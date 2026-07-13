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كين يدافع عن انتقادات توخيل: إنجلترا لم تُظهر أفضل نسخة منها بعد

هاري كين (أ.ف.ب)
هاري كين (أ.ف.ب)
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كين يدافع عن انتقادات توخيل: إنجلترا لم تُظهر أفضل نسخة منها بعد

هاري كين (أ.ف.ب)
هاري كين (أ.ف.ب)

أكد قائد منتخب إنجلترا هاري كين أن منتخب بلاده لا يزال يمتلك مستوى أعلى لم يقدمه حتى الآن في كأس العالم 2026، عادّاً أن الانتقادات التي وجهها المدرب الألماني توماس توخيل عقب الفوز على النرويج في ربع النهائي تعكس طموحه لرؤية الفريق بأفضل صورة، وليس التقليل من إنجازه. وتأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد فوزها على النرويج 2 - 1 بعد التمديد، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة الأربعاء، فيما أثارت تصريحات توخيل بعد اللقاء اهتماماً واسعاً بعدما وصف أداء فريقه بأنه «محظوظ»، مشيراً إلى كثرة الأخطاء الفنية وبطء الإيقاع وعدم قدرة اللاعبين على فرض سيطرتهم الكاملة على المباراة. وقال كين، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن مدربه يعرف الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها اللاعبون من خلال ما يقدّمونه في التدريبات، ولذلك يطالبهم بإظهار المستوى ذاته في المباريات. وأضاف: «عندما يشاهدنا في التدريبات ويرى جودة اللاعبين وقدراتهم الهجومية والمهارات التي نملكها، فإنه يريد مشاهدة هذه النسخة في المباريات أيضاً. لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأننا نواجه منتخبات قوية». وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي أن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته رغم بلوغه الدور نصف النهائي، قائلاً: «نعلم جميعاً أننا نملك مستوى أفضل يمكن أن نصل إليه. أظهرنا ذلك في فترات متقطعة، بما في ذلك أمام النرويج، لكننا لم نفرض السيطرة الكاملة التي نطمح إليها».

ورأى كين أن بلوغ نصف النهائي مع استمرار وجود هامش للتطور يعد مؤشراً إيجابياً قبل مواجهة الأرجنتين، مضيفاً: «سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكن أكثر ما يسعدنا أننا بلغنا نصف النهائي وما زلنا نشعر بأن بإمكاننا تقديم أداء أفضل. لا أعتقد أن هناك ما يدعو للمبالغة في الانتقادات، لأننا نقدم أيضاً كثيراً من الأمور الإيجابية». وفي المقابل، بدا زميله جود بيلينغهام أقل اتفاقاً مع تقييم توخيل، مشيراً إلى صعوبة الظروف التي خاض فيها المنتخب المباراة أمام منافس يضم أسماء بارزة مثل إرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد وأنطونيو نوسا وألكسندر سورلوث. وقال بيلينغهام إن جميع اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً، مضيفاً: «اللعب في تلك الظروف لم يكن سهلاً، وأعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم أمام منتخب قوي». وتواصل إنجلترا سعيها من أجل إنهاء انتظار دام 60 عاماً لإحراز لقب كأس العالم، بعدما كان تتويجها الوحيد في نسخة 1966، بينما بلغت الدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها، عقب إخفاقها في تجاوز هذا الدور عامي 1990 و2018، إلى جانب خسارتها نهائي كأس أوروبا مرتين في عامي 2021 و2024. وأكد كين أن هذا الجيل اعتاد المنافسة في الأدوار المتقدمة، لكنه لا يزال يبحث عن الخطوة الأخيرة، قائلاً: «كانت هذه الفترة ناجحة للغاية بالنسبة للمنتخب، لكننا نريد أخيراً أن نتجاوز الخطوة الأخيرة. أصبحنا نصل إلى أنصاف النهائيات والنهائيات باستمرار، وما ينقصنا هو التتويج». وختم قائد المنتخب الإنجليزي حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمتاع باللحظة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، قائلاً: «أمضينا ستة أسابيع معاً وأظهر الجميع التزاماً كبيراً بقميص المنتخب، وسنحتاج إلى دفعة إضافية في الأيام المقبلة. في النهاية نحن في نصف نهائي كأس العالم، وهذا أمر لم يكن يحدث كثيراً مع إنجلترا، لذلك علينا أيضاً أن نستمتع بهذه اللحظة».

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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)

انتقد المدافع السابق للمنتخب الألماني توماس هيلمر افتقار لاعبي الماكينات إلى العقلية والشغف، مما أدى إلى خروجهم المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وقال هيلمر لشبكة «سبورت 1» الإذاعية اليوم الاثنين: «ما يثير قلقي ليس عدم امتلاكنا لأفضل اللاعبين من حيث الأداء أو العمق، بل يتعلق الأمر بالروح القتالية، والإصرار، ورفض الاستسلام، وهي الميزات التي طالما تمتعنا بها في السابق».

وأشار هيلمر إلى أن المنتخبات التي تصنف على أنها صغيرة «قدمت على الأقل كل ما لديها»، مضيفاً: «ينتابني شعور في بعض الأحيان بأن تمثيل المنتخب الوطني لم يعد أمراً مميزاً لدى اللاعبين».

وأكد هيلمر «بالنسبة لي، كان السفر لخوض مباراة دولية هو أعظم شيء في العالم، ولم يكن يهم إن كانت المواجهة أمام لوكسمبورغ أو البرازيل، فلم يكن هناك أي فرق على الإطلاق. نحن بحاجة للعودة إلى تلك النقطة التي نشعر فيها بأن المشاركة في البطولات الكبرى تمثل حدثاً استثنائياً».

واعترف هيلمر، الذي خاض 68 مباراة دولية مع ألمانيا وتوج بلقب أمم أوروبا 1996، بأن منتخب بلاده لم يعد من بين النخبة في العالم.

وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال الحالي من دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراغواي، وذلك بعد خروجه من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأعرب هيلمر البالغ من العمر 61 عاماً عن أمله في أن يتمكن يورغن كلوب المرشح لتدريب المنتخب الألماني من قلب الأوضاع مجدداً، موضحاً: «أعتقد أنه قادر على كسب اللاعبين وزرع العقلية والروح الصحيحة التي افتقدناها مؤخراً».

وختم هيلمر حديثه بالقول: «بالتأكيد هو لا يملك عمق التشكيلة أو خيارات واسعة من اللاعبين، لكنني أثق في قدرته على استخراج أفضل ما لدى الجميع تقريباً».

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«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)

كشف لاعب غولدن ستايت ووريرز، درايموند غرين، عن عرض قدمه لاستقطاب ليبرون جيمس إلى فريقه، وذلك في مدونته الصوتية «بودكاست»، على أمل أن يلعب الموسم المقبل بجانب أفضل مسجل في تاريخ «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)».

وأعلن جيمس، المتوج بطلاً للدوري 4 مرات والحائز جائزة «أفضل لاعب» 4 مرات أيضاً، أنه سيغادر لوس أنجليس ليكرز؛ مما جعله لاعباً حراً للموسم المقبل مع ترجيح انضمامه إلى ووريرز؛ أو فريقيه السابقين كليفلاند كافالييرز وميامي هيت، أو فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ومينيسوتا تمبروولفز.

ويتركز جزء كبير من حديث انتقال جيمس إلى ووريرز على رغبته في اللعب إلى جانب صديقه ستيفن كوري تحت إشراف المدرب ستيف كير، اللذين شاركاه الفوز بالميدالية الذهبية مع منتخب الولايات المتحدة في «أولمبياد باريس 2024».

وأمضى غرين وقتاً مع جيمس أخيراً، وقال إنه استغل الفرصة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى غولدن ستايت. وقال غرين: «سأكون مُقصراً إذا لم أغتنم الفرصة لأقدم عرضي. سأكون مجنوناً إذا أمضينا معاً هذا الوقت من دون أن أقول له: يا رجل، يجب أن نتحدث. ماذا يجري؟ ماذا سنفعل؟». وأضاف: «بالطبع فعلت ذلك، وبالطبع كان العرض قوياً. هل سيغيّر ذلك شيئاً؟ هل سيدفع الأمور إلى الأمام؟ لا أعلم. آمل ذلك».

ويبلغ غرين من العمر 36 عاماً، وقد تُوج بطلاً للدوري 4 مرات بألوان ووريرز، كما أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في «ريو 2016» و«طوكيو 2021».

واستبعد غرين أن يكون جيمس اتخذ قراره النهائي بعد بشأن فريقه المقبل، لكنه أشار إلى أن حديثه ربما جعله يفكر في الحياة مع ووريرز. وقال في البرنامج: «مع الأمور التي شاركتها معه، أعتقد بالتأكيد أنها ستجعل ذهنه يعمل قليلاً»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قراراً قد اتُّخذ بعد، لكن إذا كان هناك قرار بالفعل، فسيجعلك ذلك تعيد التفكير فيه».

ورغم الأعوام الـ41، فإن جيمس أكد في نهاية الشهر الماضي أنه سيواصل اللعب وأنه سيخوض موسمه الـ24 في الدوري، لكنه سيغادر ليكرز الذي دافع عن ألوانه طيلة 8 أعوام وقاده إلى اللقب عام 2020.

وطيلة موسمه الـ23، لم يقدم «الملك» جيمس أي مؤشر بشأن إمكانية اعتزاله أو تمديد عقده أو الرحيل لخوض تحد أخير، رغم الشائعات التي ربطته بفريقه السابق كافالييرز الذي قاده للقب عام 2016 بعدما أحرز اثنين قبله مع ميامي هيت، أو ووريرز بشكل خاص.

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«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجدداً، صحة هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في شباك النرويج خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026، مساء السبت، مشدداً على أن الكرة لم تلمس كابل الكاميرا العنكبوتية في أثناء هجمة الأسود الثلاثة.

وأوضح «فيفا» لموقع «سبورتس شاو» الألماني أن لقطات الكاميرا العنكبوتية «تُظهر بوضوح أن الكاميرا لم تكن تهتز أو تتحرك». كما نفى «فيفا» الادعاءات التي أشارت إلى احتمال فقدان الرقاقة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة إشارتها في أثناء تحليقها في الهواء، مؤكداً أنها استمرت في إرسال البيانات طوال الوقت.

وأكد مدرب منتخب النرويج ستول سولباكن، أن الكرة ارتطمت بأحد كابلات الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب، مما تسبَّب في تغيير مسارها عقب ركلة مرمى نفَّذها الحارس أوريان نيلاند.

ووصلت الكرة إلى أنتوني جوردون لاعب المنتخب الإنجليزي، قبل أن يسجل جود بيلينغهام هدفاً أسهم في فوز إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

وقال سولباكن: «سقطت الكرة مباشرةً من السماء، لذا فقد غيَّرت اتجاهها».

وأوضح «فيفا» في بيانه الأول بعد المباراة: «أظهر المستشعر الموجود في الكرة عدم تسجيل أي اهتزاز أو إشارة غير طبيعية في أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي وغيَّرت حركتها».

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