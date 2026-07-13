الأهلي يتفق نهائياً مع الجناح البرتغالي ترينكاو مقابل 45 مليون دولار

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الجناح البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينغ لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سينضم قريباً للفريق.

وحسب الصحافي المختص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، يجري حالياً تبادل العقود بين الأهلي وسبورتينغ لشبونة، عقب الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 45 مليون دولار قيمة ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين دولار أخرى حوافز ومتغيرات.

ومن المنتظر أن ينضم ترينكاو إلى صفوف الأهلي ليكون بديلاً للنجم الجزائري رياض محرز، الذي يقترب بدوره من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.