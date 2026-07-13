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الرياضة رياضة عالمية

دورة ويمبلدون تُبشر بنصف ثانٍ من الموسم أكثر تنافسية

اختتمت دورة ويمبلدون بفوز المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر (أ.ب)
اختتمت دورة ويمبلدون بفوز المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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دورة ويمبلدون تُبشر بنصف ثانٍ من الموسم أكثر تنافسية

اختتمت دورة ويمبلدون بفوز المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر (أ.ب)
اختتمت دورة ويمبلدون بفوز المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر (أ.ب)

اختتمت دورة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الأحد بفوز المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر على وصيفه الجديد في تصنيف المحترفين الألماني ألكسندر زفيريف، في نسخة توحي بأن النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر تنافسية مقارنة بعام 2025.

وأحرز النجم الإيطالي لقبه الكبير الأول لعام 2026 والخامس في مسيرته والثاني توالياً في «ويمبلدون».

لكن زفيريف أظهر هذه المرة مقاومة حقيقية في بداية المباراة، وكاد ابن الـ29 عاماً الذي توج الشهر الماضي بلقبه الكبير الأول من بوابة بطولة رولان غاروس، أن يتقدم بمجموعتين من دون رد على الملعب الرئيس في نادي عموم إنجلترا.

وقال مدرب سينر الأسترالي دارين كايهل، الأحد: «الآن وبعد أن اكتسب الثقة الناتجة عن الفوز بلقب في إحدى البطولات الكبرى، بات يؤمن بقدراته أكثر».

وأضاف: «يعلم أنه قادر على الفوز بسبع مباريات في بطولة كبرى... وإذا واصل تقديم هذا المستوى وهذا الأسلوب الأكثر هجومية مما كان عليه سابقا، فإن زفيريف سيسبب مشكلة كبيرة لمنافسيه».

في بداياته، عاش الألماني في ظل هيمنة السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهو يأمل اليوم في مواكبة سينر والإسباني كارلوس ألكاراس لإعادة تشكيل «ثلاثي كبير» جديد على قمة كرة المضرب العالمية، وفق ما قاله، الأحد، في لندن.

وقال زفيريف: «لقد تطورت هذا العام، وأشعر بأني وضعت هذين اللاعبين تحت الضغط: ألكاراس في أستراليا (حيث اضطر الإسباني لخوض خمس مجموعات لبلوغ النهائي)، ويانيك هنا. لم أهزمهما هذا الموسم، لكني أعتقد أني دفعت بهما إلى أقصى حدودهما».

وخسر زفيريف أربع مرات في خمس مباريات نهائية في البطولات الكبرى منذ «فلاشينغ ميدوز» 2020.

وفي ظل تقدمه بالعمر ووصوله إلى عامه التاسع والثلاثين، بدأت حظوظ ديوكوفيتش بلقبه الكبير الخامس والعشرين القياسي تتضاءل، ما يخرجه إلى حد ما من دائرة المنافسة مع سينر والكاراس الذي غاب عن البطولتين الكبريين الأخيرتين بسبب إصابة في المعصم، ما يفتح الطريق أمام زفيريف.

واعترف بأن «الدرس القاسي» الذي تلقاه أمام سينر في نصف نهائي ويمبلدون (4-6 و4-6 و4-6) ذكّره بوضوح بالقيود الجديدة التي يفرضها عليه العمر، قائلاً: «خسرت أمام لاعب أفضل مني. كنت أقل منه بمستوى أو مستويين».

واعتبر المصنف الثالث عالمياً سابقاً الكرواتي إيفان ليوبيشيتش أن «ديوكوفيتش لا يزال لاعباً عظيماً، لكن يبدو لي أن جسده» لم يعد قادراً على تحمل خوض «سبع مباريات على أعلى مستوى» كما تتطلب البطولات الكبرى، وفق ما قاله المسؤول النخبوي في الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد تكون «ويمبلدون» البطولة التي تخلى فيها الصربي عن موقعه كرجل ثالث في دائرة المنافسة لصالح زفيريف، رغم أن الألماني رفض التسرع في إعلان نهاية مسيرة ابن بلغراد الذي لا يزال قادراً على المنافسة.

وبعدما وصف سينر بـ«أفضل لاعب في العالم»، قال زفيريف: «أعتقد أن هناك لاعبين اثنين، وربما ثلاثة، بإمكانهم مجاراته. على الأرجح ثلاثة، لأنه يجب أن نقر بذلك تجاه نوفاك».

