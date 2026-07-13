التهاب اللثة يؤثر على صحة صمامات القلب

كشفت دراسة صينية أن البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة قد تسهم في الإصابة بتكلس وتضيّق الصمام الأبهري، أحد أكثر أمراض صمامات القلب شيوعاً وخطورةً.

وأوضح الباحثون من المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية في الصين أن النتائج قد تمهد لاستراتيجيات جديدة للوقاية من المرض، الذي لا تتوافر له حتى الآن أدوية قادرة على إبطاء تطوره، وعُرضت النتائج، الاثنين، خلال مؤتمر دولي تنظمه جمعية القلب الأميركية في مدينة بوسطن.

ويحدث تضيق الصمام الأبهري عندما يزداد سُمك الصمام وتتراكم عليه ترسبات الكالسيوم، ما يؤدي إلى تضيق فتحته وإعاقة تدفق الدم من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم. وقد لا يسبب المرض أعراضاً في مراحله المبكرة، لكنه مع تقدمه قد يؤدي إلى الإرهاق، وألم الصدر، وضيق التنفس، والإغماء، وقصور القلب، كما يزيد خطر الوفاة إذا تُرك دون علاج. ويُعد استبدال الصمام جراحياً أو عبر القسطرة العلاج الرئيسي للحالات المتقدمة، إذ لا توجد حتى الآن أدوية قادرة على إيقاف المرض أو إبطاء تطوره.

وركز الباحثون على بكتيريا (Porphyromonas gingivalis)، وهي من أبرز مسببات التهاب اللثة وتلف أنسجتها، وقد ارتبطت في دراسات سابقة بزيادة الالتهاب في الجسم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقاس الفريق البحثي مستويات البكتيريا في أنسجة صمامات قلب بشرية أُزيلت خلال عمليات استبدال الصمام، وقارنوا بين عينات مأخوذة من مرضى تضيق الصمام الأبهري التكلسي وأخرى من مرضى يعانون أمراضاً مختلفة في صمامات القلب.

وأظهرت النتائج وجود مستويات مرتفعة من هذه البكتيريا داخل الصمامات المتكلسة مقارنة بالصمامات غير المصابة، وهو ما وصفه الباحثون بأنه اكتشاف غير متوقع دفعهم إلى التعمق في دراسة دورها المحتمل في تطور المرض. وللتحقق من هذه العلاقة، أجرى الباحثون تجارب على الفئران، إذ عرّضوها مراراً للبكتيريا الحية أو المعطلة حرارياً. وأظهرت النتائج أن التعرض للبكتيريا الحية أدى إلى تراكمها داخل الصمام الأبهري، وزيادة ترسبات الكالسيوم، وظهور تغيرات تحاكي تضيق الصمام الأبهري لدى البشر. كما تبين أن العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية خفف من هذه التأثيرات، فيما كشفت التجارب أن البكتيريا تنشط بروتيناً التهابياً يُعرف باسم (IL-1β)، وهو أحد الجزيئات الرئيسية المحفزة للالتهاب في الجسم.

وعندما عطّل الباحثون هذا البروتين وراثياً لدى الفئران، انخفضت بصورة ملحوظة ترسبات الكالسيوم وأعراض المرض، رغم استمرار وجود البكتيريا، ما يشير إلى أن هذا المسار الالتهابي قد يمثل الحلقة الرئيسية التي تربط بين أمراض اللثة وتكلس الصمام الأبهري.

وقال الباحثون إن الوقت لا يزال مبكراً للتوصية بعلاجات محددة للوقاية من تضيق الصمام الأبهري، إلا أن النتائج تشير إلى أن صحة اللثة قد تمثل عنصراً مهماً في الوقاية من هذا المرض، وهو ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات.

من جانبه، قال إدواردو سانشيز، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية لدى جمعية القلب الأميركية، إن الدراسة تضيف دليلاً جديداً على الارتباط الوثيق بين صحة الفم وصحة القلب، موضحاً، عبر موقع الجمعية، أن أطباء الأسنان قد يكونون أول من يكتشف أمراض اللثة، ما يتيح إحالة المرضى مبكراً للحصول على الرعاية المناسبة وتحسين نتائجهم الصحية.