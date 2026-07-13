ويتلوك بطل الأولمبياد في الجمباز ينسحب من ألعاب الكومنولث للإصابة

انسحب ماكس ويتلوك، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الجمباز، من دورة ألعاب الكومنولث المقبلة بسبب إصابة في يده تعرض لها أثناء التدريب.

وعاد ويتلوك من الاعتزال أواخر العام الماضي بهدف حجز مكان في أولمبياد لوس أنجليس 2028، بعد قوله إن مسيرته تبدو «غير مكتملة» بعدما أخفق في الصعود إلى منصة التتويج في أولمبياد باريس 2024.

وفاز الإنجليزي (33 عاماً) بميدالياته الذهبية الأولمبية الثلاث في دورة ريو دي جانيرو 2016 ودورة طوكيو 2020. كما حصد أربع ميداليات ذهبية في دورة ألعاب الكومنولث، حيث فاز في غلاسغو عام 2014 وفي جولد كوست 2018.

وقال ويتلوك عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، اليوم الاثنين: «أشعر بخيبة أمل شديدة لكوني مضطراً للقول إنني لا أملك خياراً سوى الانسحاب من دورة ألعاب الكومنولث».

وأضاف: «دائماً يعني تمثيل الفريق الإنجليزي لي الكثير، وكنت أعمل بجدية كبيرة للحصول على فرصة المنافسة والمساهمة في الفريق مرة أخرى».

وتابع: «لسوء الحظ، تعرضت لإصابة في يدي أثناء التدريب، ورغم بذل كل ما في وسعي لأمنح نفسي أفضل فرصة للمنافسة، لن أتمكن من التعافي في الوقت المناسب. الانتكاسات جزء من الرياضة، وينصب تركيزي الآن على التعافي بشكل سليم ودعم الفريق، والعودة أقوى من ذي قبل».

وستقام دورة ألعاب الكومنولث في غلاسغو في الفترة من 23 يوليو (تموز) الحالي إلى الثاني من أغسطس (آب) المقبل.