الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي

بوستيكوغلو يرفع وتيرة تحضيرات النصر بحصتين تدريبيتين

رفع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو من وتيرة إعداد فريق النصر خلال معسكره الداخلي المقام في أبها، بعدما فرض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على ملعب منشأة نادي ضمك. ويسعى بوستيكوغلو إلى استغلال فترة المعسكر للتعرف بصورة أكبر على إمكانات جميع اللاعبين، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العناصر الشابة المنضمة إلى المعسكر، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم قبل الاستقرار على القائمة التي ستواصل المرحلة المقبلة من البرنامج الإعدادي.

| لاعبو النصر يغادرون إلى منشأة ضمك لخوض الحصة التدريبية المسائية الثانية في المعسكر الإعدادي الداخلي للموسم الجديد. pic.twitter.com/arf8CuchmC — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 13, 2026

وشهدت الحصتان تنفيذ تدريبات لياقية وتمارين فنية وتكتيكية، ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وشارك في التدريبات عدد من أبرز لاعبي الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني مارتينيز، وحارس المرمى البرازيلي بينتو.