كين يدافع عن انتقادات توخيل: إنجلترا لم تُظهر أفضل نسخة منها بعد

أكد قائد منتخب إنجلترا هاري كين أن منتخب بلاده لا يزال يمتلك مستوى أعلى لم يقدمه حتى الآن في كأس العالم 2026، عادّاً أن الانتقادات التي وجهها المدرب الألماني توماس توخيل عقب الفوز على النرويج في ربع النهائي تعكس طموحه لرؤية الفريق بأفضل صورة، وليس التقليل من إنجازه. وتأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد فوزها على النرويج 2 - 1 بعد التمديد، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة الأربعاء، فيما أثارت تصريحات توخيل بعد اللقاء اهتماماً واسعاً بعدما وصف أداء فريقه بأنه «محظوظ»، مشيراً إلى كثرة الأخطاء الفنية وبطء الإيقاع وعدم قدرة اللاعبين على فرض سيطرتهم الكاملة على المباراة. وقال كين، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن مدربه يعرف الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها اللاعبون من خلال ما يقدّمونه في التدريبات، ولذلك يطالبهم بإظهار المستوى ذاته في المباريات. وأضاف: «عندما يشاهدنا في التدريبات ويرى جودة اللاعبين وقدراتهم الهجومية والمهارات التي نملكها، فإنه يريد مشاهدة هذه النسخة في المباريات أيضاً. لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأننا نواجه منتخبات قوية». وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي أن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته رغم بلوغه الدور نصف النهائي، قائلاً: «نعلم جميعاً أننا نملك مستوى أفضل يمكن أن نصل إليه. أظهرنا ذلك في فترات متقطعة، بما في ذلك أمام النرويج، لكننا لم نفرض السيطرة الكاملة التي نطمح إليها».

ورأى كين أن بلوغ نصف النهائي مع استمرار وجود هامش للتطور يعد مؤشراً إيجابياً قبل مواجهة الأرجنتين، مضيفاً: «سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكن أكثر ما يسعدنا أننا بلغنا نصف النهائي وما زلنا نشعر بأن بإمكاننا تقديم أداء أفضل. لا أعتقد أن هناك ما يدعو للمبالغة في الانتقادات، لأننا نقدم أيضاً كثيراً من الأمور الإيجابية». وفي المقابل، بدا زميله جود بيلينغهام أقل اتفاقاً مع تقييم توخيل، مشيراً إلى صعوبة الظروف التي خاض فيها المنتخب المباراة أمام منافس يضم أسماء بارزة مثل إرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد وأنطونيو نوسا وألكسندر سورلوث. وقال بيلينغهام إن جميع اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً، مضيفاً: «اللعب في تلك الظروف لم يكن سهلاً، وأعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم أمام منتخب قوي». وتواصل إنجلترا سعيها من أجل إنهاء انتظار دام 60 عاماً لإحراز لقب كأس العالم، بعدما كان تتويجها الوحيد في نسخة 1966، بينما بلغت الدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها، عقب إخفاقها في تجاوز هذا الدور عامي 1990 و2018، إلى جانب خسارتها نهائي كأس أوروبا مرتين في عامي 2021 و2024. وأكد كين أن هذا الجيل اعتاد المنافسة في الأدوار المتقدمة، لكنه لا يزال يبحث عن الخطوة الأخيرة، قائلاً: «كانت هذه الفترة ناجحة للغاية بالنسبة للمنتخب، لكننا نريد أخيراً أن نتجاوز الخطوة الأخيرة. أصبحنا نصل إلى أنصاف النهائيات والنهائيات باستمرار، وما ينقصنا هو التتويج». وختم قائد المنتخب الإنجليزي حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمتاع باللحظة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، قائلاً: «أمضينا ستة أسابيع معاً وأظهر الجميع التزاماً كبيراً بقميص المنتخب، وسنحتاج إلى دفعة إضافية في الأيام المقبلة. في النهاية نحن في نصف نهائي كأس العالم، وهذا أمر لم يكن يحدث كثيراً مع إنجلترا، لذلك علينا أيضاً أن نستمتع بهذه اللحظة».