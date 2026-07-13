«مونديال 2026»: بين برشلونة وسان جيرمان... ديمبلي تغيّر كثيراً

متأثراً بالإصابات المتكررة والمستوى المتأرجح، لم يترك عثمان ديمبلي بصمة لافتة في إسبانيا خلال مواسمه الـ6 مع برشلونة (2017 - 2023)، لكن بعد 3 أعوام على رحيله بانضمامه إلى باريس سان جيرمان، بات لاعباً مختلفاً تماماً، وسيحاول إثبات ذلك حين تتواجه فرنسا مع إسبانيا الثلاثاء في نصف نهائي «مونديال 2026».

يخوض ديمبلي المواجهة المرتقبة الثلاثاء مع أبطال أوروبا وهو يحمل جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم، بعدما أسهم في قيادة سان جيرمان إلى لقبه الأول في «دوري أبطال أوروبا» الموسم الماضي، قبل أن يحمله أيضاً إلى الاحتفاظ باللقب القاري هذا الموسم.

ورغم بعض اللمحات المميزة وتتويجه بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني واثنين في مسابقة الكأس، فإن اللاعب الذي بات اليوم أحد أبرز نجوم الترسانة الهجومية الفرنسية لم يترك إرثاً على الجانب الآخر من جبال البيرينيه.

ولا شك في أن صاحب الرقم «7» يحلم سراً بأن يكون هو مَن يبدد آمال الإسبان في هذه النسخة من كأس العالم، في رد اعتبار جميل بعد الفترات الصعبة التي عاشها في الجارة الإيبيرية.

ولا تبدو هذه الفرضية بعيدة عن الواقع بالنظر إلى المكانة الجديدة التي بلغها مع سان جيرمان، والدور المحوري الذي يشغله حالياً في المنتخب الوطني بعد سنوات طويلة قضاها في أدوار ثانوية. بات ديمبلي بعيداً عن ذلك المهاجم الذي كان يُنظر إليه على أنه غير مدرك تماماً لمتطلبات المستوى العالي، والذي تعرض للانتقاد بسبب قلة احترافيته وعجزه عن ترجمة موهبته الهائلة إلى أداء ثابت. فقد وصل إلى كتالونيا في أغسطس (آب) 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني وهو في الـ20 من عمره فقط، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 145 مليون يورو، مع مهمة شاقة تمثلت في تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى سان جيرمان. لكن ديمبلي غاب عن 144 مباراة مع برشلونة بسبب إصابات ومشكلات بدنية مختلفة، وأنهى تجربته بأرقام متواضعة نسبياً (40 هدفاً في 185 مباراة ضمن مختلف المسابقات)، في مسيرة وُصفت بأنها فرصة مهدرة.

ومع المنتخب الفرنسي، احتاج المهاجم المتخرج في «أكاديمية رين» إلى وقت طويل أيضاً لفرض نفسه. فرغم تتويجه بطلاً للعالم عام 2018 في دور البديل، فإنه لم ينجح في إقناع المتابعين خلال السنوات التالية، في وقت كان فيه كيليان مبابي، الأصغر منه بعامين، يخطف الأضواء عالمياً.

وجاء التحول الحقيقي في مسيرته مع انتقاله إلى سان جيرمان في صيف 2023، فهناك منحه المدرب الإسباني لويس إنريكي مفاتيح الفريق وحرية كاملة في اللعب ضمن دور هجين يجمع بين الجناح الأيمن وصانع الألعاب والمهاجم الوهمي. وكان النجاح لافتاً؛ إذ أسهمت حملتاه الناجحتان في «دوري أبطال أوروبا (2025 و2026)»، إلى جانب تتويجه بـ«الكرة الذهبية» عام 2025، في إدخاله نهائياً إلى نادي كبار نجوم اللعبة.

ولإكمال هذا التحول، كان عليه أن يصبح أيضاً عنصراً أساسياً في المنتخب الفرنسي، وهو ما تحقق خلال «مونديال 2026». ففي سن الـ29، بات ديمبلي (65 مباراة دولية و12 هدفاً) أحد قادة «الزرق»، مشكلاً إلى جانب مبابي ومايكل أوليسيه ثلاثياً هجومياً مرعباً. وبعدما عجز عن التسجيل في جميع الأدوار الإقصائية الأربع التي خاضها سابقاً في البطولات الكبرى مع المنتخب الفرنسي قبل هذا المونديال، فإنه يملك اليوم 5 أهداف في البطولة الحالية، ليسكت جميع منتقديه. ولم يتخل عنه ديدييه ديشان يوماً، بل دافع عنه بشدة؛ مما أسهم في تألقه خلال المشاركة المونديالية الحالية ضمن الخطة الهجومية 1 - 3 - 2 - 4 التي اعتمدها مدرب المنتخب. وقال ديشان بعد الهدف الأول الذي سجله لاعب سان جرمان ضد العراق خلال الدور الأول (3 - 0) في 22 يونيو (حزيران) الماضي بفيلادلفيا: «لا توجد أي مشكلة مع عثمان. عليه فقط أن يتأقلم مجدداً مع نظام لا يلعب فيه طيلة الموسم. أثق به. هو لا يشك في نفسه. إنه لاعب حاسم. عثمان يملك هذه القدرة. هذا أمر جيد له وللمنتخب الفرنسي قبل كل شيء».

وبعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم لثالث مرة توالياً، يبدو ديمبلي في قمة مستواه، ومستعداً لإفساد صيف المشجعين الإسبان. قال الخميس عقب الفوز على المغرب في ربع النهائي (2 - 0): «الأمر استثنائي. أشعر براحة كبيرة في هذا المركز الذي أعرفه جيداً. أنا أتحسن تدريجياً خلال هذه البطولة. أنا سعيد بأدائي رغم أن بإمكاني تقديم الأفضل. لكن الأهم هو الفريق. نحن مركزون على هدفنا، وسنحاول الذهاب حتى النهاية».