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سلافن بيليتش يعود لتدريب المنتخب الكرواتي

سلافن بيليتش (رويترز)
سلافن بيليتش (رويترز)
  • زغرب: «الشرق الأوسط»
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  • زغرب: «الشرق الأوسط»
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سلافن بيليتش يعود لتدريب المنتخب الكرواتي

سلافن بيليتش (رويترز)
سلافن بيليتش (رويترز)

عاد سلافن بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي لكرة القدم خلفاً لزلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026 على يد البرتغال، وفق ما أعلن، الاثنين، الاتحاد المحلي للعبة.

وسيحل المدافع السابق الذي سبق له أن تولى المهمة بين 2006 و2012، خلفاً لأكثر المدربين نجاحاً في تاريخ المنتخب الوطني الذي حل وصيفاً لأبطال العالم عام 2018 بقيادة داليتش ثم نال المركز الثالث في النسخة الماضية عام 2022.

وفشلت كرواتيا في تكرار إنجازي 2018 و2022 بخروجها من دور الـ32 للنسخة الحالية المقامة في أميركا الشمالية، بعدما سقطت أمام البرتغال 1-2 في مباراة مثيرة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لها بداعي التسلل.

وقال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في منشور على «إكس» إنه «بناء على اقتراح رئيس الاتحاد ماريان كوستيتش، عيّنت اللجنة التنفيذية بالإجماع سلافن بيليتش مدرباً للمنتخب الوطني الكرواتي».

وخلال فترته السابقة مع المنتخب، حقق بيليتش (57 عاماً) نسبة مئوية من الانتصارات أعلى من داليتش، بعدما سجل 42 فوزاً و15 تعادلاً و8 هزائم في 65 مباراة، مقابل 57 فوزاً و26 تعادلاً و28 هزيمة في 111 مباراة لسلفه.

لكن أفضل إنجاز له مع المنتخب كان بلوغ ربع نهائي كأس أوروبا 2008 فقط، قبل الخسارة أمام تركيا بركلات الترجيح.

وخاض بيليتش 44 مباراة دولية بقميص كرواتيا، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية، بينها وست هام يونايتد الإنجليزي الذي لعب في صفوفه خلال منتصف تسعينات القرن الماضي، ومواطنا الأخير وست بروميتش ألبيون وواتفورد، إضافة إلى لوكوموتيف موسكو الروسي وبشكتاش التركي والاتحاد السعودي.

وكان آخر منصب تدريبي لبيليتش مع نادي الفتح السعودي خلال موسم 2023-2024.

وأشرف داليتش على المنتخب منذ 2017 وبلغ معه أيضاً ثمن نهائي كأس أوروبا 2020.

وسيكون الاستحقاق الأول لبيليتش في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين في دوري الأمم الأوروبية حيث تتواجه كرواتيا مع تشيكيا وإسبانيا (مرتان) وإنجلترا ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة»، الذي يقام يوم السبت 25 يوليو (تموز) الحالي في جدة، ويشهد مواجهات قوية على ألقاب عالمية، حيث يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو) للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الآيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة بالتعاون مع موسم الرياض، وبالشراكة مع «ماتش روم» و«صلة» و«غولد ستار»، على أن يُنقل حصرياً إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة «دازن».

ويدخل جوش كيلي المواجهة بعد تتويجه بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة مطلع العام الحالي إثر فوزه على الملاكم الروسي بخرام مرتضالييف، فيما يحصل أغياركو على أول فرصة للمنافسة على لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، بعدما أُلغي النزال الإقصائي الذي كان من المقرر أن يخوضه في وقت سابق من هذا العام.

كما يعود حمزة شيراز إلى الحلبة بعد تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية في مصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث يخوض أول دفاع عن لقبه أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في واحدة من أبرز مواجهات الحدث.

وتشهد البطاقة عودة الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي إلى المملكة بعد فوزه اللافت في عرض «ليلة الساموراي» بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يواجه المكسيكي ألفينو هيريرا، فيما يخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة أمام الفنزويلي أورلاندو بينو، فيما يواصل الهندي نيشانت ديف، الحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024، مشواره الاحترافي بمواجهة البيروفي سيزار دياز.

وتضم البطاقة أيضاً مواجهة بين البولندي بافيل أوغست والدنماركي جاكوب بانك، بعد أن حقق أوغست مفاجأة لافتة في وقت سابق بفوزه على سيمون زاخنهوبر، رغم دخوله النزال بديلاً وفي وقت قصير.

وعلى الصعيد المحلي، يعود ثلاثة من أبرز الملاكمين السعوديين إلى الحلبة على أرضهم؛ إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، فيما يلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، ويخوض سلطان المحمد نزاله أمام الملاكم الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد البطاقة حضوراً مصرياً من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا، في إطار سعيهما لمواصلة التقدم على الساحة الدولية. وتنطلق فعاليات أسبوع النزال يوم الأربعاء 22 يوليو من خلال فعالية «الوصول المهيب» في نادي جدة لليخوت، يعقبها المؤتمر الصحافي يوم الخميس، ثم مراسم الوزن يوم الجمعة في جدة بروميناد، على أن تُبث جميع فعاليات أسبوع النزال مباشرة عبر منصة «دازن».

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رياضة رياضة سعودية الملاكمة الترفيه السعودية
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مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر يونايتد يضم لاعب الوسط البرازيلي سانتوس نجم تشيلسي

آندريه سانتوس (أ.ب)
آندريه سانتوس (أ.ب)

قال مانشستر يونايتد وتشيلسي، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن يونايتد ضم لاعب الوسط البرازيلي آندريه سانتوس من تشيلسي بعقد يستمر حتى يونيو (حزيران) 2031.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد دفع مبلغاً أولياً قيمته 48 مليون جنيه إسترليني (64.30 مليون دولار) لضم سانتوس، مع احتمال دفع مبلغ إضافي قيمته مليونا جنيه إسترليني بنوداً إضافية.

وقال سانتوس (22 عاماً)، في مقطع فيديو نشره يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي: «بصراحة؛ منذ صغري كنت أحلم بهذه اللحظة. التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع هذا الشعار من أسباب وجودي هنا».

وانضم سانتوس إلى تشيلسي عام 2023، وقضى فترات إعارة مع فرق: فاسكو دا غاما البرازيلي، ونوتنغهام فورست، وستراسبورغ، قبل أن يعود إلى «ستامفورد بريدج» في موسم 2025 - 2026.

وخاض سانتوس 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.

وسيعوض انضمامه الفراغ الذي خلفه كاسيميرو الذي رحل عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده.

ومن المتوقع أيضاً أن يعزز لاعب الوسط خيارات المدرب مايكل كاريك في ظل إصابة مانويل أوغارتي بأربطة الركبة، التي تعرض لها خلال خسارة أوروغواي 1 - 0 أمام إسبانيا في كأس العالم، والتي قد تبقيه بعيداً عن الملاعب مدة طويلة.

وخاض سانتوس 6 مباريات مع منتخب البرازيل، لكنه لم يُدرج في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم التي شهدت خروج الفريق الفائز باللقب 5 مرات من دور الـ16.

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الرياضة رياضة عالمية

ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
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ماكرون: دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا لإحياء ذكرى اعتداء نيس عام 2016

الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون (إ.ب.أ)

ستشهد مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا الثلاثاء الوقوف دقيقة صمت، تكريماً لضحايا اعتداء نيس في 14 يوليو (تموز) 2016، وفقاً لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة «إكس» يوم الاثنين.

وكتب ماكرون «قبل فرنسا-إسبانيا، سيتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء نيس، بعد عشرة أعوام من 14 يوليو 2016. شكراً لرئيس (فيفا) على الاستجابة لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين عبّروا عن تضامنهم. لن ننسى أبداً».

من جانبه، أعلن رئيس بلدية نيس إيريك سيوتي أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبلغه بموافقة «فيفا» على إقامة دقيقة الصمت، موجهاً شكره إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وكان سيوتي قد طالب الجمعة الماضي بإقامة دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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