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يوميات الشرق

التهاب اللثة يؤثر على صحة صمامات القلب

العناية بالأسنان قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب (جامعة يوتا)
العناية بالأسنان قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب (جامعة يوتا)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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التهاب اللثة يؤثر على صحة صمامات القلب

العناية بالأسنان قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب (جامعة يوتا)
العناية بالأسنان قد تنعكس إيجاباً على صحة القلب (جامعة يوتا)

كشفت دراسة صينية أن البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة قد تسهم في الإصابة بتكلس وتضيّق الصمام الأبهري، أحد أكثر أمراض صمامات القلب شيوعاً وخطورةً.

وأوضح الباحثون من المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية في الصين أن النتائج قد تمهد لاستراتيجيات جديدة للوقاية من المرض، الذي لا تتوافر له حتى الآن أدوية قادرة على إبطاء تطوره، وعُرضت النتائج، الاثنين، خلال مؤتمر دولي تنظمه جمعية القلب الأميركية في مدينة بوسطن.

ويحدث تضيق الصمام الأبهري عندما يزداد سُمك الصمام وتتراكم عليه ترسبات الكالسيوم، ما يؤدي إلى تضيق فتحته وإعاقة تدفق الدم من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم. وقد لا يسبب المرض أعراضاً في مراحله المبكرة، لكنه مع تقدمه قد يؤدي إلى الإرهاق، وألم الصدر، وضيق التنفس، والإغماء، وقصور القلب، كما يزيد خطر الوفاة إذا تُرك دون علاج. ويُعد استبدال الصمام جراحياً أو عبر القسطرة العلاج الرئيسي للحالات المتقدمة، إذ لا توجد حتى الآن أدوية قادرة على إيقاف المرض أو إبطاء تطوره.

وركز الباحثون على بكتيريا (Porphyromonas gingivalis)، وهي من أبرز مسببات التهاب اللثة وتلف أنسجتها، وقد ارتبطت في دراسات سابقة بزيادة الالتهاب في الجسم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقاس الفريق البحثي مستويات البكتيريا في أنسجة صمامات قلب بشرية أُزيلت خلال عمليات استبدال الصمام، وقارنوا بين عينات مأخوذة من مرضى تضيق الصمام الأبهري التكلسي وأخرى من مرضى يعانون أمراضاً مختلفة في صمامات القلب.

وأظهرت النتائج وجود مستويات مرتفعة من هذه البكتيريا داخل الصمامات المتكلسة مقارنة بالصمامات غير المصابة، وهو ما وصفه الباحثون بأنه اكتشاف غير متوقع دفعهم إلى التعمق في دراسة دورها المحتمل في تطور المرض. وللتحقق من هذه العلاقة، أجرى الباحثون تجارب على الفئران، إذ عرّضوها مراراً للبكتيريا الحية أو المعطلة حرارياً. وأظهرت النتائج أن التعرض للبكتيريا الحية أدى إلى تراكمها داخل الصمام الأبهري، وزيادة ترسبات الكالسيوم، وظهور تغيرات تحاكي تضيق الصمام الأبهري لدى البشر. كما تبين أن العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية خفف من هذه التأثيرات، فيما كشفت التجارب أن البكتيريا تنشط بروتيناً التهابياً يُعرف باسم (IL-1β)، وهو أحد الجزيئات الرئيسية المحفزة للالتهاب في الجسم.

وعندما عطّل الباحثون هذا البروتين وراثياً لدى الفئران، انخفضت بصورة ملحوظة ترسبات الكالسيوم وأعراض المرض، رغم استمرار وجود البكتيريا، ما يشير إلى أن هذا المسار الالتهابي قد يمثل الحلقة الرئيسية التي تربط بين أمراض اللثة وتكلس الصمام الأبهري.

وقال الباحثون إن الوقت لا يزال مبكراً للتوصية بعلاجات محددة للوقاية من تضيق الصمام الأبهري، إلا أن النتائج تشير إلى أن صحة اللثة قد تمثل عنصراً مهماً في الوقاية من هذا المرض، وهو ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات.

من جانبه، قال إدواردو سانشيز، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية لدى جمعية القلب الأميركية، إن الدراسة تضيف دليلاً جديداً على الارتباط الوثيق بين صحة الفم وصحة القلب، موضحاً، عبر موقع الجمعية، أن أطباء الأسنان قد يكونون أول من يكتشف أمراض اللثة، ما يتيح إحالة المرضى مبكراً للحصول على الرعاية المناسبة وتحسين نتائجهم الصحية.

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أسعار «فيلات» الساحل الشمالي بمصر تفجر تعليقات ساخرة

إحدى الفيلات المعلن عنها بمشروعات الساحل الشمالي المصري (فيسبوك)
إحدى الفيلات المعلن عنها بمشروعات الساحل الشمالي المصري (فيسبوك)
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أسعار «فيلات» الساحل الشمالي بمصر تفجر تعليقات ساخرة

إحدى الفيلات المعلن عنها بمشروعات الساحل الشمالي المصري (فيسبوك)
إحدى الفيلات المعلن عنها بمشروعات الساحل الشمالي المصري (فيسبوك)

بين الفخامة والأناقة تروج شركات التطوير العقاري المصرية لمنتجاتها الساحلية بشكل لافت خلال أشهر الصيف، عبر إعلانات تلفزيونية تقليدية، وأخرى سوشيالية تجد انتشاراً واسعاً بين المستخدمين، ومن بين تلك الإعلانات انتشر مقطع فيديو يروّج لفيلا في منتجع «هاسيندا» بالساحل الشمالي في مصر، يقول مضمونه: «صف أول على البحر... فقط بسعر 450 مليون جنيه بدلاً من 490 مليون جنيه... وبالتقسيط على 8 سنوات».

الإعلان، الذي يُبرز فرصة الخصم وإغراء التقسيط، تحوّل سريعاً إلى مادة للتندر بين مستخدمي المنصة، عبر التعليقات التي كان محركها المبلغ الصادم، حيث تساءل أحدهم مستنكراً: «اشتريها عشان أتحذف من بطاقة التموين؟!»، في إشارة لفقده «الدعم التمويني» الحكومي الذي يواجه به الأعباء المعيشية. بينما وضع آخر شرطاً قبل إتمام صفقة الفيلا، قائلاً: «فيه ميكروباص أو أتوبيس بيعدي على القرية؟ مش معقول اشترى في مكان ملهوش مواصلات وأضيع فلوسي على تاكسي».

التعليقات لم تكن مجرد نكات عابرة، إذ تشهد منصات التواصل الاجتماعي موجة من المفارقات الكوميدية الصارخة بعد تداول أسعار الفيلات في الساحل الشمالي، والتي وصلت إلى أرقام فلكية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن العادي، حيث تبدأ من 3 ملايين جنيه لبعض المشروعات، وتتضاعف إلى 500 مليون جنيه في مشروعات أخرى (الدولار يساوي 49.74 جنيها).

فمع حلول صيف هذا العام، تعلقت الأنظار بالساحل الشمالي، مع إعلان الشركات العقارية الكبرى عن مشروعاتها العملاقة في منتجعاته، والتسابق فيما بينها لعرض جوانب التميز والفخامة لجذب راغبي الشراء من الأثرياء، والتي كان لافتاً فيها أسعار الفيلات بما تسجله من مبالغ ضخمة، وهو ما استقبله غالبية المصريين بالدهشة، مُحولين تلك القيم المالية المُعلنة إلى مادة للتندر، والفخامة المُفرطة إلى سخرية.

المبالغ الضخمة لبيع فيلات الساحل الشمالي أثارت تندر المصريين (الشرق الأوسط)

ومع كل إعلان جديد تتجدد المفارقات الكوميدية، إذ يستقبله رواد «فيسبوك» و«إكس» بإطلاق التعليقات الهزلية، بما يعكس تناقضاً بين الأحوال المعيشية وبين ما يُعرض دعائياً، يقول أحدهم: «كثيرون حول فيلل مراسي وكثيرون أيضاً عند عم بشندي»، في إشارة إلى الإقبال على شراء الفيلات من جانب الأغنياء في المنتجعات الأعلى سعراً التي أسسها مستثمرون، وفي المقابل التزاحم على مطاعم الفول، القوت اليومي للبسطاء.

كما استغل البعض أسعار الفيلات لعقد المقارنات الهزلية، يقول أحد المعلقين: «دي أسعار مش في مصر، دي أسعار في Egypt»، في إشارة أخرى إلى التناقض والطبقية التي تظهر بين مجتمعين متوازيين هما (مصر) و(إيجبت). وهو ما امتد إلى تعليق آخر يقول: «ناس تشتري فلل بالملايين... وناس تحسبها بالملاليم»، بينما تداول آخرون تعليقاً مضمونه: «طبيعي بعد الأسعار الخزعبلية بتاعة الساحل الشرير لازم نبوس رملة الساحل الطيب».

واستدعى آخرون مقطع فيديو انتشر بشكل واسع مؤخراً لشخص يستنكر وجود «ناس عادية تدخل منتجع (مراسي)، ويقومون بشراء طلبات بسيطة، مثل 20 جنيه جبنة بيضاء»، قبل أن يظهر أنه يسخر، حيث استخدم المقطع للإشارة أيضاً إلى الطبقية. ويمتد الساحل الشمالي من غرب مدينة الإسكندرية حتى السلوم (أقصى شمال غربي مصر)، ويطلق مسمى «الطيب» على الجزء الشرقي منه بداية من الإسكندرية، وحتى «مارينا»، وتوسعاتها من 1 إلى 7، ليبدأ منها الساحل الشرير حيث المنتجعات الأعلى سعراً، مثل «هاسيندا»، و«مراسي»، ثم الامتدادات الجديدة غرباً حتى «رأس الحكمة» و«سيدي حنيش».

أحد الكوميكسات المنتشرة على السوشيال ميديا (فيسبوك)

ويرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن مقولة «شر البلية ما يضحك» تنطبق تماماً على موجة السخرية المرتبطة بأسعار العقارات في مصر، موضحاً أن ارتفاع نسب الفقر مع اتساع الفجوة الطبقية، والانقسامات المجتمعية التي تظهر بشكل كبير في الوقت الحالي، يعمّق شعور الطبقة المتوسطة والدنيا بالتهميش، ما جعل المصريين يلجأون إلى الكوميديا كوسيلة للتنفيس عن عجزهم أمام واقع اقتصادي يتركز في العقارات، والذهب، والفضة كملاذات لحفظ الأموال.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التعليقات الساخرة تكشف إدراكاً لحجم التفاوت الطبقي، حيث يرى كثيرون أن هناك «شعبين» داخل مصر، أحدهما يعيش في «الكومباوندات» و«المولات»، والآخر يواجه أزمات معيشية يومية، هذا الإدراك يخلق حالة من الغضب المكبوت، الذي في الغالب يجد متنفسه في الكوميديا الرقمية التي أصبحت ساحة طبيعية للتعبير، لافتاً إلى أن المصريين يجدون في «السوشيال ميديا» مساحة للتعبير عن أنفسهم، ما يدفع الناس إلى اللجوء للسخرية، والكوميكس كوسيلة بديلة.

المقارنات الهزلية بين الساحل «الطيب» و«الشرير» تواصلت مع أسعار الفيلات خلال الصيف الحالي (الشرق الأوسط)

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سياحة مصر
يوميات الشرق

نجوم «التسعينات» يستعيدون تألقهم عبر حفلات الساحل الغنائية في مصر

حميد الشاعري وهشام عباس في ليلة التسعينات (صفحة حميد الشاعري على فيسبوك)
حميد الشاعري وهشام عباس في ليلة التسعينات (صفحة حميد الشاعري على فيسبوك)
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نجوم «التسعينات» يستعيدون تألقهم عبر حفلات الساحل الغنائية في مصر

حميد الشاعري وهشام عباس في ليلة التسعينات (صفحة حميد الشاعري على فيسبوك)
حميد الشاعري وهشام عباس في ليلة التسعينات (صفحة حميد الشاعري على فيسبوك)

في رحلة إلى نوستالجيا أغنيات التسعينات في مصر، افتتح مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي فعاليات صيف 2026 من خلال حفل ضم أربعة من نجوم جيل التسعينات، هم: محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني، الذين استعادوا تألقهم وسط تفاعل جماهيري لافت.

وتألق نجوم التسعينات في تقديم أشهر أغنياتهم؛ فقدّم محمد فؤاد عدداً من أغنياته، من بينها «الحب الحقيقي» و«طمني عليك»، بينما قدّم حميد الشاعري أغنيتَي «عيوني» و«جلجلي»، بالإضافة إلى مشاركته هشام عباس في أداء أغنية «عيني»، وهي «ديو» شهير يُعد من أشهر أغنيات التسعينات في مصر. كما غنى هشام عباس «ناري نارين» وغيرها من أغانيه الشهيرة، فيما قدّم الفنان حسام حسني أغنيتَي «كل ما أشوفك» و«أجمل قصة حب».

حميد الشاعري خلال الحفل (مهرجان المسرح الروماني على فيسبوك)

ويرى الناقد الموسيقي المصري محمود فوزي السيد أن «حضور نجوم التسعينات طوال الوقت أمر جيد، لأنهم نجوم كبار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لكنني ضد حصرهم في مسمى جيل التسعينات أو مطربي التسعينات؛ لأنهم قدموا أعمالاً جديدة ومهمة جداً في الألفية الجديدة، وما زالوا يقدمون أعمالاً جديدة، خصوصاً محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس». ويرى السيد أن حصرهم تحت لافتة «جيل التسعينات»، «لا يتناسب مع قيمتهم وتاريخهم الفني الممتد حتى الآن، والأفضل تقديمهم بأسمائهم بشكل طبيعي، فجمهورهم يعرف ما الذي سيقدمونه في النهاية».

وكان المهرجان نفسه قد نظم، في مواسمه الأولى العام الماضي بمارينا 2 في الساحل الشمالي، حفلاً لنجوم التسعينات أيضاً، قدموا خلاله أشهر أعمالهم، وكان من بينهم إيهاب توفيق، وهشام عباس، ومحمد فؤاد، وحظي الحفل وقتها بنجاح لافت.

جانب من الحفل الفني (مهرجان المسرح الروماني)

ويرى الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي أن نجاح حفلات نجوم التسعينات في الساحل الشمالي يعود إلى طبيعة التوقيت، والإجازات، وتواجد عدد لا بأس به من الجمهور بالفعل في الساحل. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هذا لا يعبر عن نجاح حقيقي لتلك الحفلات أو عودة حقيقية لهؤلاء النجوم، فأي شخص سيقيم حفلاً في هذا الوقت بالساحل سيحظى بنجاح». وتابع السماحي: «هؤلاء المطربون الذين يمثلون جيل التسعينات، أو اشتهروا خلال تلك الفترة، لا أحد ينكر تاريخهم ونجاحاتهم خلال مشوارهم الغنائي الطويل الممتد حتى الآن، فهم ما زالوا موجودين على الساحة، ربما على استحياء، لكنهم موجودون. وهم، للأسف الشديد، يعيشون على ماضيهم، وجديدهم الغنائي يدور في فلك ذلك الماضي، وكان يجب أن تتغير مفردات أغانيهم لتتناسب مع أعمارهم». وعدّ السماحي أن «حفلات هؤلاء المطربين تضمن لهم حضوراً ونجاحاً بسبب ما يمثلونه من حالة نوستالجيا أو حنين إلى الماضي، أو بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المنظمة، سواء في الحفلات التي تقام داخل مصر أو خارجها».

ويتضمن مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي خلال هذا الصيف 9 حفلات أُعلن عنها، بدأت في 9 يوليو (تموز) بحفل «دي جي»، ثم حفل «ليلة التسعينات»، وتستمر حفلات المهرجان حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل. ومن بين نجوم الحفلات المقبلة رضا البحراوي، ورحمة محسن، وأحمد شيبة، وفق ما أعلنته الشركات المنظمة للمهرجان، إلى جانب محمد فضل شاكر، ونوال الزغبي، ورامي صبري، وروبي.

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غناء مصر
يوميات الشرق

الذكاء الاصطناعي لتطوير علاجات ألزهايمر

التحالف يوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة ألزهايمر (جامعة واشنطن في سانت لويس)
التحالف يوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة ألزهايمر (جامعة واشنطن في سانت لويس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الذكاء الاصطناعي لتطوير علاجات ألزهايمر

التحالف يوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة ألزهايمر (جامعة واشنطن في سانت لويس)
التحالف يوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة ألزهايمر (جامعة واشنطن في سانت لويس)

أطلق فريق بحثي دولي، بالتعاون مع تحالف دولي يضم جامعات ومؤسسات بحثية وشركات أدوية ومنظمات خيرية، 3 أدوات جديدة مفتوحة المصدر تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تسريع أبحاث مرض ألزهايمر وغيره من الأمراض التنكسية العصبية.

وأوضح الباحثون، بقيادة كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس الأميركية، أن هذه المبادرة تستهدف تسريع تطوير علاجات أكثر فاعلية للمرض، في ظل استمرار التحديات التي تواجه معظم المحاولات العلاجية حتى الآن.

وأُعلن عن الأدوات، الاثنين، خلال المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر المنعقد في لندن، وذلك ضمن أعمال تحالف «C-BRAIN»، الذي يضم 17 عضواً مؤسساً.

ويهدف التحالف إلى بناء ما يصفه الفريق بـ«العالم الطبي الحيوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، وهي منظومة تعمل إلى جانب الباحثين لمواجهة أحد أكبر التحديات في أبحاث ألزهايمر؛ إذ تفشل أكثر من 99 في المائة من الأدوية المرشحة لعلاج المرض خلال التجارب السريرية. ويرى القائمون على المشروع أن أحد أبرز أسباب ذلك يتمثل في تشتت المعرفة العلمية بين ملايين الدراسات المنشورة، والبيانات الضخمة المعقدة، والنتائج البحثية غير المنشورة؛ ما يجعل الاستفادة منها على نحو فعّال أمراً بالغ الصعوبة.

ويتضمن المشروع 3 أدوات رئيسية. الأولى مخصصة لتجميع وتحليل الدراسات العلمية المتعلقة بألزهايمر وعلوم الأعصاب، بما يساعد الباحثين على مراجعة الأدبيات العلمية واختبار الفرضيات بوتيرة أسرع. أما الثانية، فتُحلل ما يُعرف بـ«البيانات المظلمة»، وهي النتائج غير المنشورة أو التجارب السلبية التي توفرها الجامعات وشركات الأدوية؛ بهدف الحد من تكرار التجارب غير الناجحة واستخلاص مؤشرات قد تقود إلى اكتشافات جديدة.

أما الأداة الثالثة، التي تحمل اسم «المراجع الثالث»، فهي نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء مراجعات نقدية تحاكي مراجعة الأقران؛ إذ يقيّم طلبات المنح البحثية، والمخطوطات العلمية، وتصميم التجارب، بما يساعد الباحثين على تحسين جودة أبحاثهم قبل نشرها أو تنفيذها.

وأكد الباحثون أن الأدوات طُوِّرت بصفتها مفتوحة المصدر، بما يتيح للباحثين في مختلف أنحاء العالم الاطلاع على الشيفرة البرمجية، واختبارها، وتطويرها، بما يعزز الشفافية وإمكانية التحقق من النتائج. وأشاروا إلى أن التقدم العلمي لا ينبغي أن يعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي مغلقة يصعب فهم آليات عملها.

ويعتمد التحالف نموذجاً يسمح للمؤسسات بالاحتفاظ ببياناتها داخل أنظمتها الخاصة، من دون الحاجة إلى نقلها أو مشاركتها، بما يتيح الاستفادة من البيانات غير المنشورة مع الحفاظ على سريّتها، إلى جانب إبقاء الباحثين في صميم عملية اتخاذ القرار العلمي.

تعاون أوسع

ووفقاً للباحثين، تفتح هذه المبادرة المجال أمام تعاون أوسع في المراحل المبكرة من اكتشاف الأدوية، بما يساعد على تحديد الأهداف البيولوجية الأكثر وعداً قبل الانتقال إلى تطوير العلاجات. كما ترى المؤسسات الخيرية الداعمة للمشروع أن توفير أدوات مجانية ومفتوحة المصدر سيحفّز الابتكار العلمي ويزيد من فرص التوصل إلى علاجات جديدة.

وأضاف الفريق أن الجمع بين الأدوات الحاسوبية المتقدمة، والبيانات الفريدة، والخبرات العلمية، يمكّن الباحثين من طرح أسئلة أكثر دقة والوصول إلى إجابات أسرع بشأن الأمراض التنكسية العصبية؛ وهو ما يدعم تطوير علاجات جديدة وإيصالها إلى المرضى في وقت أقصر.

وأشار الباحثون إلى أن أبحاث ألزهايمر تقف اليوم عند مرحلة مفصلية، وأن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً غير مسبوقة لتسريع الابتكار، مؤكدين أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، وشركات الأدوية، والجهات الخيرية يمثل ركيزة أساسية لدفع هذا المجال نحو عصر جديد من الطب الدقيق.

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