ومع اقتراب الموعد الكبير المقبل على الروزنامة، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (30 أغسطس/آب - 13 سبتمبر/أيلول)، يبقى السؤال الأساسي هل سيكون ألكاراس جاهزاً للعودة إلى الملاعب؟

فالإسباني الذي بدأ العام كمصنف أول عالمياً وأحرز لقب أستراليا المفتوحة، البطولة الكبرى الوحيدة التي كانت تنقص سجله، عاد إلى ضرب الكرة بخفة بيده اليمنى وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الفائز بسبعة ألقاب كبرى لا يظهر ضمن قائمة المشاركين في دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة (2-13 أغسطس).

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلاً، قد يعود إلى المنافسات قبل انطلاق «فلاشينغ ميدوز» بقليل، عبر المشاركة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة (13-23 أغسطس).

وقال سينر الأحد: «آمل أن يعود كارلوس، لأن كرة المضرب بحاجة إليه».

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عودة الرياضيين الروس لمنافسات تنس الطاولة الدولية

أعلن «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» السماح للاعبين الروس بالعودة للمشاركة في المنافسات (أ.ف.ب)
أعلن «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» السماح للاعبين الروس بالعودة للمشاركة في المنافسات (أ.ف.ب)
  • لايبزغ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • لايبزغ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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عودة الرياضيين الروس لمنافسات تنس الطاولة الدولية

أعلن «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» السماح للاعبين الروس بالعودة للمشاركة في المنافسات (أ.ف.ب)
أعلن «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» السماح للاعبين الروس بالعودة للمشاركة في المنافسات (أ.ف.ب)

أعلن «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة»، الاثنين، السماح للاعبي تنس الطاولة الروس بالعودة إلى المنافسات الدولية دون أي قيود، مع السماح برفع علم بلادهم وعزف النشيد الوطني.

وأوضح «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» أنه اتبع توصية «اللجنة الأولمبية الدولية» لرفع القيود المفروضة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وجاء في البيان: «قرر المكتب التنفيذي لـ(الاتحاد الدولي لتنس الطاولة) إعادة الرياضيين الذين يحملون جواز سفر روسيّاً والسماح لهم بالمشاركة في فعاليات (تنس الطاولة) و(تنس الطاولة البارالمبي)، بموجب الشروط العادية المطبقة على جميع الرياضيين، وذلك بدءاً من 28 يوليو (تموز) 2026».

وأشار البيان إلى أن عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية مشروطة بتلبية متطلبات مكافحة المنشطات ذات الصلة والمعمول بها لمشاركتهم، بما في ذلك ترتيبات الفحص المناسبة بموجب «برنامج الفحوصات الشامل» من «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» الموافق عليه من قبل «وكالة الفحوصات الدولية».

وأكد «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة» أن هذا القرار لا يخل بأي قوانين معمول بها، مثل قيود التأشيرات، أو نظام العقوبات، أو توجيهات السلطات العامة.

وفجر الروسي فلاديمير سيدورينكو مفاجأة كبرى في وقت سابق من هذا الشهر ببلوغه المباراة النهائية لبطولة «أميركا سماش»، حيث كان ينافس حينها بصفته رياضياً محايداً بموجب القيود السابقة.

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يفاوض أستون فيلا لضم تيليمانس

يوري تيليمانس (د.ب.أ)
يوري تيليمانس (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر يونايتد يفاوض أستون فيلا لضم تيليمانس

يوري تيليمانس (د.ب.أ)
يوري تيليمانس (د.ب.أ)

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع أستون فيلا للتعاقد مع لاعب خط الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويمتد عقد تيليمانس، الذي حمل شارة قيادة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، مع أستون فيلا لعامين، لكن مانشستر يونايتد يأمل إغراءه بالانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد».

وأشارت «بي إيه ميديا» إلى أن مساعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب خط الوسط إيدرسون من نادي أتالانتا توقفت، عقب استدعائه المتأخر إلى تشكيلة منتخب البرازيل في المونديال، وذلك بعد أن اتُّفق على رسوم انتقال تبلغ 39 مليون جنيه إسترليني (نحو 52.02 مليون دولار) إلى جانب البنود الشخصية للعقد مع إيدرسون، ليحول النادي الإنجليزي تركيزه في الوقت الحالي صوب تيليمانس.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى أستون فيلا في صفقة انتقال حر من ليستر سيتي عام 2023، ولعب دوراً محورياً في تشكيلة المدير الفني يوناي إيمري، الذي قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

كما ساهم تيليمانس في قيادة بلجيكا إلى دور الثمانية في المونديال الحالي، لكنه غاب عن الخسارة 1-2 أمام إسبانيا يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لإصابة أثناء الإحماء، تبين لاحقاً أنها تمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتطلع مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط عقب رحيل البرازيلي كاسيميرو، وتعرض مانويل أوجارت لإصابة في أربطة الركبة خلال خسارة أوروغواي في دور المجموعات بالمونديال أمام إسبانيا.

وحسم النادي الإنجليزي الأسبوع الماضي صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مع تشيلسي لضم لاعب خط الوسط البرازيلي أندري سانتوس.

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الرياضة رياضة عالمية

فرنسا تتصدَّر ترشيحات التتويج بمونديال 2026

فرنسا تتصدر ترشيحات التتويج بمونديال 2026 (أ.ب)
فرنسا تتصدر ترشيحات التتويج بمونديال 2026 (أ.ب)
  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
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  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
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فرنسا تتصدَّر ترشيحات التتويج بمونديال 2026

فرنسا تتصدر ترشيحات التتويج بمونديال 2026 (أ.ب)
فرنسا تتصدر ترشيحات التتويج بمونديال 2026 (أ.ب)

وضعت ترشيحات شركات المراهنات منتخب فرنسا في صدارة المرشحين لإحراز لقب كأس العالم 2026، متقدماً بفارق واضح على إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وشهدت مباريات ربع النهائي مواجهة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب أمام 4 منتخبات كانت تطمح إلى كتابة التاريخ للمرة الأولى، إلا أن جميع الأبطال السابقين حسموا مواجهاتهم، ليكتمل مربع ذهبي متوازن، مع استمرار فرنسا بوصفها المرشح الأبرز.

ويعود هذا الترشيح إلى الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الفرنسي، سواء على المستوى الهجومي أو في طريقه إلى نصف النهائي؛ إذ بدا الأقل معاناة بين المنتخبات الأربعة، محافظاً على مكانته كأبرز المرشحين منذ نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما تعد فرنسا المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ثم فاز بجميع مبارياته في الأدوار الإقصائية خلال الوقت الأصلي. وكانت المباراة الوحيدة التي بدت متقاربة هي الفوز 1-0 على باراغواي في ثمن النهائي، رغم أن إحصاءات «أوبتا» لم تسجل للمنتخب الباراغواياني أي تسديدة على المرمى، ما يعكس سيطرة فرنسية أكبر مما توحي به النتيجة.

ورغم الأفضلية الواضحة لفرنسا، فإن بقية المنتخبات المتأهلة تظل من القوى التقليدية في كرة القدم؛ إذ جاءت إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين متقاربة في حظوظها، ولكنها لا تزال متأخرة عن المنتخب الفرنسي في توقعات التتويج.

وتشير تقديرات المراهنات إلى أن فرص فرنسا في الفوز باللقب تبلغ نحو 40 في المائة، وهو ما يعني أنها تبقى المرشح الأول بين جميع المنتخبات، ولكن احتمال عدم تتويجها لا يزال أكبر من احتمال فوزها، بالنظر إلى قوة المنافسين المتبقين.

ورغم أن المنتخب الفرنسي قدَّم حتى الآن الأداء الأكثر إقناعاً في البطولة، فإن الفوارق بين المنتخبات الأربعة ليست كبيرة، في ظل امتلاك كل منها مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وتبدو مواجهتا نصف النهائي متقاربتين في الترشيحات؛ إذ لا يحظى أي منتخب بأفضلية واضحة لحسم المباراة خلال الوقت الأصلي. وتملك فرنسا أفضلية نسبية أمام إسبانيا مع فرصة تقارب 60 في المائة لبلوغ النهائي، بينما تدخل إنجلترا مواجهة الأرجنتين بأفضلية طفيفة وفق التوقعات.

وفي المقابل، قد تشهد البطولة حدثاً تاريخياً آخر؛ إذ يملك مدرب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، فرصة أن يصبح أول مدرب يقود منتخباً للفوز بكأس العالم للرجال من دون أن يكون مولوداً في الدولة التي يمثلها.

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