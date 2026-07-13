قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط إن إدارة نادي الفيصلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أتمت الاتفاق النهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (32 عاماً) لقيادة هجوم الفيصلي الصاعد حديثاً لدوري روشن للمحترفين لمدة موسم واحد. وسيكون التوقيع في معسكر الفريق في سلوفينيا الذي سينطلق، الثلاثاء، ولمدة 19 يوماً، والذي سيشهد صفقتين وهما الحارس الأجنبي والمدافع، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط». ويحرص مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس على أن تكون المجموعة والعناصر مكتملة من تعاقدات محلية وأجنبية قبل العودة إلى الرياض، وقبل بدء منافسات الدوري السعودي للمحترفين. يُذْكر أن المهاجم الفرنسي لعب مع نادي ستراسبورغ ونادي نيس ونيم أولمبيك ومثل نادي مونبلييه الفرنسي، وسيكون الدوري السعودي التجربة الأولى له، حيث يأمل أنصار الفيصلي نجاح صفقة اللاعب في أعقاب العودة للمنافسات في دوري الأضواء. يُذْكر أن الفيصلي حسم قبل يومين التوقيع مع المهاجم أحمد عبده الذي سيغادر مع بعثة الفريق غداً إلى سلوفينيا. وأيضاً التوقيع مع المدافع فواز ربيع وخالد الحربي، وتجديد عقد قائد الفريق محمد جحفلي وياسين برناوي والحارس محمد الحساوي.
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الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5295504-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A
الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي
الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي
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