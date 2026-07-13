عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:13 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: ليفربول بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد قبل بدء الموسم

أندوني إيراولا (إ.ب.أ)
أندوني إيراولا (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إيراولا: ليفربول بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد قبل بدء الموسم

أندوني إيراولا (إ.ب.أ)
أندوني إيراولا (إ.ب.أ)

قال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول الجديد، إنه يتوق إلى التعاقد مع مزيد من اللاعبين الجدد، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تطوير مسيرته مقارنة بالموسم الماضي.

وتعاقد ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ5، حتى الآن مع قلب الدفاع جيريمي جاكيه من استاد رين، والجناح بيكتور مونيوز من أوساسونا، استعداداً لموسم 2026 - 2027.

وقال إيراولا، في أول مؤتمر صحافي له مدرباً للفريق، يوم الاثنين: «تعاقدنا مع لاعبَين اثنين بالفعل، لكننا بحاجة إلى مزيد من اللاعبين. ندرك ذلك. النادي يعمل على هذا الأمر. أنا بصفتي مدرباً، ومن منطلق الأنانية، نريد انضمام اللاعبين لنا منذ اليوم الأول وبدء التدريبات استعداداً للموسم الجديد. لكننا نعلم أن كرة القدم لا تسير على هذا النحو. النادي يعمل بجدية لإتمام هذه التعاقدات».

مواضيع
رياضة رياضة إنجليزية كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

رياضة عالمية نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة» الذي يقام يوم السبت 25 يوليو الحالي في جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية آندريه سانتوس (أ.ب)
رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

قال مانشستر يونايتد وتشيلسي، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن يونايتد ضم لاعب الوسط البرازيلي آندريه سانتوس من تشيلسي...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ماكس ويتلوك (رويترز)
رياضة عالمية

ويتلوك بطل الأولمبياد في الجمباز ينسحب من ألعاب الكومنولث للإصابة

انسحب ماكس ويتلوك، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الجمباز، من دورة ألعاب الكومنولث المقبلة بسبب إصابة في يده تعرض لها أثناء التدريب.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية سلافن بيليتش (رويترز)
رياضة عالمية

سلافن بيليتش يعود لتدريب المنتخب الكرواتي

عاد سلافن بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي لكرة القدم خلفاً لزلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عالمية تعرضت قاعة لمسابقة البادمنتون في أولمبياد أثينا 2004 لأضرار جسيمة جراء حريق (رويترز)
رياضة عالمية

حريق يتسبب في أضرار جسيمة بقاعة استخدمت خلال أولمبياد أثينا 2004

تعرضت قاعة خصصت لمسابقة البادمنتون في أولمبياد أثينا 2004 وكلّف تشييدها الملايين، لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع ليل الأحد، ما أدى إلى انهيار سقفها.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الرياضة رياضة عالمية

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة»، الذي يقام يوم السبت 25 يوليو (تموز) الحالي في جدة، ويشهد مواجهات قوية على ألقاب عالمية، حيث يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو) للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الآيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة بالتعاون مع موسم الرياض، وبالشراكة مع «ماتش روم» و«صلة» و«غولد ستار»، على أن يُنقل حصرياً إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة «دازن».

ويدخل جوش كيلي المواجهة بعد تتويجه بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة مطلع العام الحالي إثر فوزه على الملاكم الروسي بخرام مرتضالييف، فيما يحصل أغياركو على أول فرصة للمنافسة على لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، بعدما أُلغي النزال الإقصائي الذي كان من المقرر أن يخوضه في وقت سابق من هذا العام.

كما يعود حمزة شيراز إلى الحلبة بعد تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية في مصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث يخوض أول دفاع عن لقبه أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في واحدة من أبرز مواجهات الحدث.

وتشهد البطاقة عودة الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي إلى المملكة بعد فوزه اللافت في عرض «ليلة الساموراي» بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يواجه المكسيكي ألفينو هيريرا، فيما يخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة أمام الفنزويلي أورلاندو بينو، فيما يواصل الهندي نيشانت ديف، الحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024، مشواره الاحترافي بمواجهة البيروفي سيزار دياز.

وتضم البطاقة أيضاً مواجهة بين البولندي بافيل أوغست والدنماركي جاكوب بانك، بعد أن حقق أوغست مفاجأة لافتة في وقت سابق بفوزه على سيمون زاخنهوبر، رغم دخوله النزال بديلاً وفي وقت قصير.

وعلى الصعيد المحلي، يعود ثلاثة من أبرز الملاكمين السعوديين إلى الحلبة على أرضهم؛ إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، فيما يلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، ويخوض سلطان المحمد نزاله أمام الملاكم الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد البطاقة حضوراً مصرياً من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا، في إطار سعيهما لمواصلة التقدم على الساحة الدولية. وتنطلق فعاليات أسبوع النزال يوم الأربعاء 22 يوليو من خلال فعالية «الوصول المهيب» في نادي جدة لليخوت، يعقبها المؤتمر الصحافي يوم الخميس، ثم مراسم الوزن يوم الجمعة في جدة بروميناد، على أن تُبث جميع فعاليات أسبوع النزال مباشرة عبر منصة «دازن».

مواضيع
رياضة رياضة سعودية الملاكمة الترفيه السعودية
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)

قال مانشستر يونايتد وتشيلسي، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن يونايتد ضم لاعب الوسط البرازيلي آندريه سانتوس من تشيلسي بعقد يستمر حتى يونيو (حزيران) 2031.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد دفع مبلغاً أولياً قيمته 48 مليون جنيه إسترليني (64.30 مليون دولار) لضم سانتوس، مع احتمال دفع مبلغ إضافي قيمته مليونا جنيه إسترليني بنوداً إضافية.

وقال سانتوس (22 عاماً)، في مقطع فيديو نشره يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي: «بصراحة؛ منذ صغري كنت أحلم بهذه اللحظة. التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع هذا الشعار من أسباب وجودي هنا».

وانضم سانتوس إلى تشيلسي عام 2023، وقضى فترات إعارة مع فرق: فاسكو دا غاما البرازيلي، ونوتنغهام فورست، وستراسبورغ، قبل أن يعود إلى «ستامفورد بريدج» في موسم 2025 - 2026.

وخاض سانتوس 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.

وسيعوض انضمامه الفراغ الذي خلفه كاسيميرو الذي رحل عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده.

ومن المتوقع أيضاً أن يعزز لاعب الوسط خيارات المدرب مايكل كاريك في ظل إصابة مانويل أوغارتي بأربطة الركبة، التي تعرض لها خلال خسارة أوروغواي 1 - 0 أمام إسبانيا في كأس العالم، والتي قد تبقيه بعيداً عن الملاعب مدة طويلة.

وخاض سانتوس 6 مباريات مع منتخب البرازيل، لكنه لم يُدرج في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم التي شهدت خروج الفريق الفائز باللقب 5 مرات من دور الـ16.

مواضيع
رياضة رياضة إنجليزية كرة القدم مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
TT
TT

ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)

ستشهد مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا الثلاثاء الوقوف دقيقة صمت، تكريماً لضحايا اعتداء نيس في 14 يوليو (تموز) 2016، وفقاً لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة «إكس» يوم الاثنين.

وكتب ماكرون «قبل فرنسا-إسبانيا، سيتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء نيس، بعد عشرة أعوام من 14 يوليو 2016. شكراً لرئيس (فيفا) على الاستجابة لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين عبّروا عن تضامنهم. لن ننسى أبداً».

من جانبه، أعلن رئيس بلدية نيس إيريك سيوتي أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبلغه بموافقة «فيفا» على إقامة دقيقة الصمت، موجهاً شكره إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وكان سيوتي قد طالب الجمعة الماضي بإقامة دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

مواضيع
ماكرون باريس كأس العالم الرياضة فيفا فرنسا