتيجية مثل العناصر الأرضية النادرة؛ ما يصنع جواً تنافسياً جديداً في المنطقة، وختم قائلاً: «ولهذا تزداد الحاجة إلى أن نعمل، بصفتنا حلفاء في (الناتو)، معاً من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في أقصى الشمال».

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