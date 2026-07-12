توخيل: رايس أمضى 3 أيام طريح الفراش قبل مواجهة النرويج

كشف توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن لاعب الوسط ديكلان رايس خاض مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، رغم معاناته من وعكة صحية أبقته طريح الفراش معظم الأيام الثلاثة التي سبقت المباراة.
وكان رايس قد شارك أساسياً في فوز إنجلترا على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد، قبل أن يغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، في قرار أوضح توخيل أنه كان مخططاً له مسبقاً بسبب الحالة البدنية للاعب. وقال المدرب الألماني إن عدداً من لاعبيه تأثروا بالحرارة والرطوبة المرتفعتين خلال المباراة، مشيراً إلى أن المدافع إزري كونسا عانى أيضاً من تقلصات عضلية، فيما كان رايس غير قادر على تحمل مجهود المباراة كاملة بعد معاناته من المرض.
وأوضح توخيل، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، أن رايس كان يعاني قبل المباراة من مشكلة عصبية أثرت على العضلة الخلفية وأسفل الظهر، قبل أن تتفاقم حالته بسبب الوعكة الصحية، ورغم مشاركته في التدريب الأخير عشية اللقاء، فإن الجهاز الفني كان يدرك أنه لن يتمكن من إكمال 90 دقيقة. وأضاف: «كان علينا استبدال أحد لاعبي الوسط، سواء إليوت أندرسون أو ديكلان رايس. وبالنظر إلى أن رايس أمضى معظم الأيام الثلاثة السابقة طريح الفراش، كنت أعلم أنه لن يستطيع الصمود طوال المباراة، خصوصاً مع احتمال امتدادها إلى 120 دقيقة؛ لذلك فضلت استبداله مبكراً للحفاظ على أحد التبديلات إذا احتجنا إليه لاحقاً».
وكانت إنجلترا قد تأخرت في النتيجة بهدف سجله النرويجي أندرياس شيلديروب، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل قبيل نهاية الشوط الأول، ثم يسجل هدف الفوز خلال الشوطين الإضافيين، ليقود منتخب «الأسود الثلاثة» إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الأرجنتين. وشارك رايس أساسياً في خمس من مباريات إنجلترا الست في مونديال 2026، وغاب فقط عن مواجهة بنما في دور المجموعات.