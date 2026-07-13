الاتحاد الأوروبي يعيّن موفداً خاصاً إلى قبرص

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، تعيين موفد خاص إلى قبرص، معولة على «زخم جديد» لإيجاد تسوية للنزاع المستمر في الجزيرة منذ عقود.

ومنذ الغزو التركي لقبرص عام 1974 رداً على انقلاب لقوميين قبارصة بدعم من اليونان، انقسمت هذه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط إلى قسمين: الجنوب الناطق باليونانية والذي تعترف به الأمم المتحدة، والشمال الناطق بالتركية والذي أعلن من جانب واحد قيام «جمهورية شمال قبرص التركية».

وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، كان آخرها جولة تفاوض عُقدت في سويسرا عام 2017.

وخلال اتصال هاتفي أجرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهاية هذا الأسبوع، صرّحت بأن هناك «زخماً جديداً لحل القضية القبرصية».

وكتبت على منصة «إكس»: «علينا انتهاز هذه الفرصة»، قبل أن تعلن تعيين موفد خاص كلف متابعة الملف القبرصي، هو نائب رئيس المفوضية الأوروبية رافاييل فيتو.