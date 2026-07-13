حريق يتسبب في أضرار جسيمة بقاعة استخدمت خلال أولمبياد أثينا 2004

تعرضت قاعة خصصت لمسابقة البادمنتون في أولمبياد أثينا 2004 وكلّف تشييدها الملايين، لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع ليل الأحد، ما أدى إلى انهيار سقفها.
وقالت إدارة الإطفاء إنها دفعت بقرابة 40 من عناصرها و13 آلية للسيطرة على الحريق داخل القاعة التي كانت مهجورة منذ عدة سنوات.
وأضافت أن السيطرة على الحريق لم تتم إلا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، لكن لم تُسجل إصابات.
وتقع قاعة البادمنتون داخل متنزه يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين.
وكلفت القاعة التي شُيدت أساساً كمنشأة مؤقتة، أكثر من 20 مليون يورو (23 مليون دولار).
وبعد ألعاب أثينا 2004، جرى تأجيرها كقاعة حفلات خاصة عقب إنفاق 16 مليون يورو إضافية عليها، واستضافت عروضاً عدة مثل «كاتس» و«ماما ميا!» و«جيزِس كرايست سوبرستار».
لكن أعلى محكمة إدارية في اليونان قضت عام 2012 بأن المنشأة تخالف أنظمة البناء ويتعين هدمها.
وأفادت بلدية أثينا بأن عقد الإيجار الممتد لـ20 عاماً انتهى في أبريل (نيسان) الماضي